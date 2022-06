Vierwaldstättersee Aye, aye Captain! Dieses Ehepaar hat das Kommando über die Dampfschiffe Schiller und Uri Rebecca und Roger Benz haben sich vor 20 Jahren im Dienst auf der MS Rigi kennen gelernt. Seit dem 1. April 2022 tragen beide den Ehrengrad «Kapitän» der SGV. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 08.06.2022, 11.00 Uhr

«Nimm uns mit Kapitän auf die Reise!» Mit dieser Bitte sind wir im Juni 2019 an das Ehepaar Benz getreten. Damals hatte Rebecca die Prüfung zum «verantwortlichen Navigieren der Dampfschiffe» abgelegt. Das Kommando «Leinen los» hat sie für uns aber erst am 25. Mai dieses Jahres gegeben.

Dafür stilgerecht mit weisser Mütze auf «ihrem» Schiff, dem DS Schiller. Der Ehrengrad «Kapitän» wurde ihr am 1. April 2022 verliehen. Ablegen sollten wir an diesem Tag nicht, denn der Wechsel auf den Sommerfahrplan ist auf den 26. Mai datiert, ein Tag nach unserem Treffen.

Rebecca und Roger Benz auf dem Dampfschiff Schiller. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 25. Mai 2022)

Die Dampfschiffe bleiben also am Anlegeplatz. Umso mehr Zeit können sich Rebecca (46) und Roger Benz (52) für das Fotoshooting nehmen. «Falls ihr ein richtig schönes Schiff auf dem Bild haben wollt, dort drüben liegt meines», sagt Roger Benz, der seit 1. April 2015 Kapitän ist, zum Fotografen und zeigt Richtung Heck der «Schiller», wo das Dampfschiff Uri vertäut ist.

Durch Auswahlverfahren ist Kapitänin Benz zur «Schiller» gekommen

Kapitänin Rebecca Benz. Bild: Patrick Hürlimann

Zweifellos präsentiert sich das älteste Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee prächtig. Die Vorzüge der einen oder anderen Maschine können wohl nur Schiffsführer und Maschinisten beurteilen. Die «Uri» gilt in der Bedienung als handlich, die «Schiller» als anspruchsvoll. «Die Schiffe reagieren verschieden, wurden aber beide bei Sulzer hergestellt. Die Arbeit macht auf beiden Freude», sagt Roger Benz, der den Schlüssel der «Uri» seit 2019 an seinem Bund trägt.

Die Dampfschiffe der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee sind je einem Kapitän zugeteilt. Dass Rebecca Benz als Dienstjüngste im Rang eines Kapitäns eines in Obhut gegeben wurde, erfüllt sie mit Stolz. Zum Handkuss kam sie über ein Auswahlverfahren.

«Die ‹Schiller› wurde ausgeschrieben, nachdem dem früheren Verantwortlichen Roger Maurer die Stadt Luzern übertragen wurde. Wir waren drei Bewerber, ich erhielt den Zuschlag.»

Sie ist verantwortlich, dass der 1906 erbaute Seitenrad-Dampfer einwandfrei unterwegs ist. «Eine schöne Herausforderung, die ich und mein Team gerne annehmen. Die ‹Schiller› ist mein zweites Zuhause. Seit zehn Jahren gibt es auf dem Schiff Ausstellungen, ich will diese Tradition weiterführen», sagt Frau Kapitän. Derzeit präsentieren zwei Künstlerinnen ihre Werke unter Deck.

Rebecca Benz ist die erste Kapitänin auf dem Vierwaldstättersee. Tele 1

Den Lehrvertrag der SBB hatte Roger Benz schon im Sack

Kapitän Roger Benz Bild: Patrick Hürlimann

Nun befinden sich im Haushalt Benz, ihre Wohnung liegt unweit der Werft, zwei Dampfschiffe. Dabei haben weder Roger noch Rebecca von einer Karriere als Schiffskapitäne geträumt. Der Zürcher strebte eine Laufbahn bei den SBB an. Benz erzählt:

«Die Lehrstelle als Bahnbetriebsdisponent hatte ich bereits im Sack. Nach der Schule wollte ich die Zeit bis zum Ausbildungsstart mit einer Saisonstelle bei der SGV überbrücken.»

