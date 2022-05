Wachstum Areal Sonne spaltet den Einwohnerrat Emmen Während Linke, Grüne und Mitte die Planung im Zentrum Emmens wieder aufgreifen und vorantreiben wollen, will die SVP gar keine Bautätigkeit. Und die FDP will nur Kompromisse nach ihrem Gusto. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 17.05.2022, 20.10 Uhr

Blick vom Bahnhof Gersag auf die Gersagstrasse und das Areal Sonne. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 19. Mai 2021)

Gleich drei Vorstösse, die mit dem Areal Sonne zusammenhängen, behandelte der Einwohnerrat Emmen am Dienstag. Alle waren nach der letzten Sitzung eingereicht worden, an der das Parlament den Bebauungsplan Sonne abgelehnt hat. Der Schock darüber war bei manchen Parlamentarierinnen und Parlamentariern so gross, dass sie nun die Wogen zu glätten versuchen.