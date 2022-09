Verkehr Ob zu Fuss oder mit dem Velo – an diesen Orten in Horw geht's bald sicherer vorwärts 44 Massnahmen umfasst der vom Regierungsrat kürzlich genehmigte Richtplan Fuss- und Veloverkehr der Gemeinde Horw. Erste davon sind bereits in der Umsetzung. Roman Hodel Jetzt kommentieren 21.09.2022, 16.56 Uhr

Bessere Übersicht, einfachere Verkehrsführung – das gilt bei der Verzweigung Brändistrasse/ Schäferweg in Horw künftig für alle, die zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. Derzeit baut die Gemeinde Horw diese Schwachstelle im Langsamverkehrsnetz um. Denn hier treffen gleich zwei viel befahrene Velorouten aufeinander. Um Platz zu schaffen, wird die Anzahl Parkplätze beim Clubhaus des Familiengartenareals reduziert. Weiter erhält die Verzweigung eine bessere Beleuchtung und neuen Asphalt.

Während an der Brändistrasse die Bauarbeiten erst begonnen haben, stehen sie bei Velodurchgang an der Allmendstrasse kurz vor dem Abschluss. Hier liess die Gemeinde die Barriere durch zwei Senkpoller ersetzen. Nun ist die Durchfahrt für Velofahrende ohne Engpass möglich. Neu ist auch die Sicht bei der Einmündung Wegmatt in die Wegmattstrasse verbessert, wie die Gemeinde Horw auf ihrer Website mitteilt. Ein Poller verlangsamt dort den Verkehr zu Gunsten der Sicherheit.

Für Velofahrende ist die Durchfahrt auf der Allmendstrasse bald komfortabler. Bild: PD/Gemeinde Horw

Massnahmen kosten total rund 35 Millionen Franken

Die drei erwähnten Verbesserungen sind Teil des Richtplans Fuss- und Veloverkehr, den der Luzerner Regierungsrat kürzlich formell genehmigt hat. Aufgezeigt sind darin insgesamt 44 kurz- und mittelfristige Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen im Horwer Fuss- und Velowegnetz. Die Gemeinde rechnet mit geschätzten Kosten von rund 35 Millionen Franken. Wobei sich bei gewissen Vorhaben der Bund an den Beträgen beteiligen wird, und zwar über das Agglomerationsprogramm.

Während die Gemeinde bei den eingangs erwähnten, laufenden Umsetzungen bereits vor gut zwei Jahren mit der Planung begonnen hatte, benötigen die grösseren Massnahmen mehr Zeit. Dabei geht es unter anderem um folgende Strassenabschnitte:

Veloführung auf der Ringstrasse , geschätzte Kosten 11,8 Millionen Franken.

, geschätzte Kosten 11,8 Millionen Franken. Veloführung auf der Kantonsstrasse im Südabschnitt Richtung Hergiswil, 1,7 Millionen Franken.

Richtung Hergiswil, 1,7 Millionen Franken. Verbesserung der Verkehrssicherheit auf dem Nordabschnitt der St.Niklausenstrasse Richtung Luzern, 2,9 Millionen Franken.

Richtung Luzern, 2,9 Millionen Franken. Verbesserung Bahnquerung und Perronzugang künftige S-Bahn-Haltestelle Horw See, 11 Millionen Franken

Parallel zur laufenden Umsetzung werden – in Abstimmung mit dem regionalen Entwicklungsträger Luzern plus – die Velohauptrouten überprüft und konkretisiert. Diese Überprüfung wird 2023 abgeschlossen und je nach Ergebnis zu einer Richtplanüberarbeitung führen.

Die Velohauptrouten entsprechen einer Forderung des Einwohnerrats. Dieser hatte im April 2021 eine Motion der FDP einstimmig überwiesen. Demnach muss der Gemeinderat ein übergeordnetes Konzept dazu erarbeiten. In derselben Sitzung hatte das Parlament auch den Richtplan Fuss- und Veloverkehr einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen, Trotzdem sparte es nicht mit Kritik: So vermisste das Parlament vor allem eine langfristige Strategie, eine Vision bezüglich Veloverkehr.

