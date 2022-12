Bilanz Weihnachtsverkauf «Die Leute achten darauf, was gut für die Umwelt ist» – so haben die Luzernerinnen und Luzerner heuer eingekauft Der Weihnachtsverkauf ist vorbei. Die Luzerner Geschäfte ziehen eine erste Bilanz. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 16.45 Uhr

Die Geschäfte sind mit dem Weihnachtsverkauf in Luzern zufrieden. Bild: Dominik Wunderli (20. Dezember 2022)

Der Jahresabschluss ist für den Detailhandel traditionell ein besonders wichtiges Geschäft. Bei manchen Geschäften ist der Dezember für 30 Prozent des Jahresumsatzes verantwortlich. In Luzern zeigen sich die angefragten Ladenbetreiber gegenüber unserer Zeitung durchs Band zufrieden.

Erich Geisser, Geschäftsführer der Kette «Changemaker», die an der Kramgasse in der Altstadt eine Filiale betreibt, sagt: «Zuerst war das Weihnachtsgeschäft nervenbelastend, weil der November schwach war und der Dezember zu Beginn ebenfalls.» Erst in der Woche vor Weihnachten habe sich das Bild geändert. Der 23. Dezember sei der stärkste Tag gewesen. «Normalerweise kommen die Kunden früher zu uns. Es hat also eine starke Verlagerung nach hinten gegeben. In der Summe war es aber trotzdem ein gutes Weihnachtsgeschäft, wir sind glücklich.»

Die Kunden hätten weniger Produkte gekauft, dafür teurere. Was heuer auffallend gewesen sei: «Wir haben viel mehr Decken und Kerzen verkauft als früher.» Auch kleine Solarlaternen seien beliebt gewesen. Es könnte sein, dass das mit der befürchteten Strommangellage zu tun hat, werweisst Erich Geisser. «Sicher bin ich mir aber nicht.»

Spielwarenladen Spielkiste an der Seidenhofstrasse in Luzern machte ähnlich viel Umsatz wie vor der Pandemie. Dominik Wunderli (Luzern, 20.12.2022)

Auf der anderen Reussseite zeigt sich auch Tiziana Di Maggio, Filialleiterin der Spielkiste Luzern, zufrieden. Anders als beim «Changemaker» habe sich das Weihnachtsgeschäft bei ihnen besser verteilt. «Wenn der 24. Dezember auf einen Samstag fällt, haben die Leute die ganze Woche davor Zeit, ihre Einkäufe zu machen.» Wenn er beispielsweise auf einen Mittwoch falle, würden viele erst am Montag zuvor merken, dass der Heiligabend vor der Tür stehe.

Di Maggio schätzt, dass der Umsatz ähnlich hoch wie vor der Pandemie ist. Wobei dieser während Corona auch nicht schlecht gewesen sei. «Damals verteilten sich die Leute besser auf die ganze Adventszeit.» Heuer sei es einfach schade gewesen, dass die Weihnachtsbeleuchtung vielerorts gefehlt habe. «Die Stimmung war dadurch nicht ganz so vorweihnachtlich.»

Neue Konkurrenz durch Black Friday

Die Einkaufscenter der Region ziehen ebenfalls ein positives Fazit der Weihnachtszeit. Roland Jungo, Geschäftsführer des Emmen-Centers, sagt: «Wir sind in der Normalität angekommen.» Mariä Empfängnis sei ein «absoluter Spitzentag» gewesen. Ebenso der 23. Dezember, der auch früher immer stark gewesen sei. Dieser habe aber seit einigen Jahren Konkurrenz erhalten – durch den Black Friday Ende November.

Wichtig sei heuer Nachhaltigkeit: «Die Leute achten vermehrt darauf, was gut für die Umwelt ist und was nicht.» Auch personalisierte Geschenke lägen im Trend. Gut funktioniert hätten dieses Jahr Spielwaren, Mode und Parfümartikel.

Gut besuchtes Eisfeld in der Mall

Thomas Hari, Centerleiter des Pilatusmarkts, spricht von «frequenztechnisch sehr guten Tagen». Man habe von den Geschäften sehr positive Rückmeldungen erhalten. Fast täglich sei man über den Vorjahresfrequenzen gelegen. «Diese Weihnachten konnten wir alle endlich wieder mal im grossen Kreis feiern. Ich glaube, das hatte einen grossen Einfluss auf unser Geschäft.»

In der Mall of Switzerland in Ebikon ist laut Aussage des Zentrumsmanagements das Eisfeld «wieder sehr gut besucht» gewesen. Genaue Zahlen würde man erst später erhalten und auswerten. «Was wir bereits feststellen konnten, ist, dass unsere Besucher sich mehr Zeit für die Einkäufe genommen, eher sinnvolle und nachhaltige Geschenke gekauft und ihre Einkäufe mehr auf das Ende der Woche verlegt haben», teilt Francesca Colona vom Einkaufscenter mit.

