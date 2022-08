Teurer Abenspaziergang: Ebikoner Arzt schuldig gesprochen.

Urteil Corona-«Abendspaziergang» soll Ebikoner Arzt 1750 Franken kosten Die Kundgebungen durch die Stadt Luzern gegen die Covid-Massnahmen wurden ohne Bewilligung durchgeführt. Das Bezirksgericht Luzern beurteilt die Teilnahme als Straftat – und spricht den Arzt schuldig. Sandra Monika Ziegler 18.08.2022, 11.41 Uhr

Der massnahmenkritische Ebikoner Arzt Andreas Heisler bestätigte an der Gerichtsverhandlung, dass er im März und Juni 2021 an insgesamt vier sogenannten Abendspaziergängen teilgenommen, mit der Organisation indes nichts zu tun gehabt hatte. Vor dem Bezirksgericht Luzern zeigte er sich erstaunt, dass sogar Spazierengehen eine Straftat sein soll. Er sah die demokratischen Werte in Gefahr und akzeptierte deshalb den Strafbefehl nicht, wonach er 1100 Franken hätte zahlen sollen. Nun liegt das Urteil des Bezirksgerichts Luzern vor: Er wird schuldig gesprochen und hat Verfahrens- und Gerichtskosten von 1250 Franken plus einer Busse von 500 Franken zu zahlen.