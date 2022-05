Ukraine-Krieg «Versöhnung ist nicht möglich ohne Wahrheit»: So hilft ein Adligenswiler den traumatisierten Menschen in der Ostukraine Simon Greuter (48) arbeitet seit Jahren für Friedensprojekte in der Ukraine. Er sagt, der Krieg habe die ukrainisch- und russischsprachige Bevölkerung erst recht zusammengeschweisst. Robert Knobel Jetzt kommentieren 27.05.2022, 14.00 Uhr

«Kaum jemand glaubte ernsthaft an eine Invasion», sagt Simon Greuter. Der Adligenswiler weilte noch im vergangenen Februar im ukrainischen Donbass – und war wie die Menschen dort völlig überrascht, als Putins Armee am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte.

Ein Bus evakuiert Familien – unter anderem auf solchen Fahrten sind die Moderatoren von Simon Greuters Selbsthilfegruppen tätig. Bild: Evgeniy Maloletka / AP

Natürlich war das Verhältnis zwischen Ukraine und Russland seit der Krim-Annexion 2014 angespannt. Dies war auch der Grund, weshalb Simon Greuter 2016 in der Ostukraine ein Netzwerk von Selbsthilfegruppen initiierte: Psychologinnen und Mediatoren wurden nach dem Prinzip der «Selbststärkenden Gemeinschaft» («Integrative Community Therapy») ausgebildet, das weltweit in über 30 Ländern angewandt wird. Ziel war, der Bevölkerung auf lokaler Ebene zu helfen, schwierige Ereignisse zu verarbeiten und Konflikte zu reduzieren.

Psychologinnen gehen zu Kindern in den Bunker

Simon Greuter.

Mit dem Krieg hat die Arbeit dieser lokalen Gruppen eine ganz neue Dimension erhalten. Die Treffen werden nun in Evakuierungskonvois abgehalten oder bei Kindern, die in Bunkern ausharren müssen. Greuter sagt:

«Es geht darum, dass die Leute ihre traumatischen Erlebnisse aussprechen können. Dies hat einen erwiesenen Effekt für die Prävention von Folgeschäden.»

Die Moderatorinnen und Moderatoren seien angewiesen, keine Ratschläge zu erteilen, sondern «Räume zu schaffen für das Teilen hilfreicher Lebenserfahrungen». Dabei könne man auch auf die Tradition zurückgreifen:

«Mögliche Strategien lassen sich auch im eigenen Kulturgut finden – etwa in Liedern und Gedichten.»

Der 48-jährige Greuter ist seit Jahrzehnten in Entwicklungs- und Friedensprojekten in Osteuropa und Zentralasien tätig. In diesem Rahmen hat er die «Agentur für authentische Entwicklung» (Agens) gegründet, welche sich der Hilfe für kriegstraumatisierte Menschen verschrieben hat. Seine Erfahrung kann er jetzt auch in seiner eigenen Gemeinde einsetzen: In Adligenswil leitet er einen wöchentlichen Treff für ukrainische Flüchtlinge, der von der Asylbegleitgruppe Adligenswil organisiert wird.

Selbsthilfegruppe für Ukrainerinnen und Ukrainer in Adligenswil. Hinten links ist Simon Greuter zu sehen. Bild Jonathan Parr (Adligenswil, 23. Mai 2022)

Die Methode ist dieselbe, die sich schon in der Ostukraine bewährt hat. Es geht um Verarbeitung von Krieg und Flucht, aber auch um Integration – deshalb sind auch Gastfamilien zu den Sitzungen eingeladen.

Der Konflikt ist weder ethnischer noch sprachlicher Natur

Wenn der Krieg einmal vorbei ist, werden Traumabewältigung und Versöhnung wohl erst recht wichtig. Doch wie ist angesichts der jetzigen Ereignisse jemals wieder ein friedliches Zusammenleben möglich? Was die Zukunft innerhalb der Ukraine betrifft, ist Simon Greuter überraschend optimistisch:

«Der Krieg hat die in der Ukraine lebenden Gruppen erst recht zusammengeschweisst.»

Greuter spricht bewusst nicht von «Russen» und «Ukrainern» – denn der Konflikt sei weder ein ethnischer noch ein sprachlicher. «Die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung spricht zu Hause Russisch. Die Konfliktlinie zieht sich entlang einer auf Sowjet-Nostalgie ausgerichteten Haltung versus einer modernen, weltoffenen, auf westliche Werte ausgerichteten Identität.»

Die russische Armee macht keinen Unterschied zwischen Ukrainisch- und Russischsprachigen: Zerstörtes Wohnhaus in Mariupol. Bild: Alessandro Guerra / EPA

Egal, welcher Haltung die Leute nun zugeneigt sind – alle würden gleichermassen unter dem Krieg leiden. Greuter erzählt dazu eine bittere Anekdote von einem Gruppentreffen in Slowjansk. «Die Stimmung war gereizt. Plötzlich schlug ganz in der Nähe eine Rakete ein. Das war ein solcher Schock, dass danach alle ganz nett und aufmerksam miteinander waren.»

Befreiung der Russen? «Das ist höchst zynische Propaganda»

Greuter sagt, die russische Invasion habe inzwischen selbst bei den hartgesottensten Kiew-Kritikern ein ukrainisches Nationalgefühl entfacht. Die Version des Kremls, wonach die russischsprachige Bevölkerung befreit werden müsse, sei «höchst zynische Propaganda».

Während Greuter für die Versöhnung innerhalb der Ukraine optimistisch ist, so sieht er eine «gewaltige Aufgabe», wenn es um die Normalisierung der Beziehungen mit Russland geht. Denn:

«Versöhnung ist nicht möglich ohne Wahrheit.»

Doch diese stehe beim russischen Regime momentan nicht an erster Stelle. «Die Medien funktionieren nach KGB-Methoden. Das ganze System ist darauf ausgerichtet, die Menschen zu manipulieren.» Auch wenn sich Greuter noch härtere Sanktionen gegen das russische Regime wünscht, sagt er:

«Wir dürfen Russland nicht abschreiben. Auf menschlicher Ebene sollten wir den Kontakt zum russischen Volk behalten.»

Simon Greuter ist daran, Möglichkeiten auszuloten, auch in Russland Gesprächsgruppen zu etablieren. «Aber solche Prozesse brauchen Zeit.»

Arbeit in der Kleingruppe in Kirgistan. Bild: Simon Greuter

Vor einer Woche war Simon Greuter erneut im Osten – diesmal in Kirgistan. Dort hat er eine Ausbildung für Vertreter der Zivilgesellschaft in Kirgistan, Kasachstan und Usbekistan geleitet. Der Krieg in der Ukraine war auch dort ein Thema. Die Länder seien mit Moskau eng verflochten – gerade deshalb hätten die Leute Angst:

«Sie fürchten, sie könnten die nächsten sein. Deshalb wäre ein Sieg der Ukraine auch ein Sieg für sie.»

