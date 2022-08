Verkehr So geht es beim Autobahnanschluss Emmen-Nord weiter Der Autobahnanschluss wird in Zukunft auch Richtung Basel wieder befahrbar sein. Zudem erhält die Rothenburgstrasse mehr Platz. Matthias Stadler 24.08.2022, 05.00 Uhr

Seit 2012 sind die Ein- und Ausfahrten des Anschlusses Emmen-Nord Richtung Basel für den Normalverkehr geschlossen. Dies, weil damals der A2-Anschluss Rothenburg eröffnet wurde. Seither stehen den Autofahrern in Emmen-Nord nur noch die Ein- und Ausfahrten Richtung Luzern zur Verfügung.

Die Ein- und Ausfahrten Richtung Basel beim Autobahnanschluss Emmen-Nord sollen wieder geöffnet werden. Bild: Pius Amrein

Die Schliessung passte dem damaligen SVP-Nationalrat Felix Müri aus Emmenbrücke überhaupt nicht. Es habe eine Verlagerung des Verkehrs auf die Quartier- und Nebenstrassen gegeben, sagte er, weshalb er im Parlament 2014 einen Vorstoss einreichte, der die vollständige Öffnung des A2-Anschlusses forderte. 2021 schliesslich gab der Bundesrat grünes Licht, Emmen-Nord soll wieder ein Vollanschluss werden.

Abklärungen des Bundesamts für Strasse (Astra) haben laut eigenen Angaben gezeigt, dass sich mit der Wiedereröffnung der Verkehr auf die Autobahn verlagere und die regionalen Strassen entlastet würden. Dies, nachdem es vor acht Jahren noch festhielt, dass sich das damals neue Verkehrsregime «vollumfänglich bewährt» habe.

Das Astra plant, die bestehende Brücke, die über die Autobahn führt, durch einen 4,5 Meter breiteren Neubau zu ersetzen. Um eine sichere Einfahrt in Richtung Basel zu gewährleisten, ist eine längere Einfahrspur vorgesehen (von heute 120 auf 300 Meter), wozu die Stützmauer zurückgesetzt und erhöht werden soll. Bei der Ausfahrt, von Basel herkommend, wird eine Dosieranlage installiert. Nach dieser Ausfahrt wird das Einbiegen nur Richtung Emmenbrücke möglich sein, nach Rothenburg nicht. Während der Bauzeit wird eine temporäre Hilfsbrücke aufgestellt, sodass der Verkehr nicht beeinträchtigt wird.

Mehr Platz für Velos und Busse

Neben der Wiedereröffnung des Vollanschlusses wird auch an der Rothenburgstrasse gearbeitet. 17'500 Fahrzeuge benutzen heute täglich die Kantonsstrasse. Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern ist für die Sanierung und den Ausbau zuständig. Geplant ist, auf der Rothenburgstrasse einen lärmmindernden Belag einzubauen und die Strasse um 5,5 Meter zu verbreitern. Dies schafft laut dem Kanton Platz für den Veloverkehr und eine neue Busspur Richtung Emmenbrücke.

Vorgesehen ist ein 1,8 Meter breiter Velostreifen Richtung Rothenburg und einer zwischen den Kreiseln Kapf und St.Christoph Richtung Emmenbrücke. Bei Letzterem anknüpfend, steht Velofahrern künftig eine kombinierte Bus-/Velospur zur Verfügung. Zudem ist ein Fussgängerstreifen mit einer Mittelinsel geplant, die Unterführungen Waldegg und Mühlematt werden aufgehoben. Bei der Waldeggstrasse sorgt künftig eine Ampel für zusätzliche Sicherheit auf dem Schulweg über die Rothenburgstrasse.

Auch die Bushaltestellen werden angepasst. Die Haltestelle «Bösfeld» erhält höhere Randsteine, um dem Behindertengleichstellungsgesetz gerecht zu werden. Die Haltestelle «Hübelistrasse» wird aufgehoben und an die Haltestelle «Bösfeld» verschoben.

2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Die Massnahmen des Kantons kosten rund 15 Millionen Franken, die Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses, vom Astra finanziert, 31 Millionen Franken. Die öffentliche Auflage beginnt im September und läuft 30 Tage. Die Projekte werden parallel zwischen 2025 und 2026 ausgeführt, mit der Inbetriebnahme irgendwann im Jahr 2026.

In Emmenbrücke informieren die Behörden die Bevölkerung am 24. August, ab 19.30 Uhr im Werkhof Sprengi über das Vorhaben, in Rothenburg am Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Chärnshalle. Im Anschluss an die Infoanlässe wird ein Apéro offeriert, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.