Verkehrshaus «Das erste, was ich von der Erde sah, waren die Schweizer Alpen»: US-Astronaut erzählt in Luzern von seinem ersten Weltraumflug Terry Virts war zweimal in der Internationalen Raumstation ISS. In Luzern erzählte er, wieso man es beim Sport nicht zu bunt treiben sollte - und was die Russen auf ihren Laptops mitführten. Robert Knobel Jetzt kommentieren 18.01.2023, 21.25 Uhr

Auf die Frage, was er einmal werden wolle, hat Terry Virts als Kind «Astronaut» geantwortet. Mit diesem Berufswunsch unterschied er sich nicht besonders von anderen Kindern. Doch bei Terry Virts blieb es nicht beim Bubentraum - er wurde tatsächlich Astronaut.

Terry Virts im Raumanzug. Bild: Nasa

Bei seinem Besuch im Verkehrshaus am Mittwoch erinnerte sich der 55-Jährige an seinen ersten Space-Shuttle-Flug im Jahr 2010. Gestartet wurde in der Nacht. Als dann die Sonne aufging, war das Raumschiff direkt über Europa. «Das erste, was ich von der Erde sah, waren die Schweizer Alpen», so Virts.

Am Mittwoch im Verkehrshaus. Bild: Verkehrshaus

Virts flog damals zur Internationalen Raumstation ISS. Dort blieb er zwei Wochen. Bei seinem zweiten Weltraumflug, der 2014 mit einer Sojus-Rakete von Russland aus startete, blieb er hingegen über ein halbes Jahr lang in der Raumstation. Dort musste er - unter anderem im Auftrag von Novartis - Forschungsarbeiten ausführen.

Terry Virts in der ISS. Bild: Nasa

Aufgrund der engen Platzverhältnisse litt er teils an Lagerkoller. «Doch langweilig wurde es mir nie», sagt Terry Vits. Dies im Unterschied zu einigen russischen Kollegen, wie er sich schmunzelnd erinnert: Sie hatten auf ihren Laptops alle möglichen Erdgeräusche dabei - und liessen es manchmal stundenlang «regnen» oder die Vögel zwitschern.

Im All sollte man nur langsam laufen

Regelmässig musste Virts auch Ausseneinsätze an der ISS erledigen. Dabei blieb er jeweils 5 bis 6 Stunden lang in seinem Raumanzug im All. Das wichtigste bei diesen Einsätzen sei Langsamkeit: «Wenn man versucht, langsam zu laufen, ist es immer noch zu schnell. Man sollte sich sehr langsam bewegen». Das gelte übrigens auch für die sportlichen Aktivitäten im Innern der ISS: Die Astronauten trainieren dort regelmässig an Fitnessgeräten. Doch dabei dürfe man es auf keinen Fall zu hektisch angehen, warnt Terry Virts: «Wenn man zum Beispiel zu stark herumhüpft, kann die ganze Raumstation in Bewegung geraten».

Terry Virts am Mittwoch im Verkehrshaus. Bild: Verkehrshaus

