Grabpflege Drängt die Stadt Luzern private Gärtnereien aus dem Friedhofsgeschäft? Die Stiftung Dauergrabpflege kritisiert die Stadt Luzern: Die Stadtgärtnerei nutze ihre Stellung aus, um Grabpflege-Aufträge zu ergattern. Simon Mathis 06.07.2022

Wer auf Friedhöfen einen Grabstein für Verstorbene aufstellen lässt, erledigt die Grabbepflanzung und deren Pflege häufig nicht eigenhändig. Im Ratgeber «Sterben & Tod» der Stadt Luzern ist festgehalten, dass die Friedhofsverwaltung «auf Wunsch Arbeiten wie saisonale Dauerpflanzungen, die regelmässige Pflege, das Schneiden, Jäten und Giessen» übernimmt. Kostenpunkt: 370 bis 840 Franken jährlich, je nach Vertrag und Art des Grabes. Mit diesen Aufgaben könne aber auch eine Gärtnerei beauftragt werden, heisst es im Ratgeber.

Blick auf den Stadtluzerner Friedhof Friedental. Bild: Roger Grütter (Luzern, 5. Juli 2022)

Offenbar gehen diese Aufträge aber immer seltener an private Gärtnereien. Das behauptet die Luzerner Stiftung Dauergrabpflege, welche die privaten Friedhofsgärtnereien vertritt. Der Marktanteil der Luzerner Stadtgärtnerei «Stadtgrün» auf den städtischen Friedhöfen habe in den letzten 15 Jahren massiv zugenommen.

Stiftung zeigt sich «äusserst besorgt»

Die Vorherrschaft der Stadt habe negative wirtschaftliche Folgen für die privaten Friedhofsgärtner, sagt Stiftungspräsident Oliver Jost, der in Sursee eine Gärtnerei betreibt. Die Stiftung sei über die Situation «äusserst besorgt», so Jost. Den Hauptgrund für diese Entwicklung sieht er in der Anlaufstelle für Angehörige im Friedental, die seit 2016 besteht. Dort erhalten die Hinterbliebenen nach einem Todesfall umfassende Beratung für alle Fragen rund um die Bestattung. Das sei grundsätzlich zwar «sehr positiv zu bewerten», sagt Jost. Aber: Die Stadt nutze offensichtlich ihren Vorteil, die erste Anlaufstelle zu sein, um selber Grabverträge abzuschliessen.

Laut Jost habe sich in jüngster Zeit zudem der Verdacht erhärtet, dass «die Stadtgärtnerei Erst-Grabbepflanzungen weit unter dem marktüblichen Preis» anbiete. Dies, obwohl die Friedhofsverwaltung stets beteuert habe, dass sie ihre Preise höher ansetze als die der privaten Gärtner.

Die Stadtgärtnerei «Stadtgrün» erhält viele Aufträge zur Grabpflege. Bild: Roger Grütter (Luzern, 5. Juli 2022)

Dass eine Gemeinde Grabpflege betreibe, hat laut Jost im Kanton Luzern Seltenheitswert:

«Die meisten mir bekannten Gemeinden überlassen die Grabpflege Privaten.»

Rain etwa habe die Aufgabe gleich ganz der Stiftung Dauergrabpflege übertragen. In anderen grösseren Schweizer Städten wie Zürich oder Basel ist es hingegen durchaus üblich, dass die Stadt die Grabpflege anbietet.

Wie stark darf Stadt Private konkurrenzieren?

«Wir gehen davon aus, dass es eine politische Entscheidung sein sollte, wie stark die Stadtgärtnerei die Privatwirtschaft konkurrenzieren darf», hält Jost fest. Denn letztlich gehe es auch um die Frage, welche Kosten für die Steuerzahler entstehen.

Die aktuelle Praxis basiere auf einem Entscheid des Stadtrats aus dem Jahre 2014 und werde der momentanen Situation mit stark sinkenden Gräberzahlen nicht mehr gerecht. Wenn es nach Oliver Jost ginge, würde Stadtgrün diesen Geschäftszweig gänzlich fallen lassen.

Ein Grab auf dem Friedhof Friedental. Bild: Roger Grütter (Luzern, 5. Juli 2022)

FDP bringt Thema ins Stadtparlament

Die Kritik der Stiftung hat mittlerweile die Stadtluzerner FDP auf den Plan gerufen. Die Partei hat im Stadtparlament eine Interpellation eingereicht. So stellt die FDP infrage, ob die öffentliche Hand überhaupt derartige Dienstleistungen anbieten sollte. Aufgrund des hängigen Vorstosses kann sich die Stadt Luzern derzeit nicht zur Kritik äussern. Man kläre die gestellten Fragen zurzeit intern ab, sagt Stadtgrün-Leiter Cornel Suter auf Anfrage.

