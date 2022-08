Tragödie Vor 60 Jahren starben drei Luzerner Blauringmädchen in einer Gletscherspalte – und eine ganze Stadt trauerte Das Unglück geschah am 20. August 1962 in einem Ferienlager des Blaurings St.Karl, Luzern. Die heute 75-jährige Helen Weibel verlor dabei zwei Schwestern. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.00 Uhr

Blauringmädchen stehen fassungslos und erschüttert Spalier, als der Wagen, der ihre drei verstorbenen Kolleginnen ihre Heimat nach Luzern überführt, an ihnen vorbeifährt. Bild: Photopress

Wegen der Klimaerwärmung kam es in den letzten Jahren in den Alpen vermehrt zu Gletscherabbrüchen mit vielen Todesopfern, letztmals am 3. Juli in den Dolomiten, als elf Bergsteigerinnen und Bergsteiger umkamen. Gletscherunglücke gab es schon früher, auch bei uns. Vor 60 Jahren, am 20. August 1962, starben am Oberalpstock drei junge Mädchen.

Es passierte in einem Ferienlager des Blaurings St.Karl, Luzern. Die heute 75-jährige, in Rothenburg wohnhafte Helen Weibel verlor beim Unglück ihre damals 12- und 13-jährigen Schwestern Maria und Madeleine. Helen Weibel selber war im Lager nicht dabei, das Ereignis ist bei ihr aber immer noch präsent: «Rettungskräfte und Überlebende erzählten mir, was genau geschah.»

Lager-Höhepunkt: Gletscherwanderung

Die Blauringmädchen waren ab dem 6. August im neu erstellten Schulhaus Rueras (1450 m ü.M.) in Graubünden untergebracht. Der Höhepunkt des Lagers sollte eine Gletscherwanderung auf dem Oberalpstock (3328 m ü.M.) werden. Um 4.30 Uhr morgens brach eine Gruppe von sechzehn Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren mit drei Führerinnen Richtung Oberalpstock auf. Mit dabei waren als Lagerverantwortliche auch ein Vikar und der Pfarrer der katholischen Pfarrei St.Karl. Auf einem Rastplatz auf rund 3000 Metern Höhe nahm man das Mittagessen ein. Nur sieben Mädchen wollten danach zusammen mit dem Vikar auch noch den Gipfel erklimmen, darunter Maria und Madeleine Weibel, wie Helen Weibel erzählt:

«Maria war energiegeladen und tatendurstig und wollte unbedingt nach oben, da entschied sich Madeleine mitzugehen.»

Nach erfolgreicher Gipfelbesteigung stieg die Gruppe kurz vor 15 Uhr ab und machte 150 Meter unterhalb des Gipfels eine kurze Rast. Gemäss Zeitungsberichten wollte sich die Gruppe beim Überqueren von einer Moräne zum Gletscher gerade anseilen, als ein Mädchen plötzlich ausglitt und über das steile Firnfeld in einer Gletscherspalte verschwand. Der Vikar versuchte sie mit seinem Seil zu retten – vergeblich. Die anderen Mädchen wies er an, auf einer Spur zu Tal zu gehen, auf der zuvor ein Bergführer andere Personen geführt hatte.

Die 12- und 13-jährigen Schwestern Maria (links) und Madeleine Weibel waren zwei der drei Todesopfer 1962 beim Bergunglück am Oberalpstock. Fotos aus Zeitungsartikeln von damals.

«Madeleine, die voranging, stürzte unvermittelt durch ein Loch in der Schneebrücke ebenfalls in eine Gletscherspalte», erzählt Helen Weibel. «Unmittelbar danach brach auch der Schnee unter Maria sowie dem dahinter folgenden Mädchen ein.» Die weiter unten auf dem Rastplatz versammelten restlichen Blauringmädchen verfolgten das Drama entsetzt. Der Vikar machte sich sofort auf, in der nächstgelegenen Cavardiras-Hütte Hilfe zu suchen. Der Hüttenwart orderte per Funk Hilfe im Tal an und stieg selbst mit Seilen und Geräten zum Unfallort auf 3200 Metern Höhe hinauf. Auch ein Bergsteiger, der Hilferufe gehört hatte, eilte zur Unfallstelle. Gemeinsam konnten sie das zuletzt in die Gletscherspalte gestürzte Mädchen lebend und beinahe unverletzt aus 25 Metern Tiefe ziehen. Sie hatte auf einem Felsvorsprung in der Spalte unten etwas Halt gefunden, während Maria und Madeleine immer weiter nach unten rutschten.

