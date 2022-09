Luzern Eine Region im Ausnahmezustand – so lief der Besuch der britischen Königin ab 1980 besuchte Queen Elizabeth II die Innerschweiz. Zwar dauerte die Visite nur wenige Stunden, doch wurde dafür kein Aufwand gescheut. Zu einer spontanen Begegnung kam es mit Wilhelm Tell. Matthias Stadler und Hugo Bischof Jetzt kommentieren 09.09.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Queen Elizabeth II trifft am Bahnhof Luzern ein. Links von ihr der damalige Schweizer Bundespräsident Georges-André Chevallaz. Die Queen reicht Stadtrat Armand Wyrsch die Hand. Neben ihm weitere Mitglieder der Stadtregierung, unter ihnen Bruno Heutschy und Robert Schiltknecht. Bild: Emanuel Ammon/Aura Die Königin vor dem Bahnhof Luzern mit Bundespräsident Georges-André Chevallaz (Mitte) und Bundesrat Hans Hürlimann (links). Bild: Emanuel Ammon/Aura Queen Elizabeth II steigt beim Bahnhof Luzern in ihre Rolls-Royce-Limousine ein, die sie zum Schweizerhofquai bringen wird, begleitet von einem Sicherheitsbeamten. Rechts Bundesrat Hans Hürlimann. Bild: Emanuel Ammon/Aura Die Luzerner Bevölkerung stand schon Stunden vor der Ankunft der Queen vor dem Bahnhof an, um einen Blick auf die britische Königin zu erhaschen. Bild: Emanuel Ammon/Aura Witziges Detail: Links hinten ragt eine Art Fernrohr aus der Menschenmenge. Offenbar erhoffte sich jemand dadurch einen noch besseren Blick auf die Queen. Bild: Emanuel Ammon/Aura Jubelnde Luzerner Kinder schwenken britische Fähnchen. Bild: Emanuel Ammon/Aura Queen Elizabeth II und ihr Ehemann Prinz Philip treffen bei der Schiffanlegestelle am Schweizerhofquai ein, wo sie danach ins Dampfschiff «Stadt Luzern» für die Fahrt zum Rütli einsteigen. Links von der Königin ist Bundespräsident Georges-André Chevallaz. Bild: Str/Keystone Die britische Queen und ihr Begleittross beim Betreten des Dampfschiffs «Stadt Luzern» am Schiffsteg beim Luzernerhof. Bild: Str/Keystone Das britische Königspaar an Bord des Dampfschiffs «Stadt Luzern» kurz vor der Abfahrt Richtung Rütli. Bild: Str/Keystone Queen Elizabeth II zusammen mit Bundesrat Hans Hürlimann auf dem Rütli. Bild: Str/Keystone Etwa dreissig Fotografen verfolgten den Besuch der englischen Königin auf der Rütliwiese. Hier werden sie von einem Militärangehörigen angewiesen, den korrekten Abstand einzuhalten. Bild: Emanuel Ammon/Aura Aufstieg zur Rütliwiese. Prinz Philip läuft wie gewohnt zwei Schritte hinter der Queen. Bild: Emanuel Ammon/Aura Queen Elizabeth II hielt auf dem Rütli eine Ansprache. Hinter ihr Bundespräsident Georges-André Chevallaz. Bild: Str/Keystone Der Kanton Uri liess extra für den Besuch der Queen eine Flagge anfertigen. Bild: Emanuel Ammon/Aura Die britische Königin mit Bundespräsident Georges-André Chevallaz (links von ihr) und Bundesrat Hans Hürlimann sowie Alphornbläsern auf der Rütliwiese. Bild: Str/Keystone Die Lieblingsaufnahme des Fotografen Emanuel Ammon, «eine zufällige, nicht geplante, vollkommen entspannte Geste»: Die Queen schüttelt dem Sohn des Wilhelm-Tell-Darstellers Ernst Gunti (rechts) die Hand. In der Mitte Bundesrat Hans Hürlimann, hinten Prinz Philip. Bild: Emanuel Ammon/Aura Zwei Polizisten und ein Taucher der Luzerner Polizei sichern in einem Polizeiboot den Seezugang zum Rütli. Bild: Emanuel Ammon/Aura Queen Elizabeth II mit Bundespräsident Georges-André Chevallaz (links) und Bundesrat Hans Hürlimann auf dem Rütli. Bild: Str/Photopress-Archiv Bundespräsident Chevallaz weist der Queen den Weg. Bundesrat Hürlimann berührt sie gar sanft am Arm. «Eine Königin berühren – eigentlich ein No-Go», sagt der Fotograf Emanuel Ammon heute mit einem Schmunzeln. Bild: Emanuel Ammon/Aura Die Königin mit Bundespräsident Georges-André Chevallaz und Bundesrat Hans Hürlimann neben den Alphornbläsern auf dem Rütli. Bild: Str/Photopress-Archiv Die britische Königin während ihrer Ansprache. Rechts Bundespräsident Georges-André Chevallaz. Bild: Str/Photopress-Archiv Prinz Philip im freundlichen Austausch mit Trachtenmädchen. Singt er ihnen hier gar etwas vor? Bild: Emanuel Ammon/Aura

