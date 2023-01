Vorfasnacht Zweite Halbzeit für Mättli-Zunftmeister – und Emmen «zöndet» die fünfte Jahreszeit Bei der Littauer Mättli-Zunft wurde Thomas Kaufmann für sein zweites Amtsjahr inthronisiert. Derweil eröffnet Emmen die Fasnacht am Freitag mit dem «Zönder 2023». 13.01.2023, 05.00 Uhr

Wegen oder dank Corona – je nach Sichtweise – dauert die Regentschaft des Zunftmeisters der Littauer Mättli-Zunft ausnahmsweise zwei Jahre. Dies, weil der amtierende Thomas Kaufmann von der Littauer Fasnacht 2022 mangels Umzug nicht so viel hatte. Am vergangenen Samstag wurde er im Zentrum St. Michael inthronisiert.

Beim Start zur Kutschenfahrt (von links): Zunftmeister 2020/21 Joe Portmann, Rebecca Hering und Zunftmeister 2022/23 Thomas Kaufmann. Bild: PD

Auf der Kutschenfahrt dorthin begleiteten ihn die Guuggenmusigen Löchlitramper und Rotseemöven. Bei der Inthronisation waren laut einer Mitteilung der Zunft rund 120 Gäste zugegen, darunter Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Auf Kaufmann, seine Partnerin Rebecca Hering sowie das Weibelpaar Carlos und Belen Gonzalez beginne nun eine spannende Zeit.

Auf der anderen Seite der Kleinen Emme, in Emmen, geht die Fasnacht am Freitag, 13. Januar, so richtig los. Nach zwei Jahren Zwangspause fällt mit dem «Zönder 2023» auf dem Gelände des Sprengi-Schulhauses der Startschuss. Laut Mitteilung des OKs erwartet die Besuchenden ab 18 Uhr unter anderem ein Kinder-Fasnachts-Sieben-Kampf, der Einzug des Ämmelis und die Ehrung des FALUDEF, Abkürzung «Für Ausserordentliche Leistungen Um Die Emmer Fasnacht». Danach wird vor der grossen Guuggerbühne und im Festzelt bis 2 Uhr gefeiert. (hor)