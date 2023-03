Weltfrauentag «Wir haben es satt» – in der Stadt Luzern fordern rund 150 Demonstrierende Gleichberechtigung Am Internationalen Tag der Frau organisierte das feministische Streikkollektiv Luzern eine Kundgebung im Vögeligärtli. Sandra Peter 08.03.2023, 18.44 Uhr

Am Mittwoch war der Internationale Tag der Frau. Weltweit riefen Organisationen zu Kundgebungen für Rechte wie Selbstbestimmung oder Lohngleichheit auf. So auch in der Stadt Luzern: Das feministische Streikkollektiv Luzern hat zum «Queer-feministischen Kampftag» ins Vögeligärtli gerufen. Am Nachmittag und frühen Abend lief die Protestaktion mit offener Bühne für Reden und Musik, Informationsständen und Gelegenheit zum Austausch.

Zum Start der offenen Bühne bei Regen am Nachmittag hatten sich rund 100 Personen versammelt, später wurden es 150. «Es ist wichtig, die feministischen Anliegen auch auf die Strasse zu tragen, sie sichtbar zu machen und laut zu sein», sagt Zora aus Luzern auf die Frage, wieso sie ins Vögeligärtli gekommen sei. Sie hoffe, dass Passanten und Passantinnen sich Gedanken über die Themen machen. Laut waren etwa die Trillerpfeifen der Vertreterinnen der Unia Region Zentralschweiz. «Wir sind hier, um für Respekt, mehr Lohn und mehr Zeit einzustehen», erklärt Gewerkschaftssekretärin Ana Maria Pica. Da bestehe etwa im Gesundheitswesen oder der Reinigungsbranche Bedarf.

Reden verleihen Frust und Forderungen Ausdruck

Bei den Reden auf der offenen Bühne fielen Sätze wie: «Wir haben es satt, wegen euch zu sterben» oder «Wir haben es satt, für unsere Care-Arbeit belächelt und nicht bezahlt zu werden». Eine 13-Jährige zitierte aus einem Brief an ihre Mutter: «Ich will frei sein.» Kurdische Rednerinnen und eine Sprecherin von Amnesty International prangerten die Missstände in der Türkei und im Iran an.

Auch die Vertreterinnen des Bündnisses «Feministischer Kantonsrat» kamen zu Wort. Dieses besteht aus 37 Luzerner Kantonsratskandidierenden und ist überparteilich organisiert. Initiiert haben dieses Sabina Moor und Lea Estermann, die beide für die Grünen in der Stadt Luzern kandidieren. Bisher haben sich gemäss Moor keine bürgerlichen Kandidierenden angeschlossen. Die Kandidierenden des Bündnisses forderten unter anderem eine bessere Vereinbarkeit von politischen Ämtern, Lohn- und Care-Arbeit, bessere Bedingungen für Arbeitskräfte im Gesundheitswesen sowie Geschlechtergerechtigkeit in der Finanzpolitik.

Die Vertreterinnen des Bündnisses wollen sich gemäss Moor zudem für eine kantonale Diskriminierungs-Meldestelle mit Beratungs- und Monitoringfunktion und ein kantonales Präventions- und Sensibilisierungsprogramm einsetzen. Für Kritik sorgt auch die Tatsache, dass im Regierungsrat ausschliesslich Männer sitzen.

Auf einem der aufgehängten Transparente im Vögeligärtli stand: «Men of quality don't fear equality». Was frei übersetzt heisst: Qualitätsmänner fürchten Gleichberechtigung nicht. Zum Aktionstag kamen vorwiegend Frauen und queere Menschen. «Alle, die unsere Anliegen unterstützen, sind willkommen», antwortet Jasmin Rolli vom OK auf die Frage, ob Männer teilnehmen könnten.

Das Qualitätsmänner-Transparent im Vögeligärtli. Davor zeigen kurdische Frauen ihre Tänze. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 3. 2023)