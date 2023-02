Tourismus «Positive Aufbruchstimmung»: Luzern Tourismus AG übertrifft Jahresziel – auch dank vieler Gäste aus den USA Touristen aus China werden erst ab dem Spätsommer 2023 wieder vermehrt erwartet – allerdings weniger in grossen Gruppen und mehr als Individualreisende. Lukas Zwiefelhofer 23.02.2023, 17.16 Uhr

Die Cars am Schwanenplatz in Luzern sind zurück und bringen wieder vereinzelt Touristen. Im Bild: Touristen kaufen Tickets für den City-Train Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 04. Juli 2022)

Im Dezember 2022 gab es in Luzern 93,5 Prozent mehr Hotelübernachtungen als im letzten Monat des Vorjahres. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in der Stadt Luzern über eine Million Übernachtungen gezählt. Die Zunahme an Logiernächten gegenüber dem Jahr 2021 beläuft sich auf 77,5 Prozent.

Aufgrund des höheren Anteils an Gästen aus Fernmärkten hat sich der Tourismus in der Stadt Luzern seit der Pandemie aber langsamer erholt als jener in der Region Zentralschweiz. Auch im Vergleich mit anderen Schweizer Städten verlief die Luzerner Tourismuserholung schleppend (wir berichteten).

Obwohl 2022 noch immer rund ein Fünftel weniger Gäste in Luzern übernachteten als im Vor-Corona-Jahr 2019, zieht Luzern Tourismus AG eine positive Jahresbilanz. In einer Medienmitteilung heisst es gar: «Das im Frühling 2022 definierte Ziel, 70 Prozent der Logiernächte von 2019 zu erreichen, wurde übertroffen.»

USA wichtigster Fernmarkt für Luzerner Tourismus

Der wichtigste internationale Markt für den Luzerner Tourismus war im letzten Jahr der US-amerikanische. So gab es 2022 über 200’000 Übernachtungen von Amerikanerinnen und Amerikanern in der Stadt Luzern, das entspricht fast 20 Prozent aller Logiernächte.

Wie ist diese Zahl zu erklären? «Die USA ist immer schon unser wichtigster Auslandsmarkt gewesen,» erläutert Marcel Perren, Direktor Luzern Tourismus, auf Anfrage. In Luzern gäbe es eine lange Tradition amerikanischer Touristen, die bis auf den Zweiten Weltkrieg zurückgeht.

Perren sagt, die weitverbreitete Annahme, wonach Luzern hauptsächlich ein Magnet für chinesische Touristen ist, sei «eine falsche Wahrnehmung». Amerikaner würden europäischer aussehen und darum weniger auffallen. «Die Region Asien war bezüglich Logiernächtezahlen zwar stärker als die USA», hält Perren fest. Aber schon 2019, also vor der Pandemie, hätte der Anteil an chinesischen Touristen bei den Luzerner Logiernächten unter 10 Prozent gelegen.

In Zukunft mehr Individualreisende aus China?

Apropos China: Gäste aus dem «Reich der Mitte» werden erst ab dem Spätsommer wieder vermehrt in Luzern erwartet. Bei Luzern Tourismus geht man davon aus, dass die chinesischen Gäste künftig häufiger individuell und in kleineren Gruppen reisen werden. Eine Studie der Hochschule Luzern sei bereits 2020 zu diesem Schluss gekommen.

Marcel Perren sieht mehrere Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind: «Durch die teureren Flugpreise scheidet die Schweiz einerseits für Billigreisegruppen aus dem Rennen. Zudem ist es anspruchsvoller geworden, ein Visum zu bekommen.» Auch die gestiegene Sprachkompetenz in China hätte einen Einfluss: «Junge Chinesen sprechen in der Regel fliessend Englisch und brauchen keinen Guide, ältere Gäste hingegen schon.»

Insgesamt freue sich die Tourismusbranche über eine «positive Aufbruchstimmung». Für die Stadt Luzern erwartet Perren in diesem Jahr eine Erholung von bis zu 85 Prozent, verglichen mit den Zahlen des Jahres 2019: «Wir sind guter Dinge, dass wir per Ende 2024 wieder annähernd das Niveau von 2019 erreichen.»