Volksschule Soll man sich auf den «Stellwerktest» vorbereiten? Kanton sorgt für Verwirrung in Sekundarschulen Der Kanton Luzern gab Anfang Schuljahr eine Weisung zu Tests zur Standortbestimmung aus. Doch diese wird nicht von allen Schulen befolgt – und wird jetzt bereits wieder geändert. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeden Frühling absolvieren die Luzerner Sekschülerinnen und Sekschüler die sogenannten Stellwerktests. Diese sind in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch obligatorisch, in Natur und Technik freiwillig und erfüllen mehrere Funktionen: «Einerseits zeigen sie den Lehrpersonen, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Stärken haben und wo sie noch Lücken aufweisen», sagt Martina Krieg, Leiterin der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung.

«Andererseits dienen sie in den dritten Sekundarklassen der individuellen Förderung, um so einen guten Übergang zur Berufsbildung oder in weiterführende Schulen zu gewährleisten.» Der Stellwerktest sei neben dem Zeugnis eine von verschiedenen Grundlagen, die bei der Lehrstellenvergabe beigezogen würden.

Alle Luzerner Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Sekundarstufe müssen im Frühling zu den Stellwerktests antreten. Bild: Gaetan Bally/ Keystone

Dieselben Aufgaben wie im richtigen Test

Seit 2021 werden die Prüfungen über die Onlineplattform «Lernpass Plus» abgenommen. Diese ist an den Lehrplan 21 angepasst und bietet neben dem regulären Stellwerktest auch Orientierungstests zur Vorbereitung an. Sobald die Lehrpersonen diese freigeschaltet haben, können die Lernenden damit selbstständig üben und erhalten ausserdem Zugang zu weiteren Übungsaufgaben.

Allerdings stammen die Aufgaben dieser Orientierungstests aus demselben Aufgabenpool wie diejenigen der eigentlichen Stellwerktests. Die Lernenden könnten sich also mit sehr ähnlichen Aufgaben vorbereiten wie denen, die sie am Stellwerktest lösen müssen. Doch der Sinn des Tests ist nicht, möglichst gute Resultate zu erzielen. Vielmehr soll er den momentanen Lernstand abbilden. Wenn sich jemand zu intensiv auf den konkreten Test vorbereitet, könnte dies die Informationen zum tatsächlichen Lernstand verfälschen.

Deshalb hielt die Dienststelle Volksschulbildung im August 2022 in einer Weisung fest, dass die Lernenden in der zweiten Sekundarstufe keine Orientierungstests mehr lösen dürfen. «Wir wollten vermeiden, dass Lernende mit Orientierungstests getrimmt werden und daraus ein nicht sinnvolles ‹teaching to the test› entsteht», sagt Krieg.

Lehrpersonen fürchten um Chancengleichheit

Nun schalten aber manche Lehrpersonen die Orientierungsprüfungen weiterhin für ihre Klassen frei. So können sich die Lernenden in ihrer Freizeit, insbesondere über die Frühlingsferien, ausgiebig vorbereiten und erhalten teilweise sogar während des Unterrichts Zeit dafür.

Im Gespräch mit Lehrpersonen zeigt sich, dass die Weisung des Kantons gar nicht allen bekannt ist. «Wir wurden nie konkret darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse sich nicht mehr vorbereiten dürfen», sagt etwa eine Lehrerin, die in der Stadt Luzern unterrichtet.

Im Wissen darum, dass sich sowieso nicht alle an die Weisung halten, wollen manche Lehrpersonen ihren Lernenden keinen Nachteil verschaffen und lassen sie ebenfalls die Orientierungstests lösen. Insbesondere bei der Vergabe von Lehrstellen befürchten die Lehrpersonen, dass die unterschiedliche Vorbereitung die Chancengleichheit verringere und den Betrieben die Beurteilung der Bewerbungen erschwere.

Kanton passt Weisung erneut an

Dass die Luzerner Schulen die Weisung des Kantons unterschiedlich umsetzen, will Martina Krieg nicht direkt kommentieren. Sie sagt: «Wir sind überzeugt, dass die Lehrpersonen die Lernenden im Unterricht anhand der Lehrmittel auf diese Standortbestimmungen optimal vorbereiten.»

Allerdings wird der Kanton seine Weisung auf das nächste Schuljahr hin bereits wieder ändern: Gemäss Krieg zeige eine neue Auswertung der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, dass die Vorbereitung mithilfe der Orientierungstests keine signifikanten Auswirkungen auf die Resultate der Stellwerktests habe. Basierend auf dieser Studie erlaube man ab Schuljahr 2023/24 das Lösen von Orientierungstests in den zweiten Sekundarklassen wieder.

Gewerbe: Vertrauen in Tests ist geschwunden

Das ist allerdings nicht im Sinne der Lehrbetriebe. «Bei den Tests geht es um eine Standortbestimmung – wenn Klassen von ihren Lehrpersonen gezielt auf die Tests vorbereitet werden, nimmt die Vergleichbarkeit und damit ihr Wert ab», sagt Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbandes Kanton Luzern.

Er fügt hinzu: «Tests sind deshalb nützlich, weil sich die Ergebnisse mit einem Durchschnitt vergleichen lassen und Objektivität gewähren.» Die ungleiche Vorbereitung erachte er daher als problematisch. Da das Vertrauen in die Stellwerktests geschwunden sei, würden Betriebe zunehmend auf andere Tests setzen, etwa die kostenpflichtige Eignungsanalyse «Multicheck».