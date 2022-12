Von Luzern nach Sempach Ein Laden für «Universalgelehrte»: Die Buchhandlung Alter Ego zieht um Mit seinem Fachgeschäft in der Luzerner Altstadt hat Heinz Gérard einen Nerv getroffen. Nun übergibt er die Firma an Roman K. Abt, der mit den Büchern nach Sempach zügelt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Roman K. Abt (links) übernimmt den Buchladen Alter Ego von Heinz Gérard. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Im «Alter Ego» an der Mariahilfgasse, etwas abseits von den grossen Einkaufsmeilen der Luzerner Altstadt, reiht sich in schlichten Holzregalen Buch an Buch, fein säuberlich sortiert. Architektur, Kunst und Philosophie: Das sind die Steckenpferde des Fachbuchhandels, den der Stadtluzerner Heinz Gérard 1995 mit seinem damaligen Geschäftspartner David Schurtenberger gründete. Der Laden in Luzern wird bald Geschichte sein: Ende Jahr übergibt Gérard das Geschäft an seinen Mitarbeiter Roman K. Abt, der mit dem Inventar nach Sempach Station ziehen und dort das neue «Alter Ego» eröffnen wird.

«Ich verabschiede mich mit guten Gefühlen», sagt Gérard. Er schätze sich glücklich, einen versierten und idealistischen Nachfolger gefunden zu haben. «Damit habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet.» Einerseits hört Gérard auf, weil er mit 63 Jahren im pensionsnahen Alter ist. Andererseits seien die Krisen der vergangenen Jahre – allen voran Corona – nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Noch im Sommer erhielt Heinz Gérard den Anerkennungspreis des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA): eine Ehrung für Nicht-Architekten, die sich um den Fachbereich verdient gemacht haben. Der Preis ist fast so etwas wie ein Abschiedsgeschenk.

Hart erarbeitete Stammkundschaft

Ursprünglich wollte Gérard Lehrer werden, hat sich aber nach dem Lehrerseminar anders entschieden und in Zürich Theologie und Philosophie studiert. Obwohl ihn die Themen interessierten, sagte ihm der universitäre Betrieb nicht zu. Er brach das Studium ab, arbeitete zunächst bei einer kleinen Luzerner Bank. Danach wurde er von Beat Stocker in der gleichnamigen Buchhandlung eingestellt – zunächst als Aushilfe während des Weihnachtsgeschäfts. Schliesslich absolvierte Gérard eine Lehre und fasste Fuss im Buchhandel. Nach Stationen in anderen Schweizer Städten kehrte er nach Luzern zurück, wo er sich mit dem «Alter Ego» eine Nische schuf, die seinen Interessen entsprach.

Die Stammkundschaft habe er sich mit guten Dienstleistungen hart erarbeiten müssen. Das Rückgrat des Ladens seien die institutionellen Kunden: eine Reihe von hiesigen Bibliotheken und Hochschulen. «Ohne sie wäre der Betrieb nicht möglich», hält Gérard fest. Die inhaltliche Ausrichtung des Geschäfts habe sich kaum geändert. Mit den Jahren habe sich die Naturkunde als neues Themenfeld herauskristallisiert, während Theologie und Erotik an Bedeutung verloren hätten. Er betont, dass ihm die interdisziplinäre Ausrichtung stets ein Anliegen war. «Früher wäre dieser Laden wohl von wohlhabenden Universalgelehrten besucht worden. Aber von denen gibt es heutzutage leider nicht mehr allzu viele», sagt Gérard mit einem Lachen.

Eine Herausforderung sei auch die Produktepalette: Grossformatige Architekturbücher gehören nicht gerade zu den günstigsten Printprodukten. «Deshalb ist ein Auge für Qualität das A und O», sagt Gérard. Einen grossen Umbruch bedeutete für ihn die Abschaffung der Buchpreisbindung 2007: «Für Konsumenten war das angenehm, aber für kleinere Läden eine grosse Bürde.» Denn, nachdem die Preise der Bücher nicht mehr fix von den Verlagen vorgeschrieben waren, wurde es für die Kleinen praktisch unmöglich, mit den Grossen mitzuhalten.

Roman K. Abt (links) und Heinz Gérard. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Roman K. Abt wagt sich dennoch an diese Aufgabe: Der 42-Jährige ist Gérards Nachfolger. Er wurde während seiner Zeit an der Kantonsschule auf den Laden aufmerksam, fand dort Unterstützung bei einer Recherche über französische Literatur. Nach einer Ausbildung beim Diogenes-Verlag zog es Abt nach Leipzig, wo er Kulturwissenschaften studierte. Seit zehn Jahren hilft er regelmässig im Laden aus.

Laden soll in Luzern sichtbar bleiben

Mittlerweile liegt sein Lebensmittelpunkt in Neuenkirch, wo er hauptberuflich als Landwirt tätig ist. Seine Partnerin ist Psychotherapeutin. Diese Konstellation beeinflusst auch die Ausrichtung des Geschäfts: Die Psychologie-Abteilung will Abt wieder stärker ausbauen, das Thema Biodiversität neu aufnehmen. Zudem will er sich auf Bilderbücher – für Kinder und Erwachsene – fokussieren, die das Haptische des Buches besonders betonen. Architektur, Kunst und Philosophie sollen indes weiterhin die Grundpfeiler bilden. Zum Umzug kommt es unter anderem wegen der Mietzinsen in der Stadt. Aber: «Das ‹Alter Ego› soll in Luzern präsent bleiben», sagt Abt. Deshalb sei eine Abholstation in der Jazzkantine geplant.

Heinz Gérard jedenfalls wird bald mehr Zeit für die Lektüre haben: «Im Geschäft konnte ich kaum mehr als ein paar Seiten durchblättern.» Abt ergänzt: «Es ist leider ein grosses Missverständnis, dass wir Buchhändler viel Zeit zum Lesen hätten.»

Hinweis Das Ladenlokal der Buchhandlung Alter Ego hat am 31. Dezember 2022 zum letzten Mal geöffnet. Die Eröffnung des neuen Lokals an der Sempachstrasse 9 in Sempach Station erfolgt am 1. Februar 2023. Weitere Infos: www.alterego.ch

