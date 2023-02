Livestream: Die «Wilhelm Tell» sticht wieder in See

Das Schiffrestaurant Wilhelm Tell wird über den See gefahren. Video: Roman Loeffel (Luzern, 8. Februar 2023)

Überfahrt im Zeitraffer-Video Dutzende Schaulustige: So reiste das Schiffrestaurant Wilhelm Tell auf die andere Seeseite Das Schiffrestaurant Wilhelm Tell wurde am frühen Mittwochmorgen von einem Motorschiff über die Luzerner Seebucht gestossen. Dort wird sein Rumpf während der kommenden vier Wochen revidiert. Hugo Bischof Jetzt kommentieren Aktualisiert 08.02.2023, 11.40 Uhr

Es war ein Spektakel, das man in Luzern kaum je zu Gesicht bekommt: der Abtransport des Schiffrestaurants Wilhelm Tell. Deswegen war es keine Überraschung, dass sich am frühen Mittwochvormittag Dutzende Schaulustige am Schweizerhofquai versammelten. Sie beobachteten, wie kurz vor 7.30 Uhr das seit 1972 fest am Luzernerhof verankerte Dampfschiff von Mitarbeitern der Schiffswerft Shiptec mit einem kleinen Boot langsam vom Quai weggezogen wurde. Danach begann der eigentliche Transport.

Am Mittwochmorgen wurde das Schiffrestaurant Willhelm Tell über die Luzerner Seebucht gestossen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Nach 14 Jahren legte es wieder ab. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Es musste für Revisionsarbeiten in die Werft transportiert werden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) 350 Tonnen mussten über den See gestossen werden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Ein Motorschiff trieb das Dampfschiff dabei an. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Es war ein Spektakel, das man in Luzern kaum je zu Gesicht bekommt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Dutzende Schaulustige verfolgten das Spektakel mit. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Der Transport dauerte rund eine Dreiviertelstunde. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Der Transport wurde am frühen Morgen durchgeführt, weil nach Sonnenaufgang auf dem See häufig Wind einsetzt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2023) So kennt man es: Das «Wilhelm Tell» an seinem üblichen Standort. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Februar 2023)

Als Zugschiff diente das SGV-Motorschiff Waldstätter. Dieses wurde mit der Backbordseite der «Wilhelm Tell» verbunden und begann, das Schiffrestaurant danach langsam über das Seebecken zu stossen. Es war ein spezieller Anblick: das 1970 von der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) stillgelegte und seither nicht mehr fahrtüchtige Dampfschiff erstmals wieder mitten auf dem Luzerner Seebecken, vor der Kulisse der Stadt Luzern und der Berge auf der anderen Seite.

Ausgewassert und trockengelegt

Rund eine Dreiviertelstunde dauerte der Transport: Das spezielle Schiff-Duo – die «Wilhelm Tell» vorne und die «Waldstätter» leicht nach hinten versetzt an ihrer Seite – glitt in langsamem Tempo über den See, angetrieben vom Motorschiff. Das Schiffrestaurant wurde nach der Ankunft bei der Shiptec-Werft beim Inseli auf der gegenüberliegenden Seeseite kurz vor 9 Uhr von Shiptec-Mitarbeitern in Empfang genommen.

Das Schiffrestaurant landete im Schwimmdock auf der Inseli-Seite. Dort wurde es ausgewassert und trockengelegt. Rund vier Wochen wird die «Wilhelm Tell» nun hier liegen. Es ist das erste Mal seit vierzehn Jahren, dass das Schiff für eine Revision der Rumpfschale in die Shiptec-Werft transportiert wurde. «Der Transport verlief einwandfrei, es hat alles wie geplant funktioniert», sagte Pius Barmet von der Shiptec-Geschäftsleitung danach. Der Transport wurde am frühen Morgen durchgeführt, weil nach Sonnenaufgang auf dem See häufig Wind einsetzt. Ein solcher hätte den Transport erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht.

Möglicherweise Ersatz für Bleche nötig

An der «Willhelm Tell» werden im Auftrag von Edi Räber, dem Eigentümer des Schiffsrestaurants, technische Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. «Nach der kompletten Rumpfreinigung wird der Zustand des Rumpfes überprüft und die Blechdichte der Schale kontrolliert», erklärte Pius Barmet. «Sollten bei den Messungen Bereiche mit ungenügender Blechdicke festgestellt werden, würden die Bleche in den entsprechenden Bereichen ersetzt. Nachdem das Schiff nun mehrere Jahre im Wasser lag, gehen wir davon aus, dass an einigen Bereichen ein entsprechender Ersatz nötig wird.» Nach der Instandsetzung des Rumpfes wird der Korrosionsschutz des Rumpfes erneuert.

«Wäre doch schön, wenn das Dampfschiff Wilhelm Tell bald wieder aus eigener Kraft auf dem See fahren könnte!», sagte eine begeisterte Zuschauerin während des Transports. Ein Wiederinkraftsetzen der «Wilhelm Tell» wäre allerdings mit einem gewaltigen technischen Aufwand verbunden und ist derzeit kein Thema. Geplant ist, dass die «Wilhelm Tell» am 11. März am bisherigen Standort am Luzernerhof ihren Betrieb als Schiffrestaurant wieder aufnehmen wird.

