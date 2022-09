Buchrain In letzter Minute: Drei Parteilose treten für die Wahl zum Sozialvorsteher an Bis vor kurzem wollte niemand neuer Gemeinderat werden. Es drohte ein Amtszwang. Doch jetzt gibt es eine echte Wahl. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 16.09.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Szenario hing wie ein Damoklesschwert über Buchrain: dass sich niemand für die Gemeinderatswahl vom 25. September zur Verfügung stellt und jemand zum Amt gezwungen werden müsste.

Doch nun ist die Gefahr gebannt. Mit Tino Mammarella und Bruno Grossrieder haben sich nach abgelaufener Frist gleich zwei Kandidaten gemeldet, welche die Nachfolge des abtretenden Sozialvorstehers Stephan Betschen antreten möchten. Und nun tritt Ueli Unternährer als dritter Kandidat an.

Mammarella will «unbeeinflusst von Parteipolitik» bleiben

Tino Mammarella. Bild: Eveline Beerkircher

Tino Mammarella will «neuen Wind» in den Gemeinderat bringen, wie der 44-Jährige sagt. «Ich möchte gerne versuchen, das Dorf attraktiver zu machen.» Der verheiratete, zweifache Familienvater ist seit zwei Jahren als selbstständiger Brandschutzfachplaner unterwegs, vorher hatte der gelernte Maurer diverse Führungspositionen inne. «Diese Erfahrung könnte ich sicher gut in den Gemeinderat mitbringen.»

Tino Mammarella ist in Root aufgewachsen und lebt seit zwölf Jahren in Perlen. Er ist parteilos. «Ich möchte unbeeinflusst bleiben von Parteipolitik.» Es brauche verschiedene Ansichten in der Politik, wobei ein Mittelweg sicher nicht schlecht sei. Dass er bei einer Wahl Vorsteher des Sozialressorts würde, wo es seit Jahren Probleme gibt, schreckt ihn nicht ab. «Was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker.»

Doch wieso meldete er sich erst nach Ablauf der Frist? «Ich hatte in den vergangenen Monaten als Selbstständiger sehr viel zu tun», erklärt er. Ein Freund habe ihn auf die Vakanz aufmerksam gemacht. «Als dann bekannt wurde, dass jemand zum Amt gezwungen werden könnte, habe ich mich entschieden zu kandidieren.» Denn mit dem Amtszwang sei niemandem gedient. Weder der Person, die gewählt würde, noch der Gemeinde, die jemanden als Gemeinderat hätte, der das gar nicht sein wolle.

Grossrieder: «Habe gedacht, ich hätte keine Chance»

Bruno Grossrieder. Bild: Eveline Beerkircher

«Ich verfolge schon länger, was in der Gemeinde läuft», sagt Bruno Grossrieder. Der 56-Jährige ist ledig, stammt ursprünglich aus dem Bernischen und wohnt seit 25 Jahren in Buchrain. Als Stephan Betschen seinen Rücktritt angekündigt habe, habe er sich näher für das Amt zu interessieren begonnen. «Ich habe mir immer gedacht, ich hätte keine Chance, wenn die Parteien jemanden aufstellen.» Deshalb habe er zugewartet. Als es dann tatsächlich hiess, es stelle sich niemand zur Wahl, fand er: «Jetzt könnte ich mich ins Spiel bringen und die herausfordernde Aufgabe übernehmen.»

Der gelernte Schreiner hat sich zum Innenausbauzeichner weitergebildet und ist heute technischer Berater. Auch er stellt sich als Parteiloser auf, «denn ich möchte neutral bleiben und eine Schnittstelle zwischen den Parteien sein». Man könne ihn nicht einfach in ein Links-rechts-Schema einordnen. «Es gibt bei allen Parteien Positionen, die ich gut und weniger gut finde.»

Bruno Grossrieder sieht das Ressort Soziales als Herausforderung: «Irgendwo ist der Wurm drin. Ich möchte aufgrund meiner Erfahrung mit verschiedenen Zielgruppen herausfinden, wie man die Probleme angehen und lösen kann.» In seinem Beruf habe er gelernt, verknüpft zu denken und zu analysieren.

Unternährer würde es «bereuen, wenn ich es nicht probiert hätte»

Ueli Unternährer. Bild: Matthias Stadler

Ueli Unternährer ist der Dritte im Bunde. Der 33-Jährige beschloss am Donnerstag, seinen Hut ebenfalls in den Ring zu werfen. Auch er ist parteilos, orientiert sich aber eher Richtung links, wie er sagt. Er werde etwa von Vertretern der GLP unterstützt.

Der Sozialpädagoge, der am Heilpädagogischen Zentrum in Hohenrain arbeitet, wurde von Freunden auf das Amt aufmerksam gemacht. «Zuerst befand ich mich in einer Zwickmühle. Denn meine Arbeit am HPZ gefällt mir. Aber das Gemeinderatsamt wäre ebenfalls sehr interessant.» Irgendwann habe er entschieden: «In fünf Jahren würde ich es bereuen, wenn ich es nicht probiert hätte.»

Der Vater eines Zweijährigen lebt mit seiner Partnerin in Buchrain, wo er auch aufgewachsen ist. Der gelernte Kaufmann habe sich schon früher in der Gemeinde engagiert, wie er betont. So etwa in der Jugendarbeit oder als Asylbetreuer. «Ich kenne mich im sozialen Bereich aufgrund meiner Arbeit und auch meiner Ausbildung gut aus», erklärt Ueli Unternährer. Deswegen traue er sich das turbulente Amt auch zu. Wichtig sei eine gute Auslegeordnung, damit man die Probleme identifizieren und dann angehen könne. Dass er jünger ist als die anderen Kandidaten, sieht er nicht als Nachteil: «Denn trotz meines jungen Alters konnte ich schon viel Erfahrung sammeln.»