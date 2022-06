Unwetter Neue Schläuche sollen die Stadt Luzern besser vor Hochwasser schützen 400 Meter lang ist das neue Deichsystem, das Luzern am Mittwoch von einer Versicherung kostenlos erhalten hat. Es ergänzt das alte Beaversystem, welches seit 2005 im Einsatz ist. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 15.06.2022, 18.19 Uhr

Wenig erinnerte am Mittwochnachmittag an den verregneten Sommer des vergangenen Jahres. Strahlend blauer Himmel und knapp 30 Grad lockten die Luzernerinnen und Luzerner in den Vierwaldstättersee oder an die Glacestände – Abkühlung war angesagt.