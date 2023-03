Verkehr Krienser Geschäft setzt auf E-Transportvelos – und hat damit ein ambitioniertes Ziel Auf dem Bell-Areal ist ein E-Cargovelo-Center eröffnet worden. Dieses soll einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Nahrungsmittel, Werkzeug, Baumaterialien oder auch Kinder – was heute häufig mit dem Auto transportiert wird, soll künftig vermehrt mit dem Velo von A nach B gebracht werden. Dies ist das Ziel von Cyrill Wiget, Marius Graber und Christiane Arold vom Krienser Velogeschäft Velociped. Auf dem Bell-Areal haben sie am Donnerstag in den Räumlichkeiten der Velociped-Werkstatt ein E-Cargovelo-Center eröffnet. Es handle sich um das erste seiner Art in der Zentralschweiz.

Cyrill Wiget und Christiane Arold im neuen Cargovelo-Center auf dem Bell-Areal. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 2. März 2023)

Dort stehen über 25 verschiedene Transportvelo-Modelle für Testfahrten und zum Kauf bereit. Weiter gibt es eine separate Werkstatt. Und: «Wir bieten Beratungen für Unternehmen an, die von Auto- auf Velotransporte umsatteln wollen», sagte Arold, die das Center leitet.

Letzteres ist den Verantwortlichen wichtig, denn ihnen gehe es um mehr als kommerzielle Interessen: «Wir wollen einen Beitrag zur Verkehrswende leisten», sagte Cyrill Wiget, Velociped-Geschäftsführer und ehemaliger Krienser Stadtpräsident (Grüne). Er verweist auf eine Studie des von der EU geförderten Projekts Cyclelogistics, die aufzeige, dass bis zu 51 Prozent des Güterverkehrs in Städten auf das Velo verlagert werden könnte. Das sei zwar nur möglich, wenn die Politik das Velo stärker fördere. «Doch es braucht auch private Initiativen, um den Transportvelos zum Durchbruch zu verhelfen», sagte Wiget.

Auch als Ergänzung zum Auto möglich

Bei der Eröffnung kamen auch Vertreter von Unternehmen vorbei, die bereits auf E-Cargovelos setzen: Raphael Kuhn von Bierliebe & Friends und Patrick Lüthold von Kaffeekranz nutzen Lastenvelos etwa für ihr Catering. Mit Bruno Roos vom Gipser- und Malerunternehmer Gimalur mit Hauptsitz im Obernau war auch ein klassischer Handwerksbetrieb vertreten. Ohne Autos gehe es für sie zwar nicht, sagte er. Das Cargovelo sei aber sehr hilfreich für kleine Einsätze oder Notfalltransporte. Vor allem in der Stadt sei es sehr praktisch.

Das Cargovelo-Center von aussen. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 2. März 2023)

Die Anschaffungskosten variieren stark: Für unter 1000 Franken gibt es Anhänger, grössere Transportvelos können 7000 Franken kosten. «Man kann dafür auch ein Billig-Occasionsauto kaufen, doch das Velo ist ökologischer und hat auch ökonomische Vorteile», sagte Wiget. «Es ist günstiger im Unterhalt und man verliert weniger Zeit im Stadtverkehr oder bei der Parkplatzsuche.» Apropos Unterhalt: Wenn nötig, hole man ein defektes Transportvelo vor Ort für die Reparatur ab; natürlich per Velo.

TCS fördert Mietveloprojekt

Um Cargobikes zu fördern, gibt es bereits das Projekt «Carvelo2go», das von der Mobilitätsakademie des Touring Clubs der Schweiz (TCS) mit zahlreichen Partnern lanciert worden ist. Dieses ermöglicht, dass man an diversen Standorten schweizweit Transportvelos stundenweise mieten kann. «Das ist eine gute Sache, Velociped ist da auch beteiligt», sagte Wiget. «Doch alleine reicht das nicht: Wir freuen uns über die weiteren, bereits existierenden, privaten Initiativen und Partnerschaften, wie die Flottenförderung der Albert Koechlin Stiftung oder das Projekt ‹Radeln ohne Alter›, das in Heimen älteren Menschen Ausflüge ermöglicht. Nur so können wir die Verkehrswende vorantreiben.»

Hinweis Zum Thema Logistik in Städten veranstaltet die Luzerner Sektion des Verkehrs Club der Schweiz (VCS) am 28. März um 19.30 Uhr ein Podium im Laboratorium Luzern an der Sternmattstrasse 3. Es diskutieren Michael Töngi, Präsident VCS Luzern und Grünen-Nationalrat, sowie Maike Scherrer, Professorin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. Der Eintritt ist frei.

