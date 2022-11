Tourismus in Luzern Die Logiernächte waren im Herbst schon fast wieder auf Vor-Corona-Niveau Der Luzerner Tourismus erholt sich langsam wieder. Besonders die Zahl der Schweizer Gäste steigt. Bei den Fernmärkten ist die Situation schwieriger. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 11.11.2022, 12.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Touristen auf der Kapellbrücke. Bild: Nadia Schärli (18. Mai 2022)

Der Trend bei den Logiernächtezahlen der Stadt Luzern entwickelt sich positiv. Das geht aus der aktuellsten Statistik von Luzern Tourismus hervor. Im September 2022 lag der Wert nur noch 10 Prozent unter jenem des Septembers im Vor-Corona-Jahr 2019.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das dürfte so weitergehen. Die BAK-Tourismusprognose im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) geht von einem guten Winter für den Schweizer Tourismus aus. Erfreulich entwickelt sich vor allem der Schweizer Markt. Sibylle Gerardi, Sprecherin Luzern Tourismus, führt auf Anfrage aus: «Der Trend der Logiernächtezahlen stimmt uns zuversichtlich. Nach einem sehr verhaltenen Jahresstart sind wir dank der guten Sommermonate über Budgetkurs. Verglichen mit 2019, resultierte aus dem Schweizer Markt bis dato ein Plus von zirka 20 Prozent.»

Die Erklärung für den starken Schweizer Markt: Während der Pandemie haben viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Heimat als Ferienland entdeckt. Diverse Werbekampagnen für den Heimatmarkt haben diese Entwicklung zudem befeuert.

Vor-Corona-Zahlen werden wohl erst 2025 erreicht

Hilfreich ist auch die entspanntere Covid-19-Situation. Trotzdem geht die aktuelle BAK-Tourismusprognose davon aus, dass die Erholungsphase der Fernmärkte bis 2025 andauern könnte und erst dann wieder Vor-Covid-19-Zahlen erreicht werden. Hauptgrund hierfür sind vor allem die ausbleibenden Touristen aus den wichtigen Märkten China und Taiwan. Während Taiwan seine Reiseeinschränkungen erst per Anfang Oktober 2022 gelockert hat, fährt China nach wie vor eine restriktive Zero-Covid-Politik. Deshalb werden in diesem Jahr keine Touristen aus China mehr erwartet. «Wir gehen davon aus, dass diese erst ab Sommer 2023 wieder vermehrt reisen werden», schreibt Gerardi.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Logiernächtezahlen aus Asien in der Stadt Luzern sprechen eine klare Sprache: Ein Vergleich des Septembers 2022 mit dem September aus dem Vor-Covid-Jahr 2019 ergibt ein Minus von 65 Prozent. Aber auch hier geht der Trend ein wenig nach oben. So waren es im Juli 2022 noch über 70 Prozent weniger Übernachtungen, verglichen mit dem Juli 2019. Grundsätzlich ist Luzern abhängiger von asiatischen Touristen als andere Schweizer Städte, was sich erkennbar in den Logierzahlen aus den vergangenen Jahren niederschlägt.

Luzerner Betriebe unterschiedlich betroffen

Dennoch sind nicht alle Luzerner Betriebe gleich betroffen. So meint Andrés Calvo vom Hotel Wilden Mann auf Anfrage, dass gewisse Monate im Jahre 2022 bei ihnen unter dem Strich sogar besser gewesen seien als im Vor-Covid-Jahr 2019. Ferner spürt Calvo eigenen Angaben zufolge die zunehmende Präsenz asiatischer Tagestouristen in Luzern. «Taiwan ist für uns ein sehr wichtiger Markt. Ich habe die Taiwanesen vermisst.»

Ähnlich positive Töne sind seitens Hotel Schweizerhof zu vernehmen. «Für den Zeitraum Januar bis September hat sich die Zahl der Logiernächte im Hotel Schweizerhof bis auf 4,5 Prozent an die Zahl von 2019 angenähert», hält Inhaber Patrick Hauser fest. Der «Schweizerhof» habe in früheren Zeiten bereits einen relativ geringen Anteil an asiatischen Touristen verzeichnet, weshalb die diesjährige Lage äussert stabil sei. Auch der «Schweizerhof» profitiert von einem starken Schweizer Markt: «Wir durften dieses Jahr immer noch mehr als das Zweifache an Schweizer Gästen gegenüber 2019 beherbergen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen