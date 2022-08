Verunreinigtes Wasser Luzerner Kantonschemiker: «Wir haben den Tatort gefunden, aber noch nicht den Täter» Nun ist das Gebiet klar, aus dem die Trinkwasserverunreinigungen stammen müssen. Darum gibt es Entwarnung für die meisten betroffenen Luzernerinnen und Luzerner: Sie müssen ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Christian Peter Meier 09.08.2022, 18.28 Uhr

Kantonschemiker Silvio Arpagaus (links) lässt sich von Patrik Rust, Vorsitzender der EWL-Geschäftsleitung reines Wasser einschenken. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. August 2022)

«Wir haben den Tatort gefunden, aber den Täter noch nicht festgemacht.» Diese prägnante Aussage zur Trinkwasserverunreinigung im Luzerner Gebiet Langensand-Matthof stammt von Kantonschemiker Silvio Arpagaus. Zusammen mit dem EWL-Geschäftsleitungsmitgliedern Patrik Rust und Nicole Reisinger gab er am Dienstag in einer eilig einberufenen Medienorientierung Auskunft über den Stand der Dinge. Der lokalisierte «Tatort» befindet sich – so viel ist nun offenbar sicher – im Bereich Haselweg, Imfangring und Imfangstrasse. In Frage kommen gut zwei Dutzend Liegenschaften.

Was genau in diesem engen Umfeld zur grossflächigen Verunreinigung des Trinkwassers durch Enterokokken und andere ähnliche Bakterien geführt hat, sei weiter unklar. Geschäftsleiter Patrik Rust: «Die möglichen Ursachen sind noch immer vielfältig.» So könnte etwa Schmutzwasser durch ein defektes Druckhalteventil ins Trinkwassernetz gelangen, zum Beispiel aus einem kleinen Teich, einem Gartenschlauch, von einer Baustelle ... reine Spekulation.

Klar ist: Das definierte Gebiet wurde isoliert. Sprich: Allfällige neue Verschmutzungen können von hier nicht mehr in das restliche Trinkwassersystem gelangen.

Klar ist auch: Die massive geografische Eingrenzung des Problems bedeutet Entwarnung für rund 95 Prozent der betroffenen Luzernerinnen und Luzerner. Mit sofortiger Wirkung müssen sie das Wasser in ihren Wohnungen nicht mehr abkochen, sondern können es wieder wie üblich konsumieren – nachdem sie alle Hahnen zur Sicherheit noch fünf Minuten haben laufen lassen. Kantonschemiker Arpagaus versichert, dass nach mehrfachem Spülen des Leitungsnetzes sämtliche Proben ausserhalb des isolierten Gebietes wieder einwandfrei seien. Um sicherzustellen, dass dies auch so bleibe, werde man die hohe Probendichte fürs Erste aufrechterhalten. EWL hat die Anwohnenden am Dienstag nach dem Mittag schriftlich darüber informiert, was für sie nun genau gilt.

Provisorischer Trinkwasseranschluss wird erstellt

Zurück zum «Tatort»: Auch für die Bewohnerinnen und Bewohner am Imfangring und an der Imfangstrasse gibt es eine gute Nachricht. Sie müssen das Trinkwasser zwar noch abkochen – aber nur noch bis Donnerstag, 11. August, um 17 Uhr.

In diesen Haushalten muss das Wasser bis Donnerstag, 17 Uhr, abgekocht werden. Grafik: EWL

Bis dann wird EWL für alle betroffenen Gebäude einen provisorischen Trinkwasseranschluss erstellen – und dabei in den einzelnen Liegenschaften auch die Installationen genau unter die Lupe nehmen. Auch würden im isolierten Gebiet die Wasserfilter ersetzt. Eine entsprechende Wartung empfehle man im Übrigen allen Hauseigentümerinnen und -eigentümern im Gebiet Langensand-Matthof.

Ob bei den anstehenden Arbeiten der «Täter» schnell gefunden wird? Patrik Rust bleibt zurückhaltend: «Die Ursache für die Verunreinigung zweifelsfrei zu eruieren, wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.»

Für den Notfall schlecht gerüstet

Übrigens: Es ist erst wenige Wochen her, seit Kantonschemiker Silvio Arpagaus in unserer Zeitung bemängelte, dass nicht wenige Luzerner Trinkwasserversorgungen schlecht auf Notfälle vorbereitet seien. Zum Teil seien die Verantwortlichkeiten unklar, in wenigen Fällen gebe es noch nicht einmal ein Notfallkonzept, wie Kontrollen gezeigt hätten. Es müsse zwar niemand Angst haben, er könnte vergiftet werden. «Jedoch gehen die Trinkwasserversorgungen ein unnötiges Risiko ein», sagte er damals. Arpagaus' Warnungen vor möglichen Verunreinigungen wurden nun durch den Luzerner Vorfall eindrucksvoll illustriert.

Die Frage drängt sich auf: Wurde auch EWL vom Kantonschemiker im vergangenen Jahr auf Mängel im Notfallkonzept hingewiesen? Silvio Arpagaus verweist auf das Amtsgeheimnis – um dann doch eine ziemlich deutliche Antwort zu geben: Ein derart grosser Anlass mit so vielen Betroffenen wäre laut ihm nicht so gut zu bewältigen, wenn nicht entsprechende Konzepte vorliegen würden. Sprich: Auch wenn die Ausnahmesituation bei betroffenen Kundinnen und Kunden zu teilweise heftiger Kritik an EWL führte – für den Luzerner Kantonschemiker hat der Wasseranbieter die Krise gut gemeistert.

Die Medienkonferenz in voller Länge. Video: Roman Loeffel

EWL-Geschäftsleitungsmitglied Patrik Rust im Interview. Quelle: PilatusToday / David Migliazza