Obernauerstrasse Dosierungsampeln für Krienser Hauptstrasse – aber erhält sie auch einen Flüsterbelag? Für 25 Millionen Franken will der Kanton die Obernauerstrasse sanieren. Verbesserungen sind für Velos und Busse geplant – doch das ist dem Krienser Stadtrat nicht genug.

Eng und verstopft: die Obernauerstrasse in Kriens. Dominik Wunderli (17.08.2022)

Sie gehört zu den Hauptschlagadern in der Agglomeration Luzern: die Hauptstrasse zwischen Kriens und Obernau. Über 14'000 Fahrzeuge zwängen sich täglich über die Obernauerstrasse. Auch die frequenzstärkste Linie der VBL, die Linie 1, fährt alle paar Minuten über diese Strasse.

Kein Wunder, ist die Obernauerstrasse für ihre notorischen Staus berüchtigt. Das will der Kanton nun ändern. Er will die Strasse auf einer Länge von 1,7 Kilometern umfassend sanieren und gleichzeitig den Verkehrsfluss verbessern. Dazu soll insbesondere die «Eigenbehinderung des motorisierten Individualverkehrs» vermindert werden, wie der Regierungsrat in seiner Botschaft an den Kantonsrat schreibt.

Bei Stau schalten die Ampeln auf Rot

Zu diesem Zweck sollen an insgesamt vier Kreuzungen Dosierungsampeln installiert werden. Solche Ampeln sind seit kurzem schon in der Stadt Luzern im Einsatz. Das Prinzip funktioniert so: Sobald die Kapazität der Hauptachse erschöpft ist, schalten die Ampeln auf den Nebenstrassen auf Rot. Die dort wartenden Fahrzeuge können erst dann in die Hauptstrasse einmünden, wenn es wieder genug Platz gibt.

Der Kanton will insgesamt knapp 25 Millionen Franken in die Obernauerstrasse investieren. Neben den Dosierungsampeln sind folgende Massnahmen vorgesehen:

Neue Abbiegespuren , damit abbiegende Fahrzeuge nicht mehr die Hauptspur behindern.

, damit abbiegende Fahrzeuge nicht mehr die Hauptspur behindern. 2 Meter breite Trottoirs auf beiden Strassenseiten.

auf beiden Strassenseiten. Neuer 1,5 Meter breiter Velostreifen bergwärts Richtung Obernau. In der umgekehrten Richtung ist kein Velostreifen vorgesehen, da Velos aufgrund des Gefälles kaum langsamer unterwegs sind als Autos.

bergwärts Richtung Obernau. In der umgekehrten Richtung ist kein Velostreifen vorgesehen, da Velos aufgrund des Gefälles kaum langsamer unterwegs sind als Autos. 8 Fussgängerstreifen sollen Mittelinseln erhalten.

sollen Mittelinseln erhalten. Behindertengerechter Ausbau von 11 Bushaltestellen .

. Bau einer Behandlungsanlage für Strassenabwasser.

Um für all diese Massnahmen Platz zu schaffen, muss die Obernauerstrasse stellenweise verbreitert werden. Dabei sind teils auch private Grundstücke tangiert. Für deren Erwerb veranschlagt der Kanton 2,5 Millionen Franken.

Realisiert werden soll die Sanierung 2024/25 in zwei Etappen: Zunächst wird der obere Teil (Feldmühle-Hergiswaldstrasse) saniert. Dies soll zeitgleich mit der Sanierung der Rengglochstrasse (Kriens-Littau-Malters) koordiniert werden. Die Rengglochstrasse muss nämlich während 18 Monaten komplett gesperrt werden. Dadurch entfällt der Durchgangsverkehr im Obernau, was die Bauarbeiten auf der Obernauerstrasse vereinfacht.

Sogar die Trolleybusse werden durch Wohnquartier umgeleitet

Anschliessend wird das untere Teilstück (Feldmühle-Zentrum) saniert. Dort geht es nicht ohne massive Verkehrseinschränkungen. Während der Bauarbeiten ist dieser Teil der Obernauerstrasse nur in einer Richtung (stadtauswärts) befahrbar. In der Gegenrichtung soll der ganze Verkehr durch die Südstrasse/St.Niklausengasse umgeleitet werden. Auch die Busse müssen diesen Umweg wählen. Da es dort keine Fahrleitung gibt, werden die Trolleybusse mit dem Hilfsmotor durch die Umleitung fahren.

Geplante Umleitung (blau) über Krienser Wohnquartiere.

Der Krienser Stadtrat begrüsst das Projekt des Kantons grundsätzlich. Dennoch hat er beim Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Denn der Stadtrat fordert Verbesserungen beim Lärmschutz. Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) sagt:

«Wir wollen, dass ein Flüsterbelag eingebaut wird.»

Der Kanton stellt zwar in Aussicht, dass ein lärmschluckender Strassenbelag geprüft werde. Doch das ist dem Krienser Stadtrat zu unverbindlich. «Wir erwarten eine klare Zusicherung, dass der Lärmschutz gemäss dem neusten Stand der Technik umgesetzt wird», sagt Frey. Das sei zur Sicherung der Wohn- und Lebensqualität der Menschen, die entlang der Obernauerstrasse wohnen, wichtig.

Luzerner Baselstrasse als Vorbild

Es wäre für den Kanton überhaupt kein Problem, bereits jetzt einen Flüsterbelag fix einzuplanen, findet Frey und verweist auf das Beispiel der Baselstrasse in Luzern, wo der Kanton genau dies vorhat.

Offene Fragen gibt es auch noch bezüglich der Umleitung, die mitten durch Krienser Wohnquartiere führt. Hier sei man aber in einem «guten und intensiven Dialog mit dem Kanton», so Frey. Paloma Meier, Sprecherin des kantonalen Baudepartements, sagt, es brauche wohl nur kleinere Massnahmen wie etwa die Anpassung von Votrittsrechten oder die Aufhebung von Einengungen. Geprüft wird auch ein Verkehrsdienst auf der Südstrasse und St.Niklausengasse. Grundsätzlich handle es sich bei den beiden Strassen aber um gut ausgebaute Gemeindestrassen, die den temporären Mehrverkehr schlucken können, so Meier.

