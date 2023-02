Verkehrsprojekte Luzern erhält höhere Beiträge aus Bern – aber es gibt eine unschöne Überraschung Künftig will sich der Bund stärker an Luzerner Verkehrsprojekten beteiligen. Kein Geld soll es allerdings für das Ränggloch geben. Stefan Dähler 23.02.2023, 14.00 Uhr

Für Projekte zugunsten des ÖV, Velo- und Fussverkehrs in Agglomerationen erhalten Kantone und Gemeinden einen Zustupf des Bundes – wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Dafür müssen sie die Projekte im Agglomerationsprogramm zur Prüfung einreichen. Nun hat der Bundesrat entschieden, dass sich der Bund total mit 47 Millionen Franken an Projekten in der Agglo Luzern beteiligt; dies im Rahmen des Agglomerationsprogramms der 4. Generation für einen Baubeginn von 2024 bis 2028. Der Betrag muss im Herbst noch vom National- und Ständerat bewilligt werden.

Für den Kanton Luzern erfreulich ist, dass der Bund seinen Kostenanteil an den Luzerner Projekten gegenüber dem letzten Agglo-Programm von 35 auf 40 Prozent erhöhen will. «Das kommt einer besonderen Würdigung unseres Programms gleich. Mit dem höheren Beitrag attestiert der Bund dem Agglomerationsprogramm Luzern ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis», sagt Kantonsplaner Mike Siegrist.

Für den Kanton ist der Veloweg dringend

Allerdings hält der Bundesratsentscheid auch Unerfreuliches für Luzern bereit: Der Rad- und Gehweg im Ränggloch in Kriens wird in der Priorisierung zurückgestuft. Für den Kanton kommt das unerwartet, schliesslich ist das Projekt weit fortgeschritten. Der Gesamtkredit für die Sanierung der Rengglochstrasse von 53 Millionen Franken wurde bereits 2021 vom Stimmvolk klar bewilligt.

«Der Bundesrat argumentiert damit, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis beim Ränggloch ungenügend ist», sagt Siegrist. «In der Tat ist das Projekt wegen des schwierigen Geländes relativ teuer. Doch aus unserer Sicht ist es wichtig und dringend und aufgrund des Volksentscheides auch zu realisieren. Das Projekt steht denn bereits kurz vor Baubeginn.»

So soll die Rengglochstrasse mit Veloweg künftig aussehen. Visualisierung: Swiss Interactive AG

Der Kanton müsse die Situation nun vertieft analysieren und klären, ob eine zukünftige Mitfinanzierung des Bundes beim Ränggloch-Projekt noch möglich ist. Dabei geht es um einen namhaften Betrag: Von den 53 Millionen Franken hat der Kanton 25 Millionen im Agglo-Programm eingegeben, die für die Verbreiterung des Strassenraums zugunsten des Velo- und Fusswegs benötigt würden.

Zusätzlich hat der Bund weitere Projekte zurückgestuft: Optimierung Gesamtverkehr am Schlossberg und an der Bundesstrasse in Luzern, Entlastung Emmen Dorf, Ausbau Zugerstrasse Süd in Küssnacht. Dies sei aber weniger dramatisch, da diese Projekte weniger weit ausgearbeitet sind, sagt Siegrist. Die Chancen, später doch noch Bundesgelder zu erhalten, stünden hier besser. «Für uns ist das nun Motivation und Anlass, diese Projekte voranzutreiben und beim nächsten Agglomerationsprogramm wieder einzureichen.»

An diese Projekte gehen die grössten Beiträge

Ansonsten entspricht der Bundesratsentscheid im Grossen und Ganzen den Vorstellungen des Kantons. Die 47 Millionen des Bundes für die Jahre 2024 bis 2028 gehen unter anderem an folgende Projekte:

4,4 Millionen an die Erstellung eines Velowegs entlang der Kantonsstrasse zwischen Dierikon und Udligenswil

3,6 Millionen an die Erstellung eines Velowegs entlang der Kantonsstrasse zwischen Rothenburg und Rain

3 Millionen an die Südallee in Kriens

2,9 Millionen an die Verlängerung der Trolleybuslinie 4 von Luzern-Hubelmatt nach Kriens-Mattenhof

2,5 Millionen an den Umbau des Knotens Butzibach Rothenburg

2,4 Millionen für Optimierungen auf der Kantonsstrasse beim Anschluss Emmen Nord

Beim Agglo-Programm-Entwurf, der letztes Jahr in die Vernehmlassung ging, waren noch 56 Millionen für Luzern vorgesehen. Die meisten Änderungen, die nun zur Reduktion führten, seien aber vom Kanton selbst beantragt worden, sagt Siegrist. Dies, weil die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten sind. Das betrifft zum Beispiel die Südallee, für die ursprünglich ein höherer Betrag reserviert war. Nun ist hier eine Etappierung vorgesehen. Weiter wurde die im Rahmen des Durchgangsbahnhofs geplante Gleisquerung beim Bahnhof Luzern zurückgestellt. Einen tieferen Betrag gibt es zudem für die neuen Busperrons beim Bahnhof Luzern, weil dieses Projekt stark überarbeitet wird und daher deutlich weniger kosten dürfte.

Eine Verbesserung gegenüber der Vernehmlassungsversion habe es bei der Kantonsstrasse in Emmen ab Sprengiplatz bis zum Anschluss Emmen Nord gegeben. Dort plant der Kanton Massnahmen für ÖV und Velos. «Ursprünglich wollte der Bund dieses Projekt ganz zurückstellen, wir haben aber nun erreicht, dass eine erste Etappe ins Agglomerationsprogramm aufgenommen worden ist», sagt Siegrist.