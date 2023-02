Umzug Ebikon Kindergrinde, Hotelbelegschaft und viel Konfetti sorgen für strahlende Augen Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen verfolgten rund 23’000 Besucherinnen und Besucher den Umzug in Ebikon. Dieser hatte viele Fantasiegeschöpfe aber auch Gestalten aus der Vergangenheit zu bieten. Sandra Peter Jetzt kommentieren 21.02.2023, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was braucht es für einen rundum gelungenen Fasnachts- und Kinderumzug? Unmengen an Konfetti, viele Süssigkeiten und strahlender Sonnenschein – dass alles hatte Ebikon am Güdisdienstag zu bieten. Die rund 1'500 Mitwirkenden, darunter gemäss Angaben der Rotseezunft Ebikon etwa 400 Kinder, sorgten für vielfältige Sujets, Musik und je nachdem für den Wow-, Grusel- oder Jöö-Effekt.

Hier sehen wir die Näbelhüüler Äbike. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Wildes Sujet. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Die Holdrios. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Inspiriert durch Harry Potter: Peramicus. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Hier sehen wird die Bärgwörze Uedlige. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Auch die Rotsee Husaren durften natürlich nicht fehlen. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Die Rotsee Husaren als Feuerwehr. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Schülerinnen und Schüler der Schulhäuser Höfli und Feldmatt. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Kafiwagen der Feuerwehr Ebikon-Dierikon. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Wischi Waschi Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Die Mölibachgeischter Adlige. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Hier sehen wir Hundsrüggen-Nach-Hurri. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Das Hotel Schweizerhof der Näbelhüüler Äbike. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Lozärner Chaoten am Umzug in Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Die Näbelhüüler Äbike. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Impressionen aus dem Fernen Osten mit Pegasus. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) WAgenbaugruppe Cambrias als Sandmännli mit dem Motto «Träum süess». Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) In diesem Bild sehen wir Adrastos Littau. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Krampus Lozärn. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) 10 Punkte für diese Grende - oder die Zuschauerinnen und Zuschauer? Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Die Gluggsi-Musig war auch dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023) Der Kindergarten St. Anna 2. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023)

Hingucker waren etwa die blauen Gestalten des Kindergarten St. Anna 2, mit ihren grossen Augen und neongrünen, -pinken oder -orangen Hörnern oder Ohren.

Der Kindergarten St. Anna 2 zog mit bunten Farben Blicke auf sich. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023)

Auch die Schülerinnen und Schüler der Schulhäuser Höfli und Feldmatt sorgten mit ihren Grende, die zumeist Tiere darstellten, für wohlwollende Zurufe.

Schülerinnen und Schüler der Schulhäuser Höfli und Feldmatt am Umzug. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023)

Nicht nur Kinderaugen leuchteten als die Wagen von Conversio und Peramicus vorbei zogen. Die beiden Wagenbaugruppen zeigten die Welt von «Harry Potter», die sie mit viel Liebe zum Detail nachbauten. Bei einem Blick durch die Fensterchen konnten sogar die Utensilien des legendären Potter-Zauberladens entdeckt werden.

Der Wagen von Peramicus zeigt den Zauberladen «Weasleys’ Wizard Wheezes». Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023)

Feuerwehr, Hotelcrew und königliche Begleiter

Für musikalischen Schwung sorgten in aufwendigen Kostümen und Grende die Guuggenmusigen, allen voran die aus Ebikon. Mit Startnummer 1 führten die Näbelhüüler Äbike mit dem Sujet «Hotel Näbelhüüler» den Umzug an. Zu ihrem 40-Jahr-Jubiläum liessen sie Belegschaft und adlige Gäste des Hotel Schweizerhofs von vor 175 Jahren auferstehen. Zu sehen waren Soldaten des Sonderbundkrieges oder auch den Komponisten Richard Wagner, er hatte am Güdisdienstag die Rolle als Tambourmajor inne. Alle besuchten das Hotel Näbelhüüler.

Und zum 50-Jahr-Jubiläum der Gluggsi-Musig Ebikon erhob sich gar die Queen aus ihrem Grab, begleitet von vielen weiteren gekrönten Gestalten.

Gluggsi-Musig Ebikon in königlicher Jubiläums-Stimmung. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023)

In Erinnerungen schwelgten auch die Rotsee-Husaren. Ihr Sujet galt dem Brand der Kapellbrücke vor rund 30 Jahren: «För ehre muetig Ihsatz im Flammemeer, zelebriered mer Husare stolz d’ Lozärner Fürwehr.» Damit zollten sie den damaligen Einsatzkräften Tribut.

Rotsee-Husaren im Löscheinsatz. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 21. Februar 2023)

Für spontanen Beifall und Bravo-Rufe sorgte das Gespann mit mehreren Fahrrädern der Wagenbaugruppe Cambrias. Zu lieblicher Musik – ähnlich der Melodien von Spieluhren – pedalten Sandmännli langsam und synchron. Ganz getreu ihrem Motto «Träum süess».

Wagenbaugruppe Cambrias: Die Sandmännli pedalen gemächlich durch Ebikon - getreu dem Motto «Träum süess». Video: spe

23’000 verfolgten Umzug am Strassenrand

Den Strassenrand säumten rund 23’000 Besucherinnen und Besucher, wie Umzugschef Toni Emmenegger von der Rotseezunft sagt. Rund 55 Nummern, inklusive der wilden, wurde gezählt. «Wir sind sehr zufrieden, vor allem, wenn man in die glücklichen Gesichter blickt. Der Umzug lief unfallfrei und flüssig», bilanziert er.

Im Video von Rontaler Media ist der Fasnachtsumzug von Ebkion zu sehen. Video: Youtube