«Jetzt müssen wir halt beten»

«Das gerettete Mädchen erzählte mir später von ihren letzten Minuten mit Madeleine und Maria in der Spalte unten – so als wäre sie am Tag zuvor mit ihnen auf dem Pausenplatz gewesen», sagt Helen Weibel gerührt. Alle drei hätten um Hilfe gerufen, aber realisiert, dass sie scheinbar nicht gehört wurden.

«Madeleine sagte darauf, ‹jetzt müssen wir halt beten›.»

Aus dem Tal war die Rettungsflugwacht alarmiert worden. Ein Gletscherpilot flog mit dem Helikopter Personal und Material zwischen Disentis und Brunnigletscherplateau hin und her. Ein Retter sprang mit dem Fallschirm auf dem Gletscher ab. Er wurde vom inzwischen eingetroffenen Rettungstrupp an einem Stahlseil in die Spalte heruntergelassen. Er habe ihr später erzählt, wie er in geschätzten 50 Metern Tiefe schliesslich einen Kinderarm aus Schnee und Eis habe ragen sehen, sagt Helen Weibel. In anstrengender Arbeit sei es ihm gelungen, die zwei Schwestern, «die einander eng umschlangen», aus dem Eis zu lösen und an Hanfseilen in die Höhe ziehen zu lassen.

Sämtliche Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, Maria und Madeleine waren tot. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 3 Uhr in der Früh und mussten danach wegen eines schweren Schneesturms unterbrochen werden. Die Leiche des als erstes etwas weiter oben in die Gletscherspalte gestürzten Mädchens konnte erst am nächsten Tag geborgen werden.

Eine grosse Menschenmenge gab den verstorbenen Mädchen im Friedental in Luzern das letzte Geleit. Bild: Hans Blättler

Die Luzerner Tageszeitungen berichteten gross über das Unglück. Am Freitag, 24. August, wurden die drei Toten auf dem Friedental in Luzern zu Grabe getragen – «unter unvorstellbar grosser Anteilnahme der Bevölkerung», erinnert sich Helen Weibel. Pressebilder zeigen die Menschenmassen, die den Beerdigungszug vom Eingangstor des Friedentals bis zu den Einzelgräbern hinten beim Krematorium säumten.

Einer der Särge wird auf den Friedhof getragen. Bild: Hans Blättler

Lagerleitung von Schuld freigesprochen

Es sei damals viel von der Vorsehung Gottes die Rede gewesen, sagt Helen Weibel. Sie selber sei aber überzeugt gewesen, dass menschliches Versagen eine Rolle gespielt hatte. Die Mädchen seien schlecht ausgerüstet gewesen und hätten keine Steigeisen gehabt. Zudem: «Nach 14.30 Uhr hätte man nicht mehr auf dem Gletscher unterwegs sein dürfen.» Der Kommentator im «Vaterland» urteilte gleich: «Vor einem solchen Unglücksfall, vor Unglücksfällen überhaupt, kann doch wohl nicht die erste Frage sein, ob Gott richtig gehandelt habe oder nicht», schrieb er:

«Die erste Frage muss doch sein, ob wir, die Beteiligten, richtig gehandelt haben oder nicht. Sonst würde man, wie so oft, unsere Menschlichkeit Gott in die Schuhe schieben.»

Es gab eine gerichtliche Untersuchung. «Aber weil meine Eltern, die zwei Kinder verloren hatten, bei der Tourleitung keine Schuld sahen, wurde die Lagerleitung von Schuld freigesprochen», sagt Helen Weibel. «Mein Vater meinte, eine lange Untersuchung bringe nichts, die Kinder würden dadurch nicht wieder lebendig. Meine Mutter glaubte an ihre zwei Engel im Himmel, und sie dachte eh nicht, dass katholische Priester Fehler machen konnten.»

