Luzern Süd Bund will 6 Millionen für die «Südallee» zahlen – doch Kriens kann sich das Projekt derzeit nicht leisten Trotz positiver Signale aus Bern wird die Südallee vorerst nicht realisiert. Dafür soll es bei einem anderen Vorhaben vorwärtsgehen.

So könnte die Südallee im Bereich Arsenalstrasse aussehen. Visualisierung: PD

Die Verkehrsprojekte im Rahmen des Luzerner Agglomerationsprogramms haben ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, findet der Bund. Er will sich mit insgesamt 56,6 Millionen Franken an diesen beteiligen. Das am stärksten unterstützte Vorhaben ist dabei die Südallee in Kriens: An die Gesamtkosten von 15 Millionen Franken will der Bund 6 Millionen beisteuern. Bei der Südallee handelt es sich um die Umgestaltung und Aufwertung der Achse Arsenal-/Nidfeldstrasse. Dazu gehören Verbesserungen für den ÖV, für Velos sowie die Pflanzung von Baumreihen zur städtebaulichen Aufwertung.

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey. Bild: Patrick Hürlimann

Um die Südallee ist es in den letzten Jahren allerdings ruhig geworden, weil der Stadt Kriens das Geld fehlt, um diese umzusetzen. Das wird sich trotz des positiven Signals aus Bern vorerst nicht ändern. «Wir müssen uns auf jene Projekte fokussieren, von denen wir den grössten Nutzen erwarten», sagt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne). Der Stadtrat hat als Sparmassnahme einen Investitionsplafonds in der Höhe des operativen Cashflows beschlossen; das sind rund 10 Millionen Franken pro Jahr. Darin muss alles Platz haben: Schulhäuser, Wasserversorgung und so weiter. «Bei der Südallee ist der Handlungsdruck noch nicht zu gross. Das wird sich aber ändern, wenn dort weitere Überbauungen realisiert werden.» Die Weiterführung der Planung ist gemäss Frey für 2027 vorgesehen.

Verbindung zum Freigleis soll bald kommen

Höhere Priorität hat bei der Stadt ein anderes Projekt in unmittelbarer Nähe der Südallee: die Velo- und Fussverbindung zwischen der Eichwilstrasse und dem Freigleis. Hier gab es Verzögerungen aufgrund von Differenzen wegen des Bypass-Portals, diese seien nun bereinigt, so Frey. Die Planungen laufen, nächstes Jahr dürfte die öffentliche Auflage folgen. Die Kosten werden auf rund eine Million Franken geschätzt. Wird dieses Projekt früher umgesetzt, weil es weniger kostet? «Nein, weil es die Netzlücke zwischen den beiden Veloachsen Freigleis und Schachen-Amlehn-Langsägestrasse schliesst und damit einen grossen Nutzen hat», sagt Frey.

Private Investoren pflanzen Bäume

Die Planungen zur Südallee dagegen sind derzeit ausgesetzt. Was aber nicht heisst, dass im Gebiet gar nichts passiert. Auch private Investoren würden gewisse Massnahmen umsetzen. «Entlang des Nidfeld-Areals werden anstossende Strassenabschnitte entsprechend den Konzepten, auch mit Bäumen, gestaltet», sagt Frey. Die Stadt werde ihrerseits die Verbindung vom Nidfeld zum Freigleis sicherstellen.

Die Südallee wurde ursprünglich als durchgängige Hauptachse zwischen Eichhof und Horw Campus/See konzipiert. Die Realisierung werde dann abschnittweise erfolgen, so Frey. Dabei sei eine Koordination mit dem Kanton nötig, der den Kreisel Mattenhof in eine Ampelkreuzung umwandeln will (der Kreisel liegt ebenfalls im Perimeter der Südallee). Weiter gibt es Fragezeichen zum Abschnitt durch die Kuonimatt. Dort wurde die Südallee nach Kritik aus dem Quartier redimensioniert. Vorderhand soll mit dem «Bogenweg» eine attraktive und sichere Verbindung vom Freigleis zum neuen Campus Horw entstehen. «Es ist fraglich, ob die Südallee dann in der Kuonimatt überhaupt noch nötig ist», sagt Frey.

