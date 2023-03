Ukraine-Krieg «Auf der Rückfahrt haben wir geschwiegen»: Luzerner Kantonsrat berichtet aus Charkiw Die ukrainische Stadt bietet ein Bild der Zerstörung, es herrscht aber auch Hoffnung und Mut. Urban Frye folgte in Charkiw vor allem den Spuren der Kultur. Simon Mathis Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Lwiw ist eine pulsierende Stadt, es gibt hier sogar Touristenshops, abgesehen von den Ausgangssperren abends merkt man nichts vom Krieg.» So erzählt der Luzerner Kantonsrat Urban Frye (Grüne) von seinem Besuch in der ukrainischen Stadt im Westen des Landes. Mittlerweile befindet er sich allerdings in Charkiw nahe an der russischen Grenze. Wie angekündigt, hat er dort seinen Subaru dem Militär übergeben – mitsamt warmer Kleidung. «Abseits von der Front ist das Militär meist mit solchen zivilen Wagen unterwegs», erzählt Frye. Deshalb sei der Krieg – ausgenommen die gewissenhaften Kontrollen – auch auf den Strassen nicht sehr präsent.

Frye mit Soldaten, Gesichter verpixelt.

In Charkiw herrscht laut Frye dennoch eine andere Atmosphäre als in Lwiw: «Ich spüre keine Niedergeschlagenheit, aber eine grosse Ernsthaftigkeit. Einen Trotz und stoischen Mut, der sagt: Wir lassen uns das Leben nicht nehmen.» Kulturmanager Frye hat in der Stadt vor allem die grossen kulturellen Institutionen besucht, also das staatliche Musiklyzeum, die Universität der Künste und die Akademie der Kulturen. Die Musikerinnen und Musiker seien extrem fokussiert, der Unterricht finde weiterhin statt – meist allerdings online. Musik gespielt werde etwa in Metrostationen und in der Tiefgarage eines Shoppingcenters.

In diesem Video zu Charkiw haben mehrere Musikerinnen mitgemacht, die auch Frye kennen gelernt hat. Video: PD

Beharrliches Festhalten am Alltag

Alle Menschen in Charkiw würden ihre Geschichte frei heraus erzählen – sie hätten ein grosses Interesse daran, die Zustände in der Stadt bekannt zu machen, den Kampf der Menschen für ihr Leben und auch für ihre Kultur. Unübersehbar sei jedoch die Zerstörung in der Stadt: Praktisch jedes Gebäude habe eingeschlagene Fenster, die mit Spanplatten geschlossen worden seien. Frye hat auch die örtliche Caritas besucht, die täglich Lebensmittelpakete abgebe und traumatisierte Kinder betreue.

Traumatisierte Kinder werden in der örtlichen Caritas betreut. Bild: PD/Urban Frye

Getroffen hat Frye auch Ihor Terechow, den Bürgermeister von Charkiw. «Terechow gilt als Held, da er wie Selenski ausgeharrt und nicht geflüchtet ist», erzählt Frye. Terechow habe ihm mit einem Beispiel erläutert, wie beharrlich die Menschen auch im Angesicht des Krieges an ihrem Alltag festhielten: «Am 24. Februar ging der Beschuss los, am 25. Februar morgens kam wie immer die Müllabfuhr.» Auch ein Hauptmann der Armee habe eine ähnliche Anekdote zu berichten gehabt:

«Wir standen mit Artillerie-Haubitzen auf der Strasse, da fuhr plötzlich eine Schneeräumungsmaschine vor, als wäre nichts. »

Ein zerstörtes Gebäude in Charkiw. Bild: PD/Urban Frye

Zerstörung einer jungen Generation

Der Hauptmann fuhr Frye durch die Stadt und besuchte mit ihm den Soldatenfriedhof: ein riesiges Feld voller ukrainischer Flaggen ausserhalb des Zentrums. «Als ich näher kam, merkte ich, dass das alles Gräber sind. Die meisten Toten waren zwischen 19 und 22 Jahre alt. Da wurde mir bewusst, wie jung die Generation ist, die hier zerstört wird.»

Der Heldenfriedhof ausserhalb von Charkiw. Bild: PD/Urban Frye

Auf der Rückfahrt sei der Hauptmann, der bisher ausführlich über seine Erlebnisse berichtet hatte, verstummt. «Wir beide haben geschwiegen», sagt Frye, der mittlerweile in der Hauptstadt Kiew weilt. Aus Charkiw nimmt er widersprüchliche Emotionen mit: «Da sind einerseits die Erzählungen, die einem eine Vorstellung der Hölle geben.» Andererseits spüre man enorme Zuversicht und Hoffnung.

Dass sich ein Grüner mit Soldaten abbilden lässt, ist einigermassen ungewöhnlich. Darauf angesprochen verweist Frye auf Serhji Zhadan, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels und Bürger von Charkiw: Er sage, dass im Moment ein hundertprozentiger Pazifismus nicht möglich sei. «Es ist der Entscheid des ukrainischen Volkes, für seine Freiheit zu kämpfen und dafür zu sterben.»

Trotz des Krieges bleibt die Musik ein wichtiger Fixpunkt im Leben vieler Ukrainer. Auf dem Bild: Eine Studentin, die Bandura spielt. Bilder: PD/Urban Frye Die Säulen der Metro in Charkiw wurden von Kindern bemalt. Hier eines der Werke in Nahaufnahme. Ein weiteres Bild stellt einen Flugzeug-Angriff dar. Auf dem Heldenfriedhof Charkiw sind Soldaten begraben, die im Krieg gefallen sind. Viele von ihnen waren nicht älter als 22 Jahre. Ein weiterer Eindruck vom Heldenfriedhof. Die Anzahl Gräber konnte Frye nicht schätzen. Blumenrkänze auf dem Firedhof. Das Hauptgebäude der Universität der Künste in Charkiw. Beim Eingang finden sich Bilder von Studenten der Akademie, die derzeit an der Front sind. Traditionelle ukrainische Instrumente. «Zügelboxen» in der Ukraine. Die Caritas betreut ukrainische Kinder. Im Gespräch mit einem ukrainischen Kind. Das Leben geht auch in Charkiw seinen Gang. Hier eine Markthalle. Taras-Schewtschenko-Denkmal. Eine zerstörte deutsche Schule. Das Motto der Schule. Zerstörte Gebäude. Ein Postgebäude. Eingeschlagene Fenster wurden mit Spanplatten verdeckt. Ein zerstörter Kirchturm. Ein Wohnhaus in Trümmern. Ein Konzert in der Tiefgarage eines Shopping-Centers. Das Publikum lauscht der Sängerin. Ein Geigenprofessor im Probezimmer. Eine Studentin, die Zymbal spielt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen