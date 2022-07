Ukraine-Krieg «Ritterschlag» für Krienser Bildungsvorsteher durch Putin-Anhänger sorgt für Schlagzeilen Der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht hat an einem Anlass des St.-Georgs-Ordens teilgenommen. Andere Anwesende sind für ihre prorussische Haltung bekannt. 11.07.2022, 14.40 Uhr

Am 11. Juni trafen sich Nachkommen russischer Adeliger sowie hiesige Persönlichkeiten zu einer Zeremonie in der Luzerner Peterskapelle. Danach fand ein gesellschaftlicher Anlass im «Schlössli» Schauensee in Kriens statt. Mit dabei war auch der Krienser Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP), wie die «Sonntagszeitung» berichtet.

Der Krienser Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht. Bild: Dominik Wunderli

Frauenknecht wurde offenbar als neues Mitglied des Schweizer St.-Georgs-Ordens eingeladen. Auf Facebook ist zu sehen, wie er durch den in Frankreich lebenden russischen Adeligen Wladimir Bariatinsky eine Art Ritterschlag erhält. Bariatinsky ist ein Anhänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin und ein Befürworter des Einmarsches in die Ukraine; zumindest legt dies sein Facebook-Profil nahe. Er hat dort mehrere Stellungnahmen des Kremls und ein prorussisches Propagandavideo gepostet. Ein Foto Putins hat Bariatinsky mit folgendem Kommentar versehen: «Egal, was man über ihn sagt, er ist gross!» Andere Anwesende hätten sich früher, im Nachgang zur Krim-Annexion, positiv zur russischen Politik in der Ukraine geäussert.

Frauenknecht verurteilt russischen Einmarsch

Gegenüber der «Sonntagszeitung» sagte Frauenknecht, er habe nichts von diesen Aussagen über Putin und die Ukraine gewusst. Den russischen Einmarsch verurteile er. Am Anlass seien keine politischen Aussagen getätigt worden. Dies geben auch andere Anwesende gegenüber der «Sonntagszeitung» zu Protokoll.

Organisiert wurde der Anlass gemäss Artikel durch einen Verein, der die Tradition des russischen St.-Georgs-Ordens pflegt. Laut der Website «www.st-georgsorden.org» wurde der St.-Georgs-Orden von russischen Emigranten nach Frankreich, Deutschland und in die Schweiz gebracht. Er war einst ein Verdienstorden während der Zarenzeit und geht offenbar auf Katharina die Grosse zurück. (std)