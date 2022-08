Was, wenn jemandem «unwohl» ist? So reagieren Zentralschweizer Konzertlokale auf «kulturelle Aneignung» Konzerte absagen, weil sich Personen wegen angeblicher kultureller Aneignung nicht gut fühlen? In Bern und Zürich so geschehen. Und wie beurteilen Zentralschweizer Kulturhäuser das Phänomen? Besonders in Luzern ist man ziemlich nervös. Martin Messmer Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon wieder: Ein weisser Musiker darf nicht auftreten, weil er Dreadlocks trägt. «Kulturelle Aneignung» heisst das Phänomen. Betroffen war diesmal der österreichische Musiker Mario Parizek, der am Dienstag im «Das Gleis» in Zürich auftreten wollte, wie «ZüriToday» berichtete.

Begründet haben die Verantwortlichen des «Gleis» die Absage so: «Am Tag des Konzerts haben wir Mitteilungen bekommen, unter anderem von Personen aus unserem Team, die sich mit diesem Auftritt nicht wohlfühlten. Das Problem der kulturellen Aneignung wurde angesprochen.» Aus Rücksicht und unter enormen Zeitdruck sei entschieden worden, das Konzert abzusagen, schreiben die Verantwortlichen gemäss «ZüriToday» weiter.

Der österreichische Musiker Mario Parizek durfte in Zürich ein fix geplantes Konzert nicht geben – wegen seiner Frisur. Bild: Charly Glawischnig

In einem Video-Statement klagt der verärgerte Musiker: «Ich habe mir damals als 13-Jähriger Dreads machen lassen, weil ich in einem ziemlich rechten Dorf aufgewachsen bin und mir damals gedacht habe, diesen rechten Leuten will ich zeigen, dass es auch andere Leute gibt. Heute werde ich von der linken Ecke deshalb diskriminiert.»

In Bern wurde Konzert sogar abgebrochen

Bereits Ende Juli gab es in der Brasserie Lorraine in Bern einen Konzertabbruch wegen «kultureller Aneignung»: Dort musste der Berner Mundartsänger Lauwarm ein Konzert abbrechen, weil sich einige Gäste «unwohl» fühlten – weil der Lauwarm-Sänger Reggae macht, weiss ist und einige Bandmitglieder Dreadlocks haben.

Aus der Zentralschweiz sind bisher keine ähnlichen Fälle öffentlich bekannt. Doch wie würden die hiesigen Kulturlokale reagieren? Jetzt, nachdem die Kulturschaffenden zwei Fälle aus Bern und Zürich und die Diskussionen danach studieren konnten, sich also auf mögliche Szenarien vorbereiten konnten. Konkret: Welche Haltung haben sie zum Thema kulturelle Aneignung? Gab es schon Fälle, wo sich Personen ebenfalls «unwohl» fühlten, und wie wurde darauf reagiert? Wie würde man in Zukunft reagieren? Und: Werden weiterhin weisse Musikerinnen und Musiker eingeladen, die Dreadlocks (oder auch andere Frisuren anderer Kulturen) tragen und/oder Reggae (oder andere Musik) spielen?

«Wir lehnen die Anfrage ab»

Das Thema ist offensichtlich brisant und kontrovers – auf alle diese konkreten Fragen unserer Zeitung gab es bei den vier grossen Luzerner Konzertlokalen keine Antworten. «Wir lehnen die Anfrage ab und werden keine Auskunft zum Thema geben. Dies, weil das Thema medial nicht konstruktiv und für die Kultur gewinnbringend aufgegriffen werden kann», antwortete das Kulturhaus Neubad. Die «Schüür» teilt mit: «Wir verzichten auf eine Stellungnahme.» Der «Südpol» schreibt: «Aktuell möchten wir zu diesem Thema keine Stellung nehmen.» Und die Verantwortlichen im «Sedel» reagierten gar nicht auf eine entsprechende Anfrage, genau wie die «Galvanik» in Zug oder der Konzertkeller Im Schtei in Sempach.

Entspannt ist man bei «Tschuppi's Wonderbar» in Luzern, dort hat man eine klare Haltung:

«Wir hatten auch schon Reggae-Konzerte, wo ein oder zwei Musiker Dreads hatten, es war für uns und für unsere Gäste kein Problem. Wir würden sicher kein Konzert abbrechen.»

Man veranstalte hauptsächlich Blueskonzerte, diese Musik sei ja auch nicht «schweizerisch». Fazit in der «Wonderbar»: «Wir verstehen die Aufregung nicht.»

Eine Haltung zum Thema hat man auch beim Jazz Festival Willisau, das am 31. August beginnt: «Das Jazz Festival Willisau präsentiert verschiedene Ausprägungen und Aspekte des Jazz, der aktuellen improvisierten Musik, ohne dabei die Tradition und Geschichte ausser Acht zu lassen. In diesem Sinne sollen diverse musikalische Einflüsse als Inspiration für eigene Kreationen dienen, ohne Aneignungsgedanke.» Und wie würde in Willisau reagiert, wenn am kommenden Festival der Vorwurf kultureller Aneignung erhoben würde? Situativ: «Ein medial so brisantes Thema kann nicht pauschal beantwortet werden. Dies müsste in jedem Fall spezifisch behandelt werden.» Klar ist in Willisau hingegen, dass man weiterhin weisse Musikerinnen und Musiker mit Dreadlocks einladen wird: «Das Jazz Festival Willisau engagiert Musikerinnen und Musiker primär aufgrund ihrer musikalischen Qualität.»

Auch das Kellertheater Vogelsang würde «nie ein Konzert abbrechen»

Auch im Kellertheater Vogelsang in Altdorf ist allfällige kulturelle Aneignung beim Booking weiterhin kein Kriterium. «Das ist für uns keine Frage. Egal ob Jazz, Blues oder Reggae – wo fängt denn die kulturelle Aneignung an? Dann dürften wir ja nur noch Ländlerkonzerte spielen.» Auch würde man im Vogelsang «nie ein Konzert abbrechen, weil sich jemand aufgrund einer allfälligen kulturellen Aneignung einer Band unwohl fühlt». Die Person könne aber gerne an der Bar das Gespräch suchen mit den Verantwortlichen oder «auch einfach wieder nach Hause gehen und beim nächsten Konzert herausfinden, welche anderen kulturellen Einflüsse wohl dann bei diesem Konzert mitspielen».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen