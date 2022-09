Tourismus Ist das vielleicht die noch bessere Idee für das Luzerner Carproblem? Der umtriebige Architekt Bruno Ackermann bringt einmal mehr den Luzerner Kasernenplatz ins Spiel. Dieser soll aufgewertet werden – mit einem weiteren Parkhaus. Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Der Adligenswiler Architekt Bruno Ackermann (82) lässt nicht locker: Zum wiederholten Mal widmet er sich dem Luzerner Kasernenplatz – diesem städtebaulichen Unort in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern, der ja tatsächlich seit Jahrzehnten einer Aufwertung harrt.

Ein Blick zurück: Schon das Vorhaben, ein Uni-Gebäude auf dem Kasernenplatz zu bauen, fusste auf Ideen von Ackermann. Später brachte er den Standort im Zusammenhang mit der Diskussion um die «Salle Modulable» ins Spiel. Vor wenigen Jahren lancierte er den Vorschlag, die Car-Problematik mit einem Parkhaus hier zu lösen. Und nun liegt von dieser letzten Vision eine neue Variante vor.

«Die anderen Projekte sind zu teuer und zu aufwendig»

Also noch eine Idee für die Carparkierung in der Stadt Luzern. Ist das wirklich nötig? Schliesslich wurden in der erst kürzlich abgeschlossenen Evaluation Dutzende von Lösungen geprüft. Für Bruno Ackermann ist klar: «Ja, das ist nötig.» Denn die zwei derzeit noch diskutierten Standorte «Kantonsspital» und «Musegg-Hügel» überzeugen ihn nicht wirklich: Zu teuer, zu aufwendig, mit zu vielen Kompromissen verbunden.

Dazu muss man sagen: Ackermann hat ganz generell eine dezidierte Meinung über die Arbeit anderer Planerinnen und Architekten. Vieles findet er schlecht, und er sagt das auch. Sich selbst beschreibt er zwar als «leidenschaftlichen», aber auch als «schizophrenen» Architekten: «Denn letztlich ist jedes Haus, das man baut, eines zu viel.»

So könnte das Parkhaus Reuss-seitig aussehen. Visualisierungen/Pläne: Bruno Ackermann

Platz für 53 oder sogar für 80 Cars

Ein durchaus markantes Gebäude soll gemäss dem Vorschlag von Bruno Ackermann nun aber doch entstehen: Mit einer Länge von 152 Metern und einer maximalen Höhe von 20 Metern würde der Baukörper entlang der Reuss direkt auf der Autobahnausfahrt zu stehen kommen. Er böte Platz für 53 oder aber (bei dreigeschossiger Ausführung) für 80 Car-Parkplätze sowie – in einem Attika-Geschoss – Raum für tourismusspezifische Geschäfte.

Grundriss des Erschliessungsniveaus.

Grundriss Parkierungsniveau.

Verkehrsführung.

Für Ackermann liegen die Vorteile seines Projekts auf der Hand. Folgende Punkte sprechen in seiner eigenen Einschätzung dafür:

Das Parkhaus könnte zu einem Bruchteil der Kosten der oben genannten Varianten realisiert werden – auch wenn Ackermann noch über keine genaue Kostenschätzung verfügt.

Die Cars könnten direkt von der Autobahn ins Parkhaus fahren und umgekehrt. Sie würden weitgehend aus dem Stadtbild verschwinden. (Wobei je nach Anfahrtsrichtung beziehungsweise Destination bei der Autobahnausfahrt Reusseggstrasse eine Wendeschlaufe zu absolvieren wäre.)

Der Bereich zwischen Parkhaus und Reuss würde zu einer Erholungs- und Flanierzone, die mit einer für Luzern typischen langen Baumreihe ergänzt werden könnte.

Der Kasernenplatz erführe eine städtebauliche Aufwertung und würde tatsächlich wieder als Platz in Erscheinung treten.

Das bestehende Parkhaus und das benachbarte Geschäftsgebäude «Utoring» würden weniger dominant in Erscheinung treten.

Für Touristinnen und Touristen wäre die Altstadt in wenigen Schritten via Spreuerbrücke zu erreichen.

Das Projekt könnte unabhängig von anderen Vorhaben schnell realisiert werden.

Es käme ausschliesslich auf bereits versiegelten Flächen zu stehen; zusätzliche Grünflächen würden geschaffen.

Das Gebäude würde sich in seiner Dimensionierung gut in den bestehenden städtebaulichen Raum einfügen.

So würde sich das Car-Parkhaus in die bestehende Situation einfügen.

«Es braucht hier eine klare städtebauliche Strukturierung»

Die Militärstrasse entlang der Reuss würde Ackermann aufheben und den Verkehr integral über die Baselstrasse führen. Ein Problem? «Nein, absolut machbar», ist der Architekt überzeugt. Und was sagt er zur Feststellung, dass ausgerechnet er – der Kritiker vieler in seinen Augen überdimensionierter Grossprojekte – nun selbst ein Gebäude vorschlägt, das nicht nur lang ist, sondern sogar noch durch einen gläsernen Aussichtsturm ergänzt würde?

«An dieser Stelle braucht es eine klare, städtebauliche Strukturierung durch einen langen, in sich ruhigen Baukörper», ist er überzeugt. «Der Aussichtsturm oder Campanile soll als filigraner Akzent von nur acht mal acht Meter Grundfläche in Erscheinung treten; er übernimmt zugleich die Funktion der vertikalen Erschliessung. Ausserdem würde sich das Gebäude auch dank einer eher dunklen Farbgestaltung nicht in den Vordergrund drängen.»

Auch die Bedenken, dass es ein weiteres oberirdisches Parkhaus bei der eher links tickenden Luzerner Bevölkerung schwer haben könnte, teilt Bruno Ackermann nicht:

«Denn mein Projekt stellt hier an diesem Schandfleck der Stadt sozusagen Verkehr auf Verkehr und löst damit zu einem günstigen Preis gleich mehrere Probleme.»