300 Polizeibeamte, 231 Metallbarrieren, 130 Journalisten und der Luzerner Regierungsrat wie auch der Stadtrat in corpore: Luzern stand am 2. Mai 1980 Kopf. Die britische Königin Elizabeth II. befand sich zusammen mit ihrem Gatten Prinz Philip auf einem viertägigen Staatsbesuch in der Schweiz, wobei sie an ihrem letzten Tag auch die Innerschweiz mit ihrer Präsenz beglückte. Diesen Tag dokumentierten die drei Luzerner Tageszeitungen auf jeweils mehreren Seiten ausführlich.

Die Monarchin, die am vergangenen Donnerstagabend 96-jährig in Schottland verstarb, reiste an diesem grauen Freitagvormittag vor gut 42 Jahren von Bern kommend mit dem Zug durch das Emmental und Entlebuch nach Luzern. Wie überall war ihr Besuch minutiös vorbereitet und durchgetaktet. Allerdings traf die Queen verspätet am Bahnhof ein. Die Luzerner Tageszeitungen sind sich nicht einig, ob es nun drei, vier oder fünf Minuten Verspätung waren. Grund dafür war ein Unfall in Trubschachen, bei dem ein anderer Zug mit einem Lastwagen kollidiert war und der Chauffeur verstarb, worauf die Unfallstelle schnellstmöglich geräumt werden musste.

Der Leibarzt im Helikopter, die Polizei im Nobelhotel

Auf dem Perron in Luzern wurde das königliche Paar kurz vor zwölf Uhr vom Regierungsrat wie auch vom Stadtrat empfangen. Danach bestieg das Paar einen Rolls-Royce, der die beiden an Tausenden begeisterten und fähnchenschwenkenden Luzernerinnen und Luzernern vorbei über die Seebrücke zum Quai fuhr. Dort wartete bei «graudiesigem, aber trotz allem manierlichem» Wetter, wie das «Tagblatt» schrieb, das Dampfschiff «Stadt Luzern», welches die in «Luzerner Blau» gekleidete Königin und der Prinz über einen roten Teppich betraten. Beobachtet wurden sie dabei auch vom Leibarzt der Queen, der in einem Helikopter über der Stadt flog, sowie vom Polizeikommando, das seinen Posten im daneben gelegenen Hotel Schweizerhof aufgebaut hatte.

Queen Elizabeth II steigt beim Bahnhof Luzern in ihre Rolls-Royce-Limousine ein, die sie zum Schweizerhofquai bringen wird, begleitet von einem Sicherheitsbeamten. Rechts Bundesrat Hans Hürlimann. Emanuel Ammon/Aura

Lediglich zwanzig Minuten verbrachte die britische Königin in Luzern. Danach ging es mit dem Schiff los Richtung Rütli. Mit an Bord waren auch Bundespräsident Georges-André Chevallaz und Bundesrat Hans Hürlimann. Unterwegs gab es ein Buffet, unter anderem mit heissem Beinschinken im Brotteig, Luzerner Chügelipastetli, Spanferkel, Caramel-Köpfli und diversen Weinen. Das Silber und Porzellan für den ovalen Esstisch mit 16 Gedecken auf dem Oberdeck wurde extra aus Italien angemietet. Wert: 300'000 Franken.

«Wilhelm Tell» begrüsst die Königin auf dem Rütli mit geladener Armbrust

Das «Tagblatt» machte danach Claudia Süess ausfindig, die als Service-Lehrtochter am Tisch bedienen durfte. Allerdings, so die Zeitung, sei es zu keiner Konversation mit der Queen gekommen, denn «ich kann nicht Englisch», wie die junge Serviceangestellte erklärte. Sie habe trotzdem beteuert, die Königin sei «ganz natürlich» und «überhaupt nicht hochnäsig» gewesen.

