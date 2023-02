Horwer Einwohnerrat setzt sich für Erhalt des Krienser Mattenhof-Kreisels ein

Der geplante Ausbau des Hochschulstandorts Horw zum Campus mit Platz für rund 4000 Studierende und 1000 Mitarbeitende ist für die Gemeinde ein Meilenstein. «Dies bedeutet eine grosse Dynamik und Chance für Horw –wirtschaftlich, finanziell und sozialräumlich», sagte Stefan Maissen (FDP). Er fordert deshalb in einer Motion, dass die Gemeinde aktiv wird und Rahmenbedingungen schafft, damit diese Start-ups in Horw bleiben. Der Gemeinderat hat den Vorstoss am Donnerstag entgegengenommen. Laut Finanzvorsteher Hans-Ruedi Jung (Mitte) plant die Gemeinde zusammen mit der HSLU eine Studie. Darin möchte man Grundlagen erarbeiten: Welche Bedürfnisse haben Start-ups? Wo kann die Gemeinde helfen? Jung sagte: «Als Standortgemeinde stünde es uns gut an, Jungunternehmer zu unterstützen und ihnen ein gutes Umfeld zu bieten.» (hor)