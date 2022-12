Tschannhof Buchrain Einkaufscenter verbietet Polit-Aktionen und stösst damit Parteien vor den Kopf Die Buchrainer Ortsparteien verlieren ihre wichtigste Plattform. Dass das Verbot ausgerechnet von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt stammt, wirkt für sie zusätzlich befremdend. Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

«Dorfläbe Bueri» lautet der Slogan des Einkaufscenters Tschannhof mitten im Dorfzentrum von Buchrain. Tatsächlich spielt sich hier das Dorfleben ab, wenn nicht gerade Chilbi oder Fasnacht ist. Das nutzen die Parteien. Egal ob vor Abstimmungen oder Wahlen – seit der Eröffnung des Centers 1996 durften sie in der Ladenstrasse Standaktionen durchführen, um für Abstimmungen oder künftige Gemeinderäte zu werben. Doch das ist seit einiger Zeit nicht mehr erlaubt – im und sogar vor dem Center.

Die Luzerner Pensionskasse (LUPK) als Eigentümerin begründet das Verbot bei Anfragen «mit den Interessen der Mieter von Wohnungen und Geschäftsflächen, die explizit nicht mit einer politischen Partei oder mit einer Religionsgemeinschaft in Verbindung gebracht werden wollen».

Bei einer Standaktion der Mitte-Partei gab's auch schon Eier. Bild: PD/Mitte

Alle Parteien reagieren mit Unverständnis. «Im Tschannhof konnten wir mit der Bevölkerung diskutieren, nun fehlt uns diese wichtige Plattform», sagt Ruth Bründler, Co-Präsidentin der SP. Ihre Partei wundert sich vor allem über die Begründung, wonach Ladenmieter reklamiert hätten. «Wir haben selber nachgefragt und dabei zeigte sich, dass dem gar nicht so ist.»

Käthy Ruckli (Mitte), ehemalige Gemeindepräsidentin, sagt ebenfalls, ihrer Partei seien keine Reklamationen von Ladenbetreibern bekannt: «Im Gegenteil, die meisten begrüssen die Standaktionen. Denn diese bringen Leben ins Tschann.» Auch die LUPK müsste laut Ruckli ein Interesse an einem belebten und florierenden Center haben.

«Es sollte doch möglich sein, dass alle Personen und Parteien überall ihre Meinung äussern dürfen, auch um sich mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen», so SVP-Sprecherin Karin Hess. Dass sich ausgerechnet die LUPK gegen politische Informationen und Anlässe entscheidet, sei «sehr befremdend». Denn diese versichert das Personal des Kantons, von Gemeinden und öffentlichen Institutionen.

Gleich sieht es GLP-Kantonsrätin Ursula Berset: «Die LUPK als öffentlich-rechtliche Anstalt profitiert stark von politischen Entscheiden – umso absurder ist ihr Vorgehen, zumal es für das Verbot keine Not gibt.» Okay sei für die Eigentümerin dagegen der Verkauf von Konkurrenzprodukten, etwa Bouillon, direkt vor der Migros. «Eher das dürfte die Ladenmieter verärgern und nicht die politischen Standaktionen», so Berset.

Von einem «grossen Ärgernis» spricht FDP-Präsident Armin Niederberger: «Es ist ohnehin schon schwierig, die Leute für Politik zu motivieren.» Die LUPK habe schlecht kommuniziert, zumal es ja bloss um Standaktionen gehe, nicht um Demos. Gewiss gebe es andere Standorte im Dorf. «Doch was nützen uns diese, wenn dort kaum jemand vorbeikommt?»

Alternativstandort in der Nähe hat viel weniger Frequenz

Kürzlich trafen sich die Parteien mit dem Gemeinderat. Demzufolge ist als Alternativstandort der gemeindeeigene Platz vor dem früheren Altersheim denkbar, «auch wenn es dort viel weniger Passantinnen und Passanten hat als im Center», wie Gemeindepräsident Ivo Egger (SP) einräumt. Er sagt:

«Der Gemeinderat bedauert das Verbot – es ist ein Verlust für die politische Kultur im Dorf.»

Letztlich müssten aber die Parteien reagieren. Das haben sie. Gemeinsam hatten sich alle fünf Ortsparteien bereits im letzten Frühling per Brief an die Eigentümerin gewandt. Darin baten sie, den Entscheid rückgängig zu machen und zeigten Bereitschaft zum Dialog. «Leider ging die LUPK nicht darauf ein», sagt Käthy Ruckli. «Stattdessen erhielten wir per E-Mail eine Begründung für das Verbot der Standaktionen.» Es sind praktisch die gleichen Zeilen, die LUPK-Geschäftsführer Reto Tarreghetta nun als Antwort auf die Fragen unserer Zeitung gemailt hat.

Demnach erlaubten die meisten Einkaufszentren Aktivitäten mit politischem, religiösem oder ausgrenzendem Hintergrund nicht. Die LUPK vertrete als Pensionskasse ihre Versicherten, die ein breites Spektrum an religiösen und politischen Standpunkten vereinen. Er schreibt:

«Als öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Luzern ist die LUPK politisch neutral – dieser Aspekt wird im heutigen Umfeld höher gewichtet – und erlaubt deshalb in ihren Liegenschaften keine politischen Aktionen.»

Ebikoner Ladengasse handhabt Politisches grosszügiger

Dass sich Konsum und Politik nicht ausschliessen, beweist die Ebikoner Ladengasse, «die sich als Einkaufs- und Quartierzentrum versteht», wie Markus Belser, Geschäftsführer der Löwen Bau und Betriebs AG, schreibt. Politische Standaktionen seien zumindest im Aussenbereich möglich und vor Wahlen kostenlos. Vor Abstimmungen oder für Unterschriftensammlungen hingegen werde die Standmiete verrechnet. Anfragen für religiöse Standaktionen habe es bislang keine gegeben.

