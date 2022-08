Luzern Ukraine-Hilfsorganisation fordert, dass der Kanton Geflüchtete besser unterstützt Seit knapp vier Monaten bietet das Zentrum Prostir in Reussbühl eine Ruhe-Oase für ukrainische Flüchtlinge. Die Organisation übernimmt immer mehr Aufgaben – und wird auch selbstbewusster. Simon Mathis Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Seit nun schon fast vier Monaten bietet das Kultur- und Begegnungszentrum Prostir geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern einen Treffpunkt im Luzerner Stadtteil Reussbühl. Die ukrainische Hilfsorganisation Prostir ist äusserst aktiv. Wir haben mit dem Mitgründer und Grünen-Kantonsrat Urban Frye über den Stand der Dinge gesprochen.

In der Schweiz tritt das Bewusstsein des Ukraine-Krieges nach und nach in den Hintergrund. Die Spendenbereitschaft und das Engagement scheinen zu sinken. Weshalb spürt Prostir das nicht?

Urban Frye, Mitgründer von Prostir. Bild: PD

Urban Frye: Das hat vor allem damit zu tun, dass fast alle unsere Aktivitäten von Ukrainerinnen selbst betreut werden, die sich meist von selbst melden. Das bringt die Energie, die notwendig ist, damit auch die Luzerner Bevölkerung nah an uns bleibt. Aber natürlich braucht es auch einen gewissen Draht zu den hiesigen Behörden und Unternehmen. Ihnen gebührt grosser Dank: Praktisch alle Firmen und Organisationen, bei denen wir einen Familienausflug durchführen wollten, haben uns mit offenen Armen empfangen. Auch das Engagement der Künstlerinnen und Künstler ist ungebrochen; sie treten alle kostenlos auf.

Gratis ist der Betrieb eines solchen Zentrums aber sicher nicht.

Nein, unsere Kosten belaufen sich auf etwa 20’000 Franken pro Monat. Ein Grossteil fliesst in die Finanzierung der Anreise. Die meisten unserer Besucherinnen und Besucher müssen das Zentrum in Reussbühl mit dem öffentlichen Verkehr besuchen, der mittlerweile nicht mehr kostenlos ist. Damit die Menschen überhaupt zu uns kommen können, bezahlen wir ihnen die Busbillete. Das sind mehrere tausend Franken jeden Monat. Das ist ein grosses Problem. Ich bin der Meinung, dass die Regierung hier grosszügiger sein könnte.

Das Kulturzentrum Prostir bietet tagtäglich ein Programm für Kinder. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

Wieso ist das nötig?

Ich denke da vor allem an ukrainische Familien, die in der Marienburg in Wikon oder in St.Urban untergebracht sind. Da sie den ÖV selbst zahlen müssen, wird ihnen praktisch verunmöglicht, sich zu bewegen. Auch sie wollen mal in die Stadt, sei es nur zum Schaufensterbummeln. Das gilt natürlich auch für geflüchtete Menschen aus anderen Ländern.

Angefangen hat Prostir als Kulturzentrum. Mittlerweile bietet der Verein Familienausflüge, Deutschkurse, psychologische und ärztliche Beratung, ja sogar einen ukrainischen Coiffeur an. Wie kam es dazu?

Wir bieten einfach das an, was gefragt ist. Übrigens stellen wir zurzeit ein Gastroteam zusammen. Wir haben von der Stadt Luzern einen Stand an der Herbstmesse auf dem Inseli bekommen. Dort wollen wir jeden Tag ukrainische Spezialitäten anbieten.

Prostir organisiert auch Dampferfahrten für Ukrainerinnen. Bild: PD/Prostir

Sollte die medizinische und psychologische Beratung der ukrainischen Flüchtlinge nicht Sache des Kantons Luzern sein?

Wir haben ein gutes Einvernehmen mit dem Kanton. Regierungsrat Guido Graf hat uns auch schon besucht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, für den Kanton ist die Sache erledigt, sobald eine Unterkunft gefunden ist. Doch dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Wir können die Frauen und Kinder nicht einfach ihrem Schicksal überlassen.

Was wünschen Sie sich vom Kanton?

Das Wichtigste ist, dass die Asylsozialhilfe, aktuell 11,20 Franken pro Tag und Person, erhöht wird. Mit diesem Tagesansatz kann niemand menschenwürdig leben. Zudem sollen den Geflüchteten die ÖV-Kosten zurückerstattet werden. Die Hilfe soll für alle geflüchteten Menschen gelten, etwa auch für jene aus Somalia, Afghanistan und Eritrea – ebenso für Institutionen wie «HelloWelcome». Auch für unser Zentrum wünschen wir uns finanzielle Unterstützung.

Malatelier bei der Eröffnung von Prostir am 24. April 2022. Bild: PD/Prostir

Wie viele Menschen erreicht Prostir eigentlich?

Geschätzt gibt es 250 Personen, die uns regelmässig besuchen. Wir veranstalten täglich ein Programm für Kinder. Das schafft grosse Entlastung für die Mütter, die auch einmal ein bisschen Zeit für sich haben wollen. Dort sind im Schnitt etwa 40 Kinder dabei.

Am Samstag findet ein Tag der offenen Tür für die Luzerner Bevölkerung statt. Warum?

Wir wollen unsere Arbeit sichtbarer machen und uns bei den Luzernerinnen und Luzernern bedanken. Die Leute sollen sich mit den Ukrainerinnen austauschen können. Im Zentrum sind aber auch ausserhalb des Besuchstages alle Menschen willkommen; egal, woher sie kommen.

Auch aus Russland?

Natürlich. Der ursprüngliche Impuls von Prostir ging von ukrainischen und russischen Musikstudenten gemeinsam aus. In unseren Häusern leben Studierende aus der ganzen Welt Tür an Tür, auch junge Russen und Ukrainer. Uns alle verbindet die Musik. Und die Tatsache, dass wir den faschistischen Angriffskrieg Putins scharf verurteilen.

Ein ukrainischer Junge im Kulturzentrum in Reussbühl. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

Ein Ziel von Prostir ist es, die kulturelle Identität der Ukrainerinnen zu wahren. Warum ist das so wichtig?

Weil die russische Regierung diese Identität attackiert. Die Russifizierung der besetzten ukrainischen Gebiete schreitet voran. Deshalb brauchen die Flüchtlinge einen Ort, wo ihre Kultur nicht in Frage gestellt wird. Das ukrainische Kulturministerium hat uns vor kurzem sogar Bücher für unsere Bibliothek geschickt.

Woher nehmen Sie den langen Atem, der für ein solches Projekt nötig ist?

Ich habe einen zehn Jahre alten Sohn: Jakob. Er hat einen russischen Pass, spricht und liest fliessend Russisch, ist in der russischen Kultur zu Hause. Die Hälfte seiner Familie lebt in Sankt Petersburg. Er soll jeden Tag spüren, dass er und der russische Teil seiner Familie nicht Teil des Krieges sind, sondern wir alle zusammen ein Leben in Frieden miteinander führen wollen.

Hinweis: Tag der offenen Tür an der Staffelnhofstrasse 7 am Samstag, 20. August, 14 bis 19 Uhr. Weitere Infos unter www.prostir.ch

Urban Frye mit Zentrumsleiterin Ljuba Sumilina. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. April 2022)

