Verkehr Luzerner Stadtrat lehnt Velolift an der Sagenmattstrasse und «kombinierte Parkierungsinfrastruktur» ab Sowohl ein Postulat der Jungen Grünen als auch eine Motion der FDP kommen bei der Exekutive schlecht an. 09.12.2022, 12.02 Uhr

Zwei völlig verschiedene Ideen für Verkehrsprojekte stehen aufgrund politischer Vorstösse zur Debatte – und beide lehnt der Luzerner Stadtrat ab, wie er am Freitag bekannt gab.

Im ersten geht es um einen Velolift an der Sagenmattstrasse oberhalb des Kreuzstutz-Kreisels. Einen solchen schlagen die Jungen Grünen in einem Postulat vor. Die Sagenmattstrasse sei zwar als Velohauptroute signalisiert, aufgrund der Steilheit ohne Motor aber eine «Zumutung», wie sie schreiben. Vorbild ist ein bestehender Velolift in der der norwegischen Stadt Trondheim.

Die Sagenmattstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Juni 2016)

Der Stadtrat hält das aber aufgrund des hohen Entwicklungsaufwands, der «erheblichen Kosten und betrieblichen Unsicherheiten» für keine gute Idee, wie er in der Stellungnahme zum Postulat schreibt. Ausserdem hätte das Projekt «eine Verschlechterung der Fussgängersituation» zur Folge. Er fügt an, dass das Verleihangebot Nextbike künftig mit E-Bikes ergänzt wird, «was Fahrten nach Littau und in andere Quartiere in Hanglagen» erleichtere.

Kategorien «Velo» und «Auto» seien veraltet

Im zweiten Vorstoss fordert die FDP mittels Motion einen Planungsbericht für die Realisierung einer «kombinierten Parkierungsinfrastruktur» rund um den Bahnhof für verschiedene Verkehrsmittel. Dies als Folge des Neins der Stimmbevölkerung zur Velostation an der Bahnhofstrasse. Beim neuen Projekt sollen «die veralteten Kategorien von Velo und Auto» überwunden werden, da der technische Fortschritt «zu einer zunehmenden Konvergenz der Fahrzeugkategorien» führe.

Der Stadtrat lehnt dies ab, da kein Ersatz für das Parking P1 im Raum Bahnhof vorgesehen ist, schreibt aber: «Allfällige kombinierte Parkierungsinfrastrukturen können sich aus den Planungsarbeiten zur Mobilitätsdrehscheibe Durchgangsbahnhof zu gegebener Zeit allenfalls im Bereich Bahnhof Ost ergeben.» (std)