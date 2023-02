Luzerner Kantonsgericht verurteilt Ex-Hotelier wegen Veruntreuung

Interview Armeechef Süssli erklärt, in welchem Punkt sich Putin irrte – und wo die Schweiz jetzt aufrüsten will

Am 24. Februar herrscht seit einem Jahr Krieg in der Ukraine. Armeechef Thomas Süssli beobachtet ihn sehr genau. Er sagt, welche Entwicklungen er sieht – und was diese für die Schweizer Armee bedeuten.