Weltmeister Feinkost aus der Küche: Team des Luzerner Kantonsspitals zeigt, wie es den Wow-Effekt hervorruft Die Küchenteams des Luzerner Kantonsspitals und des Spitals Linth holen gemeinsam an der Kochweltmeisterschaften in Luxemburg den Titel für die Schweiz. Daniel Gehriger (48), Leiter Gastronomie und Hotellerie des Luks, war Teamcoach des Swiss Community-Teams. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 26.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Gehriger im Restaurant Feingut Azzurro in der Luzerner Frauenklinik. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern 19. Dezember 2022)

Krankenhausküchen sind zwingend als herausragend bekannt. Das Luks-Küchenteam aber ist Weltklasse. Was läuft da?

Daniel Gehriger: In den Küchen der Spitalwelt hat sich einiges verändert. Gutes und gesundes Essen fördert die Genesung, unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und sich auf die Mahlzeiten freuen.

Fachkräftemangel scheint in Spitalküchen kein Thema?

Wir haben einige Spitzenköchinnen und -köche im Team. Doch es wird auch für uns schwieriger, wir können nicht mehr aussuchen wie früher. Fachpersonen für die Diätküche sind kaum zu finden. Die Einstellung der Leute hat sich verändert. Mit freien Abenden können Spitalküchen nicht mehr punkten, viele Küchenangestellte wollen auch an Wochenenden und mit Zimmerstunde nicht mehr arbeiten. Da haben Cateringbetriebe, welche Mensen und Kantinen betreiben, bessere Karten.

Patienten werden kaum aufgrund der Menukarte eine Klinik wählen.

Wohl weniger, wobei der Privatpatient mit der freien Wahl des Spitals sicher ein Auge auf die Küche wirft. Mit dem Speiseangebot und der Hotelserviceleistung kann man sich von der Konkurrenz abheben. Die einwandfreie Behandlung eines Knochenbruchs wird vorausgesetzt, wenn das Essen dazu noch ausgezeichnet ist, hat man als Spital den Wow-Effekt.

Der ist dem Luks mit dem WM-Menu garantiert. Kann man das bestellen?

Die Überlegung haben wir gemacht. Wir werden es im Personalrestaurant zu gegebener Zeit anbieten. Es ist aufwendig.

Mit Salat und Fisch hat das Team überzeugt. Wodurch?

Wir rekonstruierten einen Nüsslisalat-Pannacotta-Ring, darin war ein French-Dressing in einer Sphäre, darauf steckte eine Salzbretzel. Sah spitze aus. Auch der Fisch kam super an bei der Jury. Wir präsentierten einen in ein Carpaccio gehüllten Gotthard Zander. Die Juroren hatten so etwas noch nie gesehen und waren von der Technik begeistert.

Wie entstand das Menu?

Zum grossen Teil haben das Menu Teamchef Frederik Jud, Christina Willi und ich zusammengestellt. Es wurde vorab an fünf Anlässen für je 120 Testesser zubereitet.

Welche Auflagen mussten erfüllt werden?

Die Speisen mussten auf einem Plateau servierbar sein und regionale Produkte waren zwingend. Bewertet wurde zu 50 Prozent der Geschmack. Weiteres Augenmerk galt der Zubereitung, den Hygienemassnahmen und dem Teamspirit. Die Jury setzte sich aus zwei Kanadiern, einem Amerikaner, einem Finnen und einem Schweizer zusammen.

Luzerner gewinnen Koch-WM Video: PilatusToday

Da ich in der Küche nicht teamfähig bin, wüsste ich gerne mehr darüber.

Bewertet wurden die Vorgehensweisen. Die Küche musste zu Beginn desinfiziert werden, am Kühlschrank durfte die Temperaturkontrolle nicht fehlen und es wurde geachtet, wie sich die Teams untereinander unterstützten.

Sie und Frederik Jud waren einst im Kochnationalteam. Wie konnten Sie Ihre Erfahrungen einbringen?

Durch die vielen Wettbewerbe kenne ich Punkte, die es zu vermeiden gilt. Zum Beispiel Lachs. Schweizer essen den Fisch glasig, die Italiener braten ihn durch. Ein italienischer Juror würde unseren Lachs als nicht geniessbar werten. Dasselbe gilt bei Kalbfleisch, wo es verschiedene Ansichten zum Garpunkt gibt. Wir wählten ein Menu ohne Angriffsfläche.

Erlebten Sie als Nati-Koch Rückschläge?

Und ob. Mein schlimmstes Erlebnis war ein Crumble mit Ume. Das sind japanische gesalzene Pflaumen. Bei der Besprechung war der Juror der Meinung, es sei alles super gewesen, nur beim Dessert hätten wir Salz mit Zucker verwechselt. Er kannte Ume nicht, doch die Note war geschrieben. Wir wurden nur Vierte. Eine bittere Erfahrung.

Wie ist der aktuelle WM-Titel zu werten?

Wir liessen Schweden und Norwegen hinter uns, die mit Profiteams antreten. Wir sind auch Profis, aber die haben neun Monate nur trainiert, während wir alle im Beruf eingebunden sind. Das Amt für Tourismus unterstützt die Teams im Norden. Die wollen das schlechte Image aufpolieren. Wir haben die Skandinavier als erste seit 20 Jahren geschlagen, einfach super.

Hatte das WM-Team Erfahrung?

Neben uns Coaches war Christine Willi an einer WM. Peter Steiner, der den besten Fisch und das beste Fleisch nach Meinung des amerikanischen Jurors «ever» zubereitete, war noch nie dabei. Betonen möchte ich, dass ein solcher Erfolg ohne grossen Willen aller Beteiligten nicht möglich ist. Daher danke auch an das restliche Team mit Stefan Baumgartner, Gregor Trost und Leonard Tetaj.

Kochen Sie auch im Betrieb?

Zu Beginn war ich alle sechs Wochen in der Küche und lernte so die Leute kennen. Ab Januar wollen mein Stellvertreter Fabian Gut und ich wieder einmal pro Quartal kochen. Es kommt gut an bei der Küchencrew, wenn sie sehen, dass der Chef auch Zwiebeln schneiden kann.

Im Wettbewerb galt es, je 120 Suppen, Salate und Desserts sowie je 40 Hauptgerichte zuzubereiten. Im Luks sind es täglich 5000 Gerichte. Wie hält man die Qualität bei dieser Menge hoch?

Mit den richtigen Geräten ist es einfacher, grössere Mengen zuzubereiten. Es braucht etwas mehr, um ein Gericht zu versalzen.

Warum nehmen Spitalköche an Wettbewerben teil?

Wir gehen oft raus, weil es für mich wichtig ist, dass auch unsere Lehrlinge an Battles teilnehmen. So werden sie fit für die Lehrabschlussprüfungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen