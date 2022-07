Wasserkraft CKW nimmt neuen Anlauf für den Umbau des Kraftwerks Emmenweid – das freut auch die Umweltverbände Künftig soll die Anlage mehr Strom erzeugen. Zudem werden der Hochwasserschutz und die Durchlässigkeit für Fische verbessert. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Das Wehr des Wasserkraftwerks Emmenweid. Bild: PD

«Die Kleine Emme wird wieder fischgängig.» Das verkünden die Umweltverbände WWF und Aqua Viva in einer Mitteilung. Sie haben sich mit der Energiefirma CKW auf den Bau von Wanderhilfen für den Fischauf- und -abstieg geeinigt. Diese sollen im Rahmen des Umbaus des Wasserkraftwerks Emmenweid auf Emmer Boden sowie des dazugehörigen Wehrs, dass sich einige Meter flussaufwärts auf Stadtluzerner Boden befindet, realisiert werden. Vom Wehr aus wird ein Teil des Flusswassers in einen Kanal zum Kraftwerk umgeleitet.

CKW gab bereits 2018 bekannt, das Projekt realisieren zu wollen. Damals hatte der Regierungsrat die Konzession für das Kraftwerk um 60 Jahre verlängert. Der vor vier Jahren präsentierte Vorschlag für den Fischauf- und -abstieg habe jedoch nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen, sodass WWF und Aqua Viva Einsprache erhoben, wie sie schreiben. Dies unter anderem aufgrund der fehlenden Durchgängigkeit für grössere Fische über 80 Zentimeter Länge. CKW habe daraufhin das Projekt zurückgezogen und fortan «auf einen offenen und konstruktiven Dialog mit den Umweltorganisationen» gesetzt.

Arbeiten sollen 2023 starten

Die Arbeiten starten voraussichtlich im Sommer 2023 und dauern rund ein Jahr, schreibt CKW-Mediensprecher Marcel Schmid auf Anfrage. Die Investitionssumme beträgt 15 Millionen Franken. Für das Projekt wurde im April ein Baugesuch eingereicht, die öffentliche Auflage ist am 12. Juli abgelaufen. «Wir warten nun auf die Baubewilligung.»

Ziele des Umbaus sind die Sanierung der in die Jahre gekommenen Anlage, der Hochwasserschutz und die ökologische Aufwertung. Weiter soll die produzierte Strommenge steigen: von heute jährlich rund 4,8 Gigawattstunden auf 5,4. Letztgenannte Zahl entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 1200 Haushalten.

Abflussmenge wird erhöht

Die Wehr-Abflussmenge bei Hochwasser soll deutlich erhöht werden. Dadurch würden die gestiegenen Anforderungen an den Hochwasserschutz für das Kraftwerk erfüllt, schreiben die CKW im Projektbeschrieb. So werde ein wichtiger Beitrag zum kantonalen Hochwasserschutzprojekt und zur Renaturierung der Kleine Emme geleistet. Das Industriegebiet des Littauerbodens und die angrenzenden Quartiere sollen nachhaltig geschützt werden. Eine weitere geplante Massnahme ist die Erhöhung der Restwassermenge, die ab dem Wehr in der Kleinen Emme verbleibt. Diese soll von heute 50 auf 1000 Liter pro Sekunde steigen.

Schwimmen dereinst Lachse in der Kleinen Emme?

Vom erwähnten Fischauf- und -abstieg sollen Wanderfische wie die Seeforelle oder die Äsche profitieren, wie die Umweltverbände schreiben. Die Kleine Emme biete mit kühlen Wassertemperaturen, hohem Sauerstoffgehalt und viel Geschiebe für diese einen geeigneten Lebensraum. Das Kraftwerk mache den Fluss bis jetzt jedoch zur Sackgasse für Fische, die vom Vierwaldstättersee über die Reuss aufsteigen wollen. Es bestehe künftig gar die Hoffnung, dass dereinst Lachse in der Kleinen Emme unterwegs sein könnten.

Bis wann es so weit sein könnte, sei kaum seriös abschätzbar, wie Christian Hossli, Gewässerexperte bei WWF Schweiz, auf Anfrage schreibt. In der Schweiz gilt der Lachs seit 1958 offiziell als ausgestorben. Es laufen aber europaweit Bemühungen, den Lachs im Rhein-Einzugsgebiet und somit auch in der Schweiz wieder anzusiedeln. In Deutschland seien diese bereits von Erfolg gekrönt gewesen. In der Schweiz registriere man aktuell «lediglich ein paar seltene Einzellachse», so Hossli. Diese kämen zufällig, vermutlich über Schiffschleusen, in die Schweiz.

Das nächste Etappenziel sei die Rückkehr des Lachses bis nach Basel – «und das sollte bis spätestens 2027 passieren», so Hossli. Die entsprechenden Arbeiten hätten begonnen. Nur noch wenige Wehre zwischen Strassburg und Basel stünden im Weg.

«Danach dauert es sicher noch mal ein paar Jahre, bis der Lachs sich auch in die weiteren ehemaligen Lebensräume ausbreitet.»

