Heidi Rothen: Luzerner Christklindli ist 83 Jahre alt

Weihnachten «Gestrickte Socken kann man nicht kaufen wie Weggli»: Das «Christkindli von Luzern» ist nach wie vor jeden Tag beschäftigt Seit knapp 40 Jahren befindet sich der Christkindli-Briefkasten vor dem Luzerner Rathaus. Dahinter steht Heidi Rothen, die nicht nur in der Adventszeit hilft, wo sie kann. Silvana Gugolz Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Heidi Rothen (83) war Luzern jahrelang als Politikerin und Hausbeamtin des Rathauses verbunden, aber nicht nur: Ihr Engagement für Menschen in Not und ihr Herz für Kinder machten sie bekannt. 1984 rief Rothen den Christkindli-Briefkasten ins Leben. Mittlerweile gelangen Wünsche und Sorgen nicht mehr nur per Brief an sie und ihr Team.

Heidi Rothen ist bekannt als das «Christkindli von Luzern». Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 19. Dezember 2022)

Für Kinder ist das Christkindli meist ein unbekanntes Wesen. Wären Sie als «Christkindli von Luzern» auch gerne anonymer?

Heidi Rothen: Manchmal ist mir die Aufmerksamkeit angenehm, manchmal finde ich es auch lustig. Es kommt vor, dass ich als Privatperson an Anlässe gehe und Leute vor Ort sagen: «Ah, jetzt kommt das Christkindli.» Dann denke ich manchmal, dass die ja nicht mehr ganz bei Trost sind (lacht). Ich habe auch schon erlebt, dass eine Mutter ihrem Kind erklärt, dass ich dem Christkindli helfe – oder dass mir Leute auf der Strasse danken.

Welche Wünsche berühren Sie am meisten?

Ich kenne eine ältere Dame, alleinstehend und finanziell nicht gut gestellt. Am meisten Freude hätte sie, wenn jemand mit ihr jede Woche einmal rausgehen würde. Es war richtig bewegend, als ich sie besuchte und ich habe gedacht: Wieso muss das sein? Obwohl der Briefkasten für die Kinder aufgestellt wurde, gibt es immer mehr ältere Leute, die mir schreiben.

Für solche Menschen ist die Weihnachtszeit sicherlich schwierig.

Viele Menschen sind traurig. Ein paar Personen haben mich gefragt, ob ich jemanden kenne, bei dem sie Weihnachten feiern könnten. Die konnte ich sogleich vermitteln, das war super.

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie zu wenig Abstand haben?

Ich kann stark mit den Leuten leiden. Ich hatte einmal furchtbar Rückenweh und der Doktor hat mir gesagt: «Frau Rothen, Sie müssen nicht alle Sorgen auf Ihren Rücken laden.»

Wenn man mit Ihnen spricht, fragt man sich, wieso es nicht mehr Leute gibt wie Sie.

Es gibt im Stillen viele Leute, die helfen. Mir hat einmal ein Drogenabhängiger gesagt: «Ihre Kolleginnen bringen uns immer Kuchen. Wir bekommen Magenbrennen davon. Sagen Sie diesen Personen mit dem Helfersyndrom mal, sie sollen aufhören!» (lacht) Der Mensch ist ganz sicher nicht schlecht.

Die Zeiten ändern sich: Hatte es früher mehr Kinderzeichnungen im Briefkasten, schreibt man dem Christkindli heute auch mal ein E-Mail. Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 19. Dezember 2022)

Ich habe gelesen, dass Sie den Christkindli-Briefkasten aufgestellt haben, nachdem Sie viel mit den Leuten vor dem Rathaus gesprochen hatten.

Ja, aber angefangen hat es schon früher mit den Kindern, die Zeichnungen angefertigt und mir gesagt haben, ich solle sie dem Christkindli geben. Zu Anfang hatte es so viele wunderschöne Kinderzeichnungen im Briefkasten. Das vermisse ich heute ein wenig. Es kommt viel in elektronischer Form.

Der Wunschzettel an das Christkindli per E-Mail?

Ja, die listen alles auf, was sie möchten. Das gab es früher nicht. Wenn ich eine solche Liste in der Hand halte, denke ich mir, dass das ja nicht der Sinn der Übung ist und lege sie zuunterst in den Stapel.

Welche Wünsche haben Sie in diesem Jahr erfüllt?

Neuerdings wünschen sich viele gestrickte Pullover. Aber das Christkindli kann nicht immer stricken und man muss jemanden finden, der das macht.

Kommt dieser Wunsch häufiger vor als früher?

Allgemein der Wunsch nach gestrickten Sachen. Oh, Socken! Sicher über 200 Paar Socken haben wir in diesem Jahr verschenkt. Wollsocken sind im Trend. Ich finde das schön, aber es ist nicht einfach. Die kann man nicht kaufen wie Weggli.

Seit fast 40 Jahren werfen Kinder ihre Wunschzettel in den farbig

bemalten Briefkasten vor dem Rathaus in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch

Auf wie viele Helfende können Sie zählen?

Es gibt ein Kernteam von fünf bis zehn Personen. Und dann gibt es diejenigen, die man für einzelne Wünsche anfragen kann.

Und woher kommt das Geld?

Ich habe früher meinen 13. Monatslohn zur Verfügung gestellt. Aber wenn man AHV bekommt, gibt es den nicht mehr. Heute kommt das Geld hauptsächlich aus dem Helferteam. Manchmal beten wir, dass etwas reinkommt. Aber es gibt immer wieder jemanden, der sagt: «Heidi komm, ich helfe dir.»

Denken Sie manchmal, dass Sie selbst etwas zu kurz gekommen sind?

Nein, überhaupt nicht. Ich brauche ja nichts.

Angenommen, jemand anders wäre auf die Idee mit dem Briefkasten gekommen: Wäre es die gleiche Erfolgsgeschichte geworden?

Vor 40 Jahren war das etwas Spezielles. Das hätte jede machen können, da bin ich mir sicher.

Haben Sie nicht das Gefühl, dass es auch an Ihrer Person lag?

Mir hat einmal jemand gesagt: «Du machst das, und die anderen reden.» Das hat was. Ich bin immer ein «Chrampfer» gewesen.

Sind Sie immer noch jeden Tag in der Adventszeit als Christkindli unterwegs?

Auf irgendeine Art und Weise schon. Auch wenn unter dem Jahr etwas reinkommt, kümmere ich mich darum. Aber es kommt immer darauf an, was es ist. Sorgen nehme ich sehr ernst, etwa wenn jemand androht, sich umzubringen. Ich möchte nicht, dass etwas passiert, weil ich nicht geholfen habe.

Haben Sie das Gefühl, Sie könnten Ihre Rolle überhaupt abgeben?

Ja, das könnte ich sogar gut.

Aber der Briefkasten ist so stark mit Ihrem Namen verbunden, dass Wünsche wohl nach wie vor direkt an Sie gerichtet würden.

Das könnte man schon irgendwie regeln. Und wenn ich weiterhin Post bekommen würde, hätte ich bestimmt viel Freude.

