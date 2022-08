Tourismus Wie soll Luzern Airbnb in den Griff kriegen? Initiativkomitee ist mit dem Gegenvorschlag des Stadtrats unzufrieden Eine Initiative verlangt, den Wohnraum in Luzern vor Anbietern wie Airbnb zu schützen. Der Stadtrat findet: «zu restriktiv» – und präsentiert nun einen Gegenvorschlag. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 18.08.2022, 11.00 Uhr

Schon länger steht in Luzern die Idee im Raum, das Angebot von Airbnb-Wohnungen stärker zu regulieren. Der Vorwurf, von linker Seite geäussert, lautet, dass die Buchungsplattform das Wohnangebot für Einheimische immer stärker einschränke. Dies zu Zeiten, in denen es sowieso schon einen Mangel an Wohnungen, gerade bezahlbaren, gebe.

Übernachtungsmöglichkeiten wie Airbnb sind im heutigen Tourismus nicht mehr wegzudenken, auch in Luzern nicht. Symbolbild:

Corinne Glanzmann

Eine Allianz von SP, Juso, Mieterinnen- und Mieterverband sowie Casafair reichte vor einem Jahr die Initiative «Wohnraum schützen – Airbnb regulieren» ein. Sie verlangt, dass Wohnungen in der Stadt Luzern künftig nur noch maximal 90 Tage pro Jahr an Touristen vermietet werden dürfen. Wohnungen sollen dadurch wieder von der einheimischen Bevölkerung genutzt werden.

Am Donnerstagvormittag erklärte Baudirektorin Manuela Jost an einer Pressekonferenz, weshalb sich der Stadtrat gegen das Vorhaben ausspricht und präsentierte gleichzeitig einen Gegenvorschlag. «Wir verstehen die Initianten, aber die Initiative ist zu restriktiv. Wir wollen ein ausgewogenes Angebot an Ferien- und Businesswohnungen ermöglichen.» Zugleich solle auch der Wohnraum für Ortsansässige gesichert werden.

So unterscheiden sich Initiative und Gegenvorschlag

Die Initiative fordert, dass sämtliche Wohnungen höchstens 90 Tage im Jahr an Personen vermietet werden dürfen, die nicht in Luzern niedergelassen sind. Dafür soll die Bau- und Zonenordnung angepasst werden.

Der Stadtrat hingegen will eine Bewilligungspflicht einführen, wenn Zweitwohnungen mehr als 90 Tage pro Jahr vermietet werden.

Für Erstwohnungen sieht der Stadtrat keine Beschränkung vor. Ebenso für Zweitwohnungen, die nicht länger als 90 Tage im Jahr vermietet werden.

Der Stadtrat will eine Obergrenze pro Quartier festlegen. In den Quartieren Altstadt/Wey, Bruch/Gibraltar, Hirschmatt/Kleinstadt und Neustadt/Voltastrasse sollen nicht mehr als 1,5 Prozent der Wohnungen zur Kurzzeitvermietung zugelassen werden. In den restlichen Quartieren der Stadt liegt der erlaubte Wert bei 1 Prozent. Ausgenommen davon ist die Allmendzone, die Tourismus- sowie die Landwirtschaftszone.

Statt in der Bau- und Zonenordnung will der Stadtrat die Regeln «nur» in einem Reglement festhalten.

Mit der Initiative, so der Stadtrat in seinem Bericht und Antrag zum Gegenvorschlag, würde es in Luzern künftig wohl kaum mehr Airbnb-Angebote geben. Dies, weil die Vermietungsdauer auf 90 Tage pro Jahr beschränkt würde, eine Airbnb-Wohnung aber erst ab mehr Logiernächten wirtschaftlich rentabel sei.

Bewilligung von maximal zehn Jahren

Die Anbieter von Airbnb-Wohnungen müssen, wenn der Gegenvorschlag angenommen wird, künftig eine Bewilligung erhalten, um das Kontingent im entsprechenden Quartier einzuhalten. Ein Knackpunkt ist hierbei die sogenannte Besitzstandgarantie, die der Stadtrat im Gegenvorschlag vorsieht, die Initianten aber nicht. Das heisst, wenn jemand im Jahr vor Inkrafttreten der Regelung bereits eine Airbnb-Wohnung anbietet, sieht der Stadtrat vor, dass diesem Anbieter eine Bewilligung auch dann erteilt wird, wenn das Kontingent im entsprechenden Quartier bereits überschritten worden ist. Die Bewilligung wäre maximal zehn Jahre gültig.

Deborah Arnold, Co-Leiterin der Stadtplanung, erklärte diese Absicht an der Pressekonferenz: «Die Besitzstandgarantie wird in der Schweiz hochgehalten. Es ist rechtlich sehr heikel, diese einzuschränken.» Sprich, wenn jemand dagegen klagen würde, gäbe es wohl gute Chancen, dass ein Gericht die Stadt zurückpfeifen würde.

Initiativkomitee hält nichts vom Gegenvorschlag

«Wir wollen eine Kontrolle der Airbnb-Wohnungen und sie auch regulieren. Der Stadtrat ist überzeugt davon, dass wir mit dem Gegenvorschlag den Ansprüchen der Wohnbevölkerung aber auch dem Tourismusbereich gerecht werden», fasste Baudirektorin Manuela Jost zusammen.

Anders sieht das das Initiativkomitee. Der Gegenvorschlag «unternimmt nichts gegen die Hauptforderung des Begehrens», teilen die Parteien und Organisationen in einer Stellungnahme mit. «Weiterhin wäre nämlich ein Wachstum von kommerziellen Kurzzeitvermietungen möglich. Das Problem der Verdrängung von Wohnraum wird einfach in andere Quartiere verlegt.» Der innerstädtische Druck auf den Wohnraum dürfe sich nicht in andere Quartiere verlagern.

Mit dem geplanten Kontingent wären künftig 520 Wohnungen zur Kurzzeitvermietung möglich. Heute werden rund 330 Wohnungen kurzzeitig vermietet, wie der Stadtrat aufzeigt.

Die Allianz kritisiert zudem die vorgesehene zehnjährige Übergangsfrist. «Der Stadtrat will den kommerziellen Anbietern ihre Monopole bewahren und ihnen jetzt auch noch den Markt in den Aussenquartieren schmackhaft machen. So geht man in Zeiten steigender Mieten nicht mit der Bevölkerung um», lässt sich David Roth, Kantonsrat und Präsident der SP Kanton Luzern, in der Mitteilung zitieren.

Die Initiative wolle eine «Sharing Economy» nicht verbieten. «Wer ein Zimmer zu viel hat oder wer drei Monate im Ausland verbringt, soll seine Wohnung weiterhin untervermieten können», sagt Valentin Humbel, Vorstandsmitglieder der Juso Luzern. Der Tourismus in der Stadt ziehe spürbar an. Darum sei jetzt der Zeitpunkt, um die Entwicklungen in Bezug auf das Wohnungsangebot im Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung zu regulieren.

So geht es weiter

Der Gegenvorschlag kommt am 22. September in den Grossen Stadtrat. Möglicherweise wird am 12. März 2023 über die Initiative und den Gegenvorschlag abgestimmt, das Reglement könnte am 1. Juli 2023 in Kraft treten.

