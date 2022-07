Vierwaldstättersee Untersuchungsbericht zu MS Diamant kommt Ende 2022 – fünf Jahre nach der Havarie Im Dezember 2017 rammte das Motorschiff «Diamant» bei Kehrsiten einen Felsen. Das Schiff ist längst wieder in Betrieb und der Schiffsführer hat seine Bewilligung zurück. Aber der offizielle Untersuchungsbericht lässt auf sich warten. Bringt er überhaupt noch etwas? Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Das Motorschiff «Diamant» wurde nach der Havarie nach Luzern zurückgebracht, wo es für rund 2,5 Millionen Franken repariert wurde. Corinne Glanzmann (8. Dezember 2017)

Es war wortwörtlich ein einschneidendes Erlebnis: Am Abend des 7. Dezember 2017 rammte das Motorschiff «Diamant» bei einer gebuchten Fahrt bei Kehrsiten einen Felsen, worauf der Rumpf auf einer Länge von 23 Metern beschädigt wurde. Der Schiffsführer war zu nah ans Ufer gefahren und das bei zu schneller Geschwindigkeit. Das Schiff schaffte es noch, die 163 Gäste unversehrt an Land zu bringen, wo sie ihren Weg zu einer Party auf dem Bürgenstock fortsetzten. Das 15,5 Millionen Franken teure Schiff wurde zur Reparatur in die Werft nach Luzern gebracht. Wie immer nach Vorfällen mit Flugzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln nahm sich die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle (Sust) der Sache an.

Nun jährt sich die Havarie bald zum fünften Mal. Und noch immer liegt kein Untersuchungsbericht der Sust vor. Im Februar 2018 stellte Christoph Kupper in Aussicht, dass von da an in rund einem Jahr mit Ergebnissen zu rechnen sei. Der Leiter des Bereichs Bahnen und Schiffe bei der Sust erklärte dies mit der hohen Arbeitslast. Und nun?

Alte und neue Fälle

«Der Bericht wird Ende dieses Jahres vorliegen», sagt Kupper auf Nachfrage. Für die lange Dauer seien einige komplexe ältere Fälle verantwortlich gewesen, die zuerst abgeschlossen werden mussten. Aber auch neue Fälle, bei denen erste Untersuchungsleistungen nicht haben warten können. Dass bei der Havarie der MS Diamant schon früh eine menschliche Ursache feststand, hat sich laut Kupper nicht unbedingt auf die Priorisierung der Fälle ausgewirkt:

«Uns interessierte vor allem, warum der Schiffsführer so gehandelt hat. Und warum er der Meinung war, auf dieser Route sei er sicher unterwegs.»

Allenfalls könnten Lehren bezüglich Ausbildung oder Vorgaben gezogen werden, deutet er ein Fazit des Berichts an.

Stefan Schulthess, Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV), ist zuversichtlich, dass der Sust-Bericht Ende Jahr vorliegen wird. «Weil da das Unglück bereits fünf Jahre zurückliegen wird, ist der Nutzen des Berichts für uns aber voraussichtlich überschaubar.» Schulthess kann die knappe personelle Situation der Unfalluntersuchungsstelle zwar nachvollziehen. «Wenn das aber bedeutet, dass es mehrere Jahre dauert, bis ein Unfall untersucht wird, dann stellt sich die Frage, ob das Ziel der Sust erreicht wird – nämlich künftig ähnliche Vorfälle zu verhindern.» Immerhin sei dies im Fall der Havarie vor Kehrsiten nicht von grosser Relevanz, «da unseres Erachtens kein systemischer Fehler vorgelegen ist».

Zwischenzeitlich Ausweise entzogen

Die Schifffahrtsgesellschaft hat gemäss ihrem Geschäftsführer den Unfall intern längst aufgearbeitet. So lege man bei Wiederholungskursen ein verstärktes Augenmerk auf Fahrten bei Nacht. Die zwei damals verantwortlichen Schiffsführer hatten zwischenzeitlich ihren Ausweis beim Bundesamt für Verkehr abgeben müssen und in dieser Zeit in einer anderen Funktion bei der SGV gearbeitet, haben aber schon länger wieder ihre Bewilligung zurückerhalten. Der Ältere der beiden Mitarbeitenden arbeitet denn auch wieder als Schiffsführer auf dem Vierwaldstättersee, der Jüngere schlug laut Schulthess aus privaten Gründen eine andere Karriere ein. Das Schiff wurde für rund 2,5 Millionen Franken repariert und brach im Mai 2018 zur zweiten Jungfernfahrt auf.

Nicht nur die SGV wartet seit Jahren auf den Untersuchungsbericht, sondern auch die Luzerner Staatsanwaltschaft, für welche dieser zentrales Element der Untersuchung ist. Sie könne sich erst dann mit möglichen strafrechtlichen Fragen befassen, wenn der Bericht vorliegt, heisst es auf Anfrage. Entsprechend habe die Staatsanwaltschaft bei der Sust auch schon mehrfach nachgefragt. Bei der Sust handelt es sich um eine ausserparlamentarische Kommission des Bundes. Sie ist administrativ dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) angegliedert. Dieses richtet auf Anfrage knapp aus: «Aufgrund der Unabhängigkeit der Sust kann das Uvek die Dauer von einzelnen Untersuchungen öffentlich nicht kommentieren.»

