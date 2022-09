Stadt Luzern: Kirchen laden zur Begegnung ein

«Unter einem Dach» Religionsgemeinschaften laden zur Begegnung ein In der Kornschütte in Luzern können sich Interessierte über Religionen austauschen. 27.09.2022, 05.00 Uhr

Verschiedene Religionsgemeinschaften aus dem Kanton Luzern laden zum fünften Mal gemeinsam zu einer Begegnung ein, wie die Organisatoren in einem Schreiben mitteilen. Am kommenden Mittwoch ab 14.30 bis 21.30 Uhr können sich Interessierte in der Kornschütte in Luzern über Religionen austauschen. Das Motto lautet «Unter einem Dach».