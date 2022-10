Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unkonventionelle Idee Mit Haaren den See reinigen: Eine Luzernerin will es salonfähig machen Wenn man seine Haare beim Coiffeur spendet, werden daraus in der Regel Perücken oder Extensions. Bei einem Luzerner Coiffeursalon können die Kunden mit ihren Haaren jetzt etwas für die Umwelt machen. 10.10.2022, 22.50 Uhr

Eine Strumpfhose, gefüllt mit Haaren, treibt auf dem Vierwaldstättersee. Dabei handelt es sich nicht etwa um Littering: der Strumpf soll ausgeflossenes Öl auffangen und binden. Die Idee kommt von Susanne Schmid, wie PilatusToday berichtet – sie führt seit acht Jahren ein Coiffeur-Geschäft in der Stadt Luzern. «Ich war der Meinung, dass wir unsere Haare auch für andere Zwecke verwenden könnten, als nur dem Kompost hinzuzufügen», erzählt Susanne Schmid.

Nachdem sie im Internet darüber recherchierte, fand sie heraus, dass ein französischer Coiffeur bereits Haare zum Öl binden verwendet. Da es aber zu umständlich wäre, die Haare nach Frankreich zu schicken, fing Schmid an, diese selbst zu sammeln.

Bereits 20 Kilo Haare gesammelt

Seit Anfang dieses Jahres sammelt Susanne Schmid Haare. Alle Haare, die im Coiffeursalon weggeschnitten wurden, werden mit einem Staubsauger gesammelt und anschliessend in Säcken gelagert. «Ungefähr 20 Kilogramm Haare kamen inzwischen zusammen», so Susanne Schmid. Dabei sei man noch immer dran zu testen, wie man die Haare und die Strümpfe am besten verarbeitet.

Der Vorteil an Haaren sei deren Saugkraft. Ein Kilo Haare würde bis zu acht Kilo Öl ansammeln können. Ausserdem könne der Strumpf gereinigt und erneut eingesetzt werden. Wie mit Haaren einen Ölteppich konkret aufgefangen wird, siehst du oben im Video. (red)

