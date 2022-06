Variété Pavé Die kleine Luzerner Bühne bietet wieder grosses Spektakel Das Variété Pavé gastiert aktuell in Luzern. Auch die achte Produktion «Ironius» muss einfach erlebt werden. Yvonne Imbach 30.06.2022, 16.47 Uhr

Ist es Strassenkunst? Ein Zirkus? Ein Kabarett? Das Grandiose ist: Das Variété Pavé bietet auf seiner kleinen, schmucken Bühne alles vereint in einem Programm. Die in Eigenregie entworfene und gebaute Schaubude ist seit Mitte Mai mit der achten Produktion «Ironius» wieder auf Schweizer Tournee und begeistert auf ausgesuchten Plätzen das Publikum. Die einen kommen zufällig vorbei, die anderen haben sich ihre Stadt rot in der Agenda vorgemerkt. Klar ist: Wer zuschaut, ist oder wird ein Fan.

Das Variété Pavé fasziniert das Publikum mit einer Mischung aus Zirkus und Kabarett. Bild: PD

Seit letztem Dienstag heisst es auf dem Kurplatz vor dem Hotel National in Luzern wieder «Hereinspaziert». Rund 70 Minuten darf man in einer anderen Welt eintauchen, in der sich Zauberhaftes, Poetisches, Akrobatisches und herrlich Skurriles abwechseln.

Es ist ein «Theater ohne Schwelle»

Das Programm hat einiges zu bieten. Jonglage, Artistik hoch über den Köpfen, Clownerie, Feuershow und Wasserspiele machen aus dem Stück eine Geschichte, die mit Witz, Poesie und einem Augenzwinkern die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen soll.

Rafael Kost, Gründer des Variété Pavé und als Direktor «Monsieur Ferdinand» auf der Bühne, bringt es auf den Punkt: «Das Publikum soll in eine Fantasiewelt eintauchen und viel zu lachen haben.» Es sei ein «Theater ohne Schwelle».

Charmanter Unsinn und skurrile Gestalten

Das Stück «Ironius – Der Lauf der Dinge» unter der Regie von Bernard Stöckli befasst sich mit der wundersamen Welt skurriler Gestalten, verblüffenden Wendungen, charmantem Unsinn und atemberaubender Artistik. «Wir wollen so gut sein, dass die Leute sitzen bleiben und sich das Stück bis zum Ende anschauen.» Tatsächlich sitzt man so nahe an der Bühne, dass man fast mittendrin ist und ideal beobachten kann, wie die drei Artisten und eine Artistin auf dem Dach, neben der Bühne und sogar von unten durch den Boden agieren.

Ein bisschen Wetterglück braucht es bei einem Freilichtspektakel natürlich – bei strömendem Regen kann nicht gespielt werden. Der Eintritt ist frei und am Ende der Vorstellung gibt es eine Hutkollekte.

Aufführungen: Ab sofort bis 2. Juli und vom 5. bis 7. Juli, Kurplatz, Luzern. 8. bis 10. Juli, Sursee (Marienbrunnen). Jeweils um 20.30 Uhr.