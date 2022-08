11. Seeüberquerung in Luzern - Quer durch den Vierwaldstättersee

Vierwaldstättersee «Sicherheit ist uns sehr wichtig»: Die 11. Seeüberquerung in Luzern mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Bereits zum 11. mal schwimmen am Wochenende 600 Menschen quer durch den Vierwaldstättersee. Einer von ihnen ist Stadtpräsident Beat Züsli, der im vergangenen Jahr um eine Teilnahme gebeten wurde. Robino Rich 18.08.2022, 14.13 Uhr

Bei der Seeüberquerung 2021 nahmen 435 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil Bild: Christoph Arnet

Wenn am Sonntag die Luzerner Seeüberquerung stattfindet, startet die Veranstaltung bereits in ihr 20. Jahrzehnt. Auch bei der 11. Auflage waren die 600 Startplätze schon im Vorfeld schnell vergeben, teilt das OK der Seeüberquerung in einer Medienmitteilung mit.

Vom Strandbad Lido aus schwimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal quer über den Vierwaldstättersee. Nach rund einem Kilometer werden sie dann das Strandbad Tribschen erreichen und sich bei einer Verpflegungsstation erholen können.

Auch der Luzerner Stadtpräsident schwimmt mit

Nach dem Stadtpräsident Beat Züsli im vergangenen Jahr den langjährigen OK-Leitern Marc Audeoud und Hans Peter Lüthi den Sportpreis 2021 der Stadt Luzern überreichte, schwimmt er am Sonntag zum ersten Mal selbst mit. «Von diesem Sportanlass war ich sehr beeindruckt. Ich wurde gefragt, ob ich nicht einmal selbst teilnehmen möchte. In diesem Jahr ist es so weit», verrät Züsli auf Nachfrage unserer Zeitung.

Beat Züsli SP schwimmt in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Luzerner Seeüberquerung mit. Bild: Boris Bürgisser

Zur Vorbereitung war Züsli «in verschiedenen Schweizer Seen schwimmen» und habe «wieder einmal gemerkt, dass es in Luzern einfach am schönsten ist».

Sicherheit ist den Veranstaltern wichtig

Um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die bevorstehende Überquerung vorzubereiten, bietet das OK auch in diesem Jahr kostenlose Schwimmtrainings an. Dort sollen neben den besten Schwimmtechniken auch die Herausforderungen einer Seeüberquerung thematisiert werden. Um im Ernstfall direkt eingreifen zu können, werden am Sonntag neben Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern auch Kanu- und Motorbootpatrouillen die Strecke überwachen.

Mit Motorbooten und Kanus überwachen die Veranstalter den Vierwaldstättersee und können so, im Ernstfall, schnell eingreifen. Bild: Christoph Arnet

Im Interview mit der Luzerner Zeitung berichtet Pascal Vogel, Kommunikationsverantwortlicher des Vereins Seeüberquerung Luzern, dass man ganz bewusst auf Voranmeldung setzen müsse. «Nur so können wir garantieren, dass wir alle Schwimmerinnen und Schwimmer im Auge behalten können. Die Sicherheit ist uns sehr wichtig.»

Kleiderspenden für die Caritas

In der 11. Auflage der Luzerner Seeüberquerung haben sich die Veranstalter etwas Neues überlegt. Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum Start ein Textil tragen können, wird man diese am Ufer in einem «Dräksak» sammeln. Im Anschluss soll die gesammelten Kleiderspenden an die Caritas übergeben werden.