1990 begann er als Kontrollmatrose, im folgenden Jahr absolvierte er die Kassierausbildung. Die Arbeit auf dem Dampfschiff gefiel ihm immer besser. «Es zeichnete sich ab, dass sich das Berufsbild des Bahnbetriebsdisponenten verändern wird, deshalb blieb ich auf den Vierwaldstättersee», sagt Roger Benz und fügt hinzu:

«Wer es zulässt, dass es ihm bei der SGV den Ärmel reinzieht, um den ist es geschehen.»

Auch Rebecca hatte andere Berufspläne. Die in Buckten in der Basellandschaft aufgewachsene Frau absolvierte eine Lehre als Goldschmiedin. Die Arbeit führte sie in die Innerschweiz; unter anderem zu Bucherer, wo sie auch in der Filiale am Schwanenplatz arbeitete. «Die unregelmässige Arbeitszeit an diesem Standort sagte mir damals nicht zu. Zudem ist man als Goldschmied ziemlich auf sich allein gestellt. Weil ich gerne Leute um mich habe, sah ich mich nach einem anderen Job um.»

Eine Kollegin brachte sie an Bord

Ihre Vorstellung war, sich im sozialen Bereich weiterzubilden. Durch eine Kollegin, die bei der SGV tätig war, kam sie an Bord, eigentlich nur für ein Zwischenjahr. «Seither bin ich dabei. Ich bin reingerutscht.»

Heute können sich die Kapitäne nichts Besseres als unregelmässige Arbeitszeiten vorstellen.

«Es ist super, wenn wir am Wochenende arbeiten. Dafür haben wir frei, wenn die anderen arbeiten. Wir schwimmen gegen den Strom, das passt uns.»

Das tun sie seit 20 Jahren gemeinsam. Rebecca und Roger lernten sich 2002 auf dem MS Rigi kennen, auf der Roger Schiffsführer war. Vier Jahre später heiratete sie. Die Hochzeitsfeier war natürlich auf einem Schiff. «Wir mieteten das MS Reuss, hielten dies aber geheim. Wir reservierten es unter dem Vorwand einer Geburtstagsfeier. Nur Familie und Freunde waren eingeladen, selbst die Mannschaft der ‹Reuss› erfuhr erst am Vortag, welche Gesellschaft an Bord sein wird», sagt Roger Benz.

Das Kapitänsehepaar Rebecca und Roger Benz auf dem Dampfschiff Schiller. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 25. Mai 2022)

Für den Fahrdienst entschieden

Dem Beruf haben beide auch ihr Privatleben untergeordnet. Sie entschieden sich für den Fahrdienst auf dem Vierwaldstättersee, und daher gegen Kinder. «Eine Familie im klassischen Sinn würde sich nicht mit unserem Job vereinbaren, wir sind zu oft unterwegs und dies meistens beide zur gleichen Zeit», erzählt Rebecca.

In den Wintermonaten gestaltet sich der Arbeitsalltag des Kapitänsehepaares etwas anders als während des Sommerfahrplans. Roger ist einer von drei Fahrdienstleitern und zudem Ausbildner für angehende Schiffsführer, Rebecca hat ihre Aufgabe in der Administration. Daneben übernehmen beide auch Fahrdienste. Ausserdem ist der Winter die Jahreszeit für Ferien.

Diese verbringen sie gern auf anderen Schiffen, wie der «Queen Mary», bei einer Reise durch den Panamakanal oder als Passagiere des Postschiffs auf dem Weg nach Norwegen. «Zwar interessant, aber nicht so wie auf unserem See», sind sich beide einig.

Tauschen würden sie mit den Kapitänen der Weltmeere nie. Roger Benz zitiert ein Gespräch mit einem Kapitän eines Kreuzfahrtschiffs, der als Passagier auf der «Uri» war. «Er beklagte sich, weil er bei einer Reise rund um die Britischen Inseln jeden Tag einen Hafen anlaufen musste. Er empfand dies als Stress. Ich erzählte ihm, dass wir auf dem See an 50 Häfen pro Tag anlegen», führte Roger aus und war in Gedanken wohl bereits am Folgetag:

«Es kribbelt mich immer, wenn der Sommerfahrplan wieder Gültigkeit hat.»

