Kanton Luzern Vegas-Club-Betreiber steckt den Kopf nach dem Unwetter nicht in den Schlamm: «Hier könnte man eine Schaumparty machen» Just vor dem Jubiläum bedeckt eine dicke Schlammschicht die Tanzfläche des Lokals. Der Grund: Das Unwetter vom Montagabend. Gut fünf Millionen Liter Wasser liegen im Inneren. Auch Schulhäuser wurden beschädigt. Chiara Z'Graggen Jetzt kommentieren 05.07.2022, 19.04 Uhr

Die Party ist vorerst vorbei. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022)

Es ist paradox: Den Eingangsbereich des Vegas Club Luzern umgibt ein muffiger Geruch; der Kopf sagt Keller, die Nase widerspricht.

«Die Realität hat die Vorstellungen des Ausmasses komplett übertroffen»,

sagt Philipp Waldis, Inhaber des Vegas Club Luzern, während er auf seine Gummistiefel blickt. Der Hintergrund: Sein Nachtlokal ist am frühen Montagabend vom Unwetter komplett zerstört worden, der Club liegt brach. Während das Piepsen der Alarmanlagen die Konzentration während des Gesprächs stört, erwärmt die Sonne das Areal in Kriens. Der Augenschein führt ins Innere des Ausgangslokals – mit Abfallsäcken um Schuhe und Unterschenkel, die eine Stunde später so ungenügend ihren Nutzen erfüllen werden wie die Schutztüren des «Vegas».

Contraire zu den Ausgangsabenden brennt im «Vegas» einzig das Licht der wenigen Taschenlampen. Der Strom bleibt fort – genauso wie in den kommenden Monaten die zumeist tanzfreudigen Gäste. Den Rundgang übernimmt der Türsteher Sevdair Ahmeti mit der Clubmanagerin Pia Bodmer. Auf eine halb in Schlamm getauchte Kabelrolle zeigend fragt Ahmeti die Kollegin: «Ist das nicht die Rolle, die wir letztens gesucht haben?» Die Gäste, das Licht, das Ambiente. Alles ist weg. Einzig geblieben ist der Humor.

Fünf Millionen Liter Wasser ersetzen die 1000 Gäste

Je weiter der Weg ins Innere führt, desto mehr verschwindet merkwürdigerweise der feuchte Geruch. Nun dominieren Zigarettengeruch und Feuchtigkeit die Luft. Aschenbecher, zerbrochene Wodkaflaschen und Musikanlagen flankieren die Fussspuren im Schlamm. «Diese Türe ist elektronisch verriegelt, wir können da gar nicht rein», sagt Türsteher Ahmeti mehrmals. Dann gibt er den Blick auf die Tanzfläche frei. Einzig die Discokugeln und quer liegenden Bartische lenken die Gedanken gen Ausgangsgaudi.

«Hier unten liegen ungefähr fünf Millionen Liter Wasser, die acht Meter hoch greifen»,

sagt Clubmanagerin Pia Bodmer. «Hier könnte man eine Schaumparty machen», entgegnet der Türsteher, gefolgt von einem nachdenklichen Lachen.

Gummistiefel statt Stöckelschuh: Der Vegas Club steht unter Wasser. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022) Die Möbel sind aufgeweicht und somit unbrauchbar. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022) Fast kein Stein steht mehr auf dem anderen. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022) Die Feuerwehr ist vor Ort und pumt das Wasser aus dem Club. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022) Einige Räume können nicht mehr betreten werden – einzig der Blick durchs Fenster erlaubt einen Augenschein auf die Verwüstung. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022) Die Kostenfrage kann derzeit noch nicht beantwortet werden. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022) Der Club bleibt vorerst geschlossen. Wann Tanzfreudige zurückkehren können, ist derzeit noch unklar. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022) Vorerst muss Schlamm und Wasser von den Feuerwehrleuten herausgepumpt werden. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022)

Einige Meter weiter erhärtet sich das Bild der Zerstörung; einige Notausgänge sind nach innen geöffnet, der Stahl verbogen. «Die Kraft muss gewaltig gewesen sein, die Türen können eigentlich nur nach aussen geöffnet werden», bemerkt Bodmer.

Das Licht tritt einzig durch die wenigen offenen Nottüren ins Innere. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022)

Mitarbeitende können nach Möglichkeit nun in Zug arbeiten

Doch wie geht es nun weiter mit dem Vegas Club in Kriens? Während der folgenden Monate gilt: vom Regen in die Traufe. Waldis:

«Wir sind nun wieder auf Feld eins, bevor wir an eine Wiedereröffnung denken können, braucht es zunächst eine Krisenintervention.»

Sicher ist bloss, dass Musik und Tanz zurückkehren sollen. Auch da die Umstände «eine traurige Dernière darstellen würden» – und weil viele Emotionen mit dem «Vegas» in Verbindung stünden, versichert der Inhaber. Heuer im September würde der Club sein zehnjähriges Bestehen feiern.

Kurz vor dem 10-Jahr-Jubiläum ist im ehemaligen «Froschkönig» vorerst Schluss. Bild: Pascal Linder (Kriens, 5. Juli 2022)

Darüber hinaus würden die Besucherzahlen nach der Coronapandemie die Daseinsberechtigung des Clubs unterstreichen. Jetzt für immer zu schliessen, wäre eine zu bittere Pille. Deshalb betont Waldis:

«Es ist noch zu früh für ein Brainstorming, aber das ‹Vegas› soll ungefähr so bleiben, wie es war.»

Der Clubbetreiber rechnet mit einer Restaurationszeit von bis zu einem Jahr, den finanziellen und zeitlichen Aufwand abzuschätzen, sei derzeit unmöglich. Das bedeutet auch, dass ungefähr 25 Personen temporär ohne Anstellung dastünden. Abhilfe schaffe diesbezüglich sein zweites Ausgangslokal, der Club Lounge & Gallery in Zug. Nach Möglichkeit fänden die Mitarbeitenden des «Vegas» zwischenzeitlich dort Arbeit.

Die Musikschule muss zurück zum Fernunterricht

Nicht nur im Vegas Club Luzern bleibt es vorerst still, denn: Auch die Musikschulräume im Erdgeschoss der Musikschule Kriens sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies schreibt die Stadt Kriens in einer Mitteilung. Aufgrund des Schadens haben die Verantwortlichen entschieden, per sofort auf Fernunterricht umzusatteln. Erst wenn ein klareres Schadensbild bestehe, lege die Musikschule fest, wann die Musikschülerinnen und Musikschüler zurückkehren dürfen.

Kriens ist mehrfach vom Gewitter überrascht worden. Bild: Stadt Kriens

Weniger schlimm ist die Lage im Schulhaus Roggern. Zwar ist auch dort laut der Stadt Kriens Wasser in die Kellerräume eingetreten. Doch bereits am Dienstag haben die Aufräumarbeiten gestartet. Dabei hälfen die Schulkinder und Mitglieder des Elternrates mit und entsorgten durchnässte Bücher und Papiere.

Schlamm und Dreck überziehen auch die Tiefgarage Hofmatt. Just dort, wo aktuell Renovationsarbeiten im Gange sind, müssen Arbeiterinnen und Arbeiter vorerst Reinigungsarbeiten vornehmen.