Der Kassier Anton Riedweg hingegen konnte einige Worte mit der Monarchin austauschen. Er durfte ihr und allen Gästen auf dem Schiff ein Büchlein über den Vierwaldstättersee überreichen. «Sie hat sich sehr nett bedankt, und ihr Gesichtsausdruck dabei war mehr wert als ihre Worte», erzählte Riedweg dem «Tagblatt».

Am frühen Nachmittag erreichte das Schiff, das während der ganzen Fahrt von einem Dutzend Motorbooten, Segeljollen und auch von der «Unterwalden» begleitet wurde – auf dem zweiten Dampfschiff fanden die Journalisten Platz –, das Rütli. Auch dort warteten unzählige Schaulustige, vielen davon in Tracht, auf die Königin. «Den steinigen Pfad absolvierte die Herrscherin aus Britannien in bewundernswerter, gelöster Weise», schrieb das «Vaterland» anerkennend. In ihrer Ansprache würdigte die Queen das Rütli als ein «einfaches Symbol für den Stolz der Schweiz auf ihre Unabhängigkeit und für ihren Willen zur Freiheit».

Auf der Wiese traf Elizabeth II. auch auf Wilhelm Tell, stilecht dargestellt durch den bekannten Tell-Darsteller Ernst Gunti, mit seinem Sohn, der als Walterli daherkam. Der Luzerner Fotograf Emanuel Ammon hielt die kurze Begegnung fest. «Es ist mein Lieblingsbild», sagt er heute. «Dass die Queen dem Walterli die Hand schüttelte, war eine spontane Geste.» Er habe nicht viel Zeit gehabt und sei genau am richtigen Ort gestanden, als er fotografiert habe: «Es war ein völlig entspannter Moment.» Das Waffenarsenal der historischen Schweizer Krieger wirkt gfürchig - die Queen liess sich dadurch offensichtlich nicht einschüchtern.

Die Lieblingsaufnahme des Fotografen Emanuel Ammon, «eine zufällige, nicht geplante, vollkommen entspannte Geste»: Die Queen schüttelt dem Sohn des Wilhelm Tell (Ernst Gunti, rechts) die Hand. In der Mitte Bundesrat Hans Hürlimann, hinten Prinz Philip. Emanuel Ammon/Aura

Auf einem weiteren Foto erkennt man, wie Bundesrat Hans Hürlimann die Queen leicht am Arm berührt und ihr so den Weg weist. «Die englische Königin berühren – eigentlich ein absolutes No-Go», sagt Ammon mit einem Schmunzeln.

Nach dem Rütli-Besuch fuhr das Dampfschiff das königliche Paar nach Brunnen, wo es kurz darauf den Zug Richtung Zürich bestieg. Nach einer kurzen Visite dort endete ihr erster Staatsbesuch in der Schweiz. Queen Elizabeth II und Gatte Prinz Philip reisten noch am Abend weiter zu einem Privatbesuch ins Fürstentum Liechtenstein.

Nicht überall lief der Besuch reibungslos

Das «Tagblatt» fasste den Besuch so zusammen: «Luzern und die Innerschweiz bereiteten Ihrer Majestät, der Königin Elisabeth II. von England, (...) einen kaiserlichen Empfang.» Die Begeisterung der 10'000 Zuschauer in Luzern über den hohen Besuch sei gross gewesen.

Die «LNN» feierte den Besuch gar mit farbigen Fotos, was zu dieser Zeit aussergewöhnlich war. Generell ist in der Berichterstattung der Stolz zu erkennen, dass in der Zentralschweiz alles reibungslos über die Bühne lief. Und auch eine gewisse Erleichterung. Das «Tagblatt» kommentierte: «Nun haben wir's hinter uns gebracht. (...) Die Königin ist – als Sicherheitsrisiko ersten Ranges – wohlbehalten weitergereicht worden.»

Hintergrund war, dass es am Vortag beim Besuch in Basel zu Demonstrationen mit Verhaftungen gekommen war. In Zürich versuchte ein junger Demonstrant gar, die Queen mit einem Apfel und einer Torte zu bewerfen. Da sind die drei, vier oder fünf Minuten Verspätung, mit der die Königin in Luzern eintraf, kaum der Rede wert.