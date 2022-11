Kurt Morgan in den Gemeinderat von Gisikon gewählt

Wahlen Kurt Morgan in den Gisiker Gemeinderat gewählt Kurt Morgan setzt sich gegen Jakir Barbagallo durch. 36 Stimmen entscheiden. 27.11.2022, 13.31 Uhr

Kurt Morgan. Bild: PD

Kurt Morgan (FDP) wurde in den Gemeinderat Gisikons gewählt. Er hat sich mit 177 Stimmen gegen Jakir Barbagallo (141 Stimmen) durchgesetzt. Das absolute Mehr lag bei 160 Stimmen. Die Stimmbeteiligung beträgt 36 Prozent.

Morgan folgt auf Thomas Blum (Mitte), der am 11. Juli im Alter von 54 Jahren an Herzversagen gestorben ist. Damit ist das vakant gewordene Ressort Infrastruktur wieder besetzt.

Der 61-jährige Kurt Morgan ist diplomierter Bauingenieur ETHZ und Mitglied der FDP. Er ist in Genf geboren und aufgewachsen und wohnt seit bald 30 Jahren in Gisikon. Zurzeit ist er in einem 80-Prozent-Pensum in Bern beim Netzwerk für mineralische Rohstoffe Schweiz (Neros) tätig.

Die weiteren Mitglieder des fünfköpfigen Gemeinderates sind Gemeindepräsident Alois Muri (parteilos), Susanne Spahr (parteilos), Reto Birrer (parteilos) und Andreas Christen (FDP). (rem)

