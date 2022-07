Verkehr Mehrspurige Velowege, Velobrücken – und weniger Platz fürs Auto: Was Luzern von Kopenhagen lernen kann Unser Skandinavien-Korrespondent erklärt, wie Kopenhagen zur «Velohauptstadt» wurde und was Luzern davon lernen kann. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Freie Fahrt für Velos: eine von mehreren Velobrücken in der Innenstadt von Kopenhagen. Bild: VisitCopenhagen

So viel Aufmerksamkeit bekommt das Velo normalerweise nicht einmal in Kopenhagen: Gegen eine halbe Million Menschen strömten Anfang Juli in die dänische Hauptstadt, um dem Zweirad zu huldigen. Der Start der Tour de France war ins radsportbegeisterte Dänemark verlegt worden und das Publikum bot dem grössten Velorennen der Welt eine denkwürdige Kulisse.

Das passt, denn Kopenhagen gilt als Velohauptstadt, als Vorbild in Sachen Veloförderung. Schweizer Politikerinnen und Verkehrsplaner blicken immer wieder ehrfurchtsvoll Richtung Norden. Auch in der Stadtluzerner Verkehrspolitik wird Kopenhagen gelegentlich als Vorbild herangezogen.

Das Velo macht fast Hälfte des Verkehrs aus

Sollte Kopenhagen tatsächlich der Massstab sein, gäbe es in Luzern noch einiges zu tun. Während die Kopenhagener fast die Hälfte aller Fahrten zur Arbeit oder Ausbildung mit dem Velo unternehmen, ist der Anteil des Velos in der Stadt Luzern mit 4 Prozent am Gesamtverkehr verschwindend klein. Das Ziel der städtischen Mobilitätsstrategie ist es, diesen Wert bis 2035 immerhin auf 10 Prozent zu erhöhen.

Velofahrer sind in der dänischen Hauptstadt unterwegs. Quelle: VisitCopenhagen

Was also tut Kopenhagen, damit so viele Menschen das Velo als bevorzugtes Verkehrsmittel wählen? Auffällig sind die breiten Wege und die Velobrücken, welche den Velos freie Fahrt ohne Ampel erlauben. Es herrscht eine Zweirad-Kultur, die das Velo zum allseits geschätzten, bevorzugten, schnellen Verkehrsmittel macht – für Grossmütter, Kinder, Banker, Postbotinnen, den Kronprinzen und alle anderen.

Genügend Platz, um nebeneinander zu fahren: Veloweg in Kopenhagen. Bild: VisitCopenhagen

Die Bedingungen sind so gut, dass Kopenhagen in einem umfassenden internationalen Vergleich immer wieder zur besten Velostadt der Welt gekürt wird. Zwar ist Amsterdam eine harte Konkurrentin, die auch schon zuoberst auf dem Podest stand, aber seit 2015 liegt die dänische Hauptstadt jeweils knapp in Führung. Berücksichtigt werden Faktoren wie Velo-Infrastruktur, Stadtplanung, die Velopolitik und der Anteil des Veloverkehrs.

Kopenhagen ist flach, das hilft. Aber was viel entscheidender ist: Velos bekommen Platz. Sie sind nicht an den Rand gedrängt, sondern gleichberechtigt. Velowege sind leicht erhöht, von der Autospur mit einem Randstein abgetrennt – und sie sind breit, 2,4 Meter ist Standard, sodass zwei bis drei Räder nebeneinander fahren können. Auch die Stadt Luzern peilt für ihre Velospuren 2,5 Meter Breite an – umgesetzt ist dieses Ziel aber erst an ganz wenigen Orten.

Eine Velofahrt durch Kopenhagen aus Perspektive der Lenkerin. Quelle: VisitCopenhagen

Bis zu sechs Meter breite Velowege

Auf wichtigen Einfallstrassen können die Velowege in Kopenhagen aber auch fünf bis sechs Meter breit sein. Das ist auch nötig, um den starken Veloverkehr zu bewältigen. Zu Stosszeiten gibt es an einigen Kreuzungen Probleme, die man sich andernorts kaum vorstellen kann: Velo-Stau vor der Ampel. Hunderte Velos reihen sich mehrspurig hintereinander, und nicht immer kommt man bis zur nächsten Grünphase durch. Dagegen hilft nur: weiter ausbauen.

In den letzten zehn Jahren hat Kopenhagen, eine Stadt mit 650’000 Einwohnern, über 100 Millionen Franken für neue Zweirad-Infrastruktur aufgewendet, darunter acht neue Velobrücken, die nicht nur Abkürzungen durch den Hafen der Innenstadt bringen, sondern auch schöne, autofreie Routen. Zum Beispiel die Schlangenbrücke, ein Traum eines geschwungenen Veloweges auf Säulen, auf dem man über dem Wasser und zwischen Bürogebäuden fast schwebt.

Auch für Kinder geeignet: eine mehrspurige Velostrasse. Bild: VisitCopenhagen

Das Velo als Ganzjahres-Verkehrsmittel

Auch Luzern investiert in den Veloverkehr – im Mai sagten die Stimmberechtigten deutlich Ja zu einem 20-Millionen-Kredit für den Aufbau von Velohauptrouten durch die Stadt. Dabei sind allerdings nur punktuelle Verbesserungen geplant, spektakuläre Bauwerke wie in Kopenhagen sind nicht vorgesehen.

