Uni Luzern Faule, nutzniesserische Studierende? Offizielle Zahlen zeichnen ein anderes Bild Entgegen den kontroversen Aussagen einer Uni-Dozentin sind Absolventen der Geistes- und Sozialwissenschaften durchaus erfolgreich im Berufsleben – auch wenn manche ein Teilzeitpensum bevorzugen. Sandro Renggli 04.06.2022, 05.00 Uhr

Das Bild des kiffenden, im Berufsleben erfolglosen Geisteswissenschaftsstudierenden ist statistisch nicht belegbar. Symbolbild: Martin Ruetschi/Keystone

Faul und ohne Ehrgeiz seien sie, die Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften. Die oftmals kiffenden Studiumsabsolventinnen und -absolventen würden nach ihrem Abschluss mehrheitlich nur im Teilzeitpensum arbeiten und dadurch ihren Eltern und Steuerzahlern auf der Tasche liegen. So sieht es zumindest die Wirtschaftshistorikerin Andrea Franc, die mit ihrem kontroversen Interview in der NZZ einen Shitstorm ausgelöst hat. Studierende, aber auch Dozierende und Politikerinnen und Politiker wehren sich gegen das von Franc gezeichnete Bild. Statistiken zeigen derweil: die Realität ist komplizierter.

Wenn es darum geht, in ihren jeweiligen Fachgebieten auch erwerbstätig zu sein, haben die Geistes- und Sozialwissenschafter gegenüber den Absolventinnen und Absolventen anderer Fakultäten zumindest teilweise die Nase vorn. Gemäss Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) liegt die Erwerbslosenquote bei den Geistes- und Sozialwissenschaften fünf Jahre nach Studienabschluss auf dem Bachelorlevel zwar noch bei 4,9 Prozent. Auf dem Masterlevel sind es dann aber nur noch 2,4 Prozent – sowohl die Wirtschaftswissenschaften als auch die Rechts- und Naturwissenschaften verzeichnen einen höheren Anteil an erwerbslosen Studienabsolventinnen und -absolventen.

Insgesamt bewegt sich die Universität Luzern mit einem Anteil (1,8 Prozent) an erwerbslosen Uni-Absolventinnen und -Absolventen im Mittelfeld. Grundsätzlich ist die Erwerbslosenquote der Männer in den meisten Fachbereichen etwas höher als jene der Frauen.

Geisteswissenschafter tendieren zum Teilzeitpensum

Und wie steht es um Francs Vorwurf, dass die Geisteswissenschafterinnen und -wissenschafter übermässig viel im Teilzeitpensum arbeiten? Zumindest rechnerisch betrachtet ist an dieser Aussage etwas dran, wie die Statistik zeigt. Fünf Jahre nach Studienabschluss beträgt der Anteil an Teilzeitbeschäftigten 57,6 Prozent. Absolventinnen und Absolventen eines sozial- oder geisteswissenschaftlichen Studiums arbeiten überdurchschnittlich oft in einem Teilzeitpensum.

Francs Aussagen gehen vielen zu weit. Zu herablassend sei der Ton, den sie anschlägt, zu pauschal ihre Darstellung. Auch die Ursachen für den hohen Anteil an teilzeitbeschäftigten Geistes- und Sozialwissenschafterinnen und -wissenschaftern seien vielseitig, und nicht einfach mit Bequemlichkeit zu begründen, wie Martin Hartmann, Philosophieprofessor und Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, in einem Gastbeitrag in der NZZ schreibt. Die Universität Luzern, an der Andrea Franc lehrt, verbreitete den Beitrag auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Studierenden fordern, dass die Uni Luzern Stellung nimmt. Derzeit ist ein Schreiben an die Universitätsleitung in Arbeit, mit bald hundert Unterzeichnenden. Noel Baumann, Vorstandspräsident der Studierendenorganisation SOL, begrüsst die Eigeninitiative der Studierenden. Francs Aussagen betrachtet er kritisch:

«Ich frage mich ernsthaft, welchen demotivierenden Eindruck diese Äusserungen auf irgendeinen lernwilligen jungen Menschen hinterlassen. Das ist schade.»

Auch die Studierendenorganisation werde das Gespräch mit der Universitätsleitung suchen. «Als Vermittlerin wollen wir erörtern, was ihre Position ist.»

Uni gibt sich zurückhaltend

Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Uni Luzern, kommentiert Francs Interview in einem schriftlichen Statement wie folgt: «Die Meinung von Frau Franc deckt sich nicht mit der Ansicht und den Erfahrungen der Universität Luzern. Wir haben einen völlig anderen Eindruck von unseren Studierenden.» Und er fügt an: «Unabhängig von den Aussagen stellen wir fest, dass unsere Absolvierenden der Geisteswissenschaften sehr gut im Berufsleben ankommen und dabei die Fähigkeiten, welche sie im Studium erlangen, optimal einsetzen können.»

Portmann scheint auf Distanz zu Andrea Franc zu gehen. Auch, indem er betont, dass sie an der Universität Luzern einen Lehrauftrag im Umfang von zwei Wochenstunden jeweils im Frühjahrssemester habe – «also keine ordentliche Anstellung».

