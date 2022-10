Weinmarkt Post muss Filiale in der Luzerner Altstadt im Frühling schliessen – Bäckerei Merz hat Vertrag gekündigt Die Bäckerei Merz will nicht mehr mit der Post zusammenarbeiten. Die Post sucht nun nach Alternativen. 28.10.2022, 11.29 Uhr

Die Post löst ihre Filiale in der Bäckerei Merz am Weinmarkt 14 in der Luzerner Altstadt auf Anfang April 2023 auf. Die Bäckerei hat die Zusammenarbeit mit der Post gekündigt, wie die Post mitteilt. Diese bedauert den Entscheid.

Nun sucht die Post gemeinsam mit der Stadt Luzern nach einer Alternative. Kundinnen und Kunden können weiterhin die Filialen am Bahnhofplatz oder am Kasernenplatz 3 nutzen. Die Filiale am Bahnhofplatz ist auch sonntags geöffnet. (lil)