Investiert wird in Kopenhagen aber nicht nur in neue Strecken, sondern auch in den Unterhalt: Auf wichtigen Verbindungen wird der Belag verbessert und im Winter werden Velowege vor den Strassen geräumt; das Velo ist ein Ganzjahres-Verkehrsmittel.

Auch die Sicherheit wird baulich erhöht, mit separaten Ampeln und Spuren zum Abbiegen, um Velo- und Autoverkehr zu trennen. An den Kreuzungen erhalten die Velos früher Grün als die Autos – eine Massnahme, die inzwischen auch in Luzern an einigen Stellen eingeführt wurde.

Jetzt passen mehr als doppelt so viele Leute auf die Brücke

Ein gutes Beispiel für die Entwicklung in Kopenhagen ist die Königin-Louise-Brücke in der Innenstadt. Hier fahren pro Tag 40’000 Velos in beiden Richtungen. Dies geht nur dank enorm breiten Velowegen, was auf der Brücke wiederum nur möglich ist, weil die Autos zurückweichen mussten. Eine Zufahrtsstrasse wurde gesperrt und die Anzahl Autospuren auf der Brücke reduziert, um Trottoirs und Velowege zu verbreitern. Seither passen auch insgesamt mehr Leute über die Brücke: Auf einem Veloweg können pro Stunde 2,5 Mal so viele Personen fahren wie auf einer Autospur.

Abkürzung durch den Hafen: Brücke für den Velo- und Fussverkehr. Bild: VisitCopenhagen

Fahrradexperte Mikael Colville-Andersen sagt:

«Velos brauchen mehr Platz. Diesen muss man dem Auto wegnehmen – anders geht es nicht.»

Der selbstständige Stadtplaner berät seit Jahren weltweit Städte, die velofreundlicher werden wollen – und Kopenhagen dient ihm als Vorbild. Überall, sagt Colville-Andersen, bekomme er zu hören: Wir haben keinen Platz, die Strassen sind zu eng, die Trams, die Busse ... Das Problem sei: Städte wurden für die Autos gebaut – mit Staus, Lärm und Verschmutzung als Folgen. Um dies zu ändern, müsse man auf die Bedürfnisse des Langsamverkehrs eingehen, der öffentliche Raum dürfe nicht mehr vom Auto dominiert werden.

Gewerbe ärgert sich – doch die Mehrheit unterstützt die Velopolitik

Gegen eine solche Haltung gibt es auch in Kopenhagen Proteste; das Gewerbe, Handwerker, Autofahrer, denen die Parkplätze abhandenkommen und die über Temporeduktionen klagen. Doch die Verkehrspolitik orientiert sich letztlich an der Mehrheit – und die sitzt auf dem Velo. Seit Jahren gewinnen in Kopenhagen Parteien mit velofreundlicher Politik Wahlen. Dabei geht es den Wählern nicht so sehr ums Klima, um saubere Luft – oder Fitness. Stadtplaner Emil Christensen sagt:

«Die Leute hier radeln nicht, weil sie grün sind, sondern weil es einfach und schnell ist, um von A nach B zu kommen.»

Schnell ist das Velo, weil es direkte Verbindungen nehmen kann, weil die Velowege nur selten verstopft sind, man keine Zeit mit Parkieren verliert – und weil die Ampeln velofreundlich sind, zumindest auf wichtigen Einfallstrassen. Hier gibt es die grüne Welle: Wer 20 km/h fährt, muss nie anhalten.

Velo-Stau vor der Kreuzung: ein alltägliches Bild in Kopenhagen. Bild: Daniel Rasmussen

Auch Kopenhagen war nicht immer so. In den 70er-Jahren begrub man die grossen Pläne für Autobahnen bis ins Zentrum und begann, auch unter dem Eindruck der Ölkrise, umzudenken. Velofahren konnten sich alle leisten, und es wurde ein Faktor, um Kopenhagen für Familien attraktiver zu machen. Schliesslich wurde das Velo ein wichtiges Argument für die Stadt auf ihrem Weg, bereits im Jahr 2025 klimaneutral zu sein.

Wegen Corona ist das Auto wieder im Aufwind

Doch selbst in der Velohauptstadt Kopenhagen ist die rasante Entwicklung in jüngster Zeit ins Stocken geraten. Der Veloanteil ist seit Corona gesunken, während das Auto wieder leicht zugelegt hat. Ist Kopenhagen beim Velofahren etwa an eine Grenze gestossen? Politik, Experten und Velolobby sind sich einig: Es braucht noch mehr, noch breitere und sicherere Velowege.

Viel Platz fürs Velo auf der Königin-Louise-Brücke. Bild: Martin Heiberg

Denn Umfragen zeigen: Während die generelle Zufriedenheit mit Kopenhagen als Velostadt bei enorm hohen 97 Prozent liegt, fühlen sich «nur» 79 Prozent der Befragten sicher beim Velofahren. Klares Verbesserungspotenzial sieht die Bevölkerung zudem bei den Velo-Parkierangeboten in der Innenstadt.

Die Stadt ist bereit, mit weiteren Massnahmen zu reagieren, stösst aber an finanzielle Grenzen. Und von der dänischen Regierung ist nicht viel Hilfe zu erwarten: Im Staatsbudget macht die Velo-Infrastruktur im Vergleich zu Strassen einen Bruchteil aus.

Es brauche aber höhere Investitionen, sagt Verkehrsforscher Jeppe Rich – und das lohne sich: Laut einer dänischen Studie spart die Gesellschaft mit jedem geradelten Kilometer einen Franken. Für Kopenhagen wären dies dann 1,46 Millionen Franken – pro Tag.

