Urteil Kriminalgericht Luzern 3,2 Millionen für Wein, Briefmarken und Liegenschaft missbraucht – doch Treuhänder sieht sich als Opfer und legt Berufung ein Schulden in Millionenhöhe hielten den Mann nicht auf, er blieb seinem «Finanzierungsmodell» treu. Mit Firmengeflecht und gefälschten Bilanzen wollte er die Zweckentfremdung von Stiftungsgeldern vertuschen. Das Gericht sieht einen klaren Fall von Betrug. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Während vier Jahren bis April 2014 führte ein Schweizer Treuhänder rund 3,2 Millionen Franken Stiftungsgelder in seine eigenen Taschen ab. Dazu benutzte er seine diversen Gesellschaften. Das Geld kam von einem Stifter, der einst sein Freund war und der dem Beschuldigten vertraute. Mit 19 Stiftungsratsbeschlüssen löste der Treuhänder knapp 40 Zahlungen aus und vergab zwei Darlehen, so zu lesen im vorliegenden 184-seitigen begründeten Urteil vom Kriminalgericht Luzern.

Kriminalgericht Luzern am Alpenquai in der Stadt Luzern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Aufgelistet sind im Urteil unter anderem 36 Überweisungen mit einem Totalbetrag von 4,6 Millionen Franken an Gesellschaften des Beschuldigten. Das Geld floss jedoch nicht in die vorgestellten Projekte, sondern diente seinem Lebensunterhalt und dem seiner Familie. So bestellte er für knapp 50'000 Franken 720 Flaschen Wein, liess eine Liegenschaft für über 200'000 Franken sanieren und investierte in seine Briefmarkensammlung.

Gutmensch im Dienste des Gemeinwohls

Mit Urteil vom 22. Februar 2022 spricht ihn das Kriminalgericht Luzern unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs, Veruntreuung, Urkundenfälschung und Misswirtschaft schuldig. Er soll für fünf Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft forderte sechs Jahre und die Rückzahlung der veruntreuten Gelder, die Verteidigung einen Freispruch in allen Punkten. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.

Bereits an der Verhandlung gab sich der Beschuldigte wortkarg. Er präsentierte sich als Gutmensch, der mit diversen Projekten das Gemeinwohl fördern wollte. Immer wenn die Fragen konkret wurden, verwies er auf das Plädoyer seines Verteidigers. Mehr Worte äusserte er einzig, als er der Staatsanwaltschaft und dem Gericht die Kompetenz absprach, sein ‹Finanzierungsmodell› begreifen zu können. Er forderte eine Einzelfallbetrachtung eines Experten, um die behauptete Zweckentfremdung der Gelder zu widerlegen. Dem wurde jedoch nicht stattgegeben. Anzumerken ist hier, dass einige seiner Gesellschaften nicht mehr existieren, der Konkurs eröffnet wurde.

Beweise für Projektinvestitionen fehlen

Im Urteil ist weiter zu lesen, dass der Beschuldigte nicht aufzeigen konnte, wie die gesprochenen Stiftungsgelder in die Projekte investiert wurden. Er konnte der Staatsanwaltschaft dazu keine entsprechende Zusammenstellung liefern. Einzig eine Zusammenstellung der Arbeitsstunden für die Projekte lieferte er ab, eine «unbelegte Behauptung», wie das Gericht es nennt. Zudem sei mit keinem der Projekte je Geld erwirtschaftet worden und keine seiner Gesellschaften hätte über genügend liquide Mittel verfügt, um das Geld den Projekten wieder zuzuführen. Der Beschuldigte habe systematisch eingegangene Gelder zwischen seinen Gesellschaften verschoben, um die Herkunft der entsprechenden Gelder zu verschleiern. Auch habe er Buchungen gefälscht, um die Schulden verschwinden zu lassen.

Laut Urteil zeigte der Mann weder Reue noch Einsicht. In allen Einvernahmen habe er «offensichtliche Schutzbehauptungen» vorgebracht. Anzumerken ist, dass der Treuhänder bereits 1985/1986 Geschäfts- und Privatschulden von über 1,5 Millionen Franken auswies. Dies hinderte ihn jedoch nicht, weiter nach seinem Gusto Gelder zu investieren.

Das aktuelle Urteil: Zur erwähnten fünfjährigen und neun Monate dauernden Haftstrafe wird ein fünfjähriges Berufsverbot ausgesprochen. Die Verfahrens- und Gerichtskosten belaufen sich bereits auf über 81'000 Franken. Da die 3,2 Millionen zweckentfremdeten Stiftungsgelder nicht mehr vorhanden sind, wird eine Ersatzforderung von zwei Millionen Franken gefordert. Der nächste Termin findet am Kantonsgericht statt